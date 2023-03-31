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Конгрессвумен призвала объявить импичмент Байдену - РИА Новости, 31.03.2023
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02:07 31.03.2023 (обновлено: 09:44 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/bayden-1862003173.html
Конгрессвумен призвала объявить импичмент Байдену
Конгрессвумен призвала объявить импичмент Байдену - РИА Новости, 31.03.2023
Конгрессвумен призвала объявить импичмент Байдену
Член палаты представителей конгресса США республиканка Марджори Тейлор Грин призвала объявить импичмент президенту страны Джо Байдену, чтобы положить конец... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T02:07
2023-03-31T09:44
манхэттен
нью-йорк (город)
вашингтон (штат)
дональд трамп
джо байден
марджори тейлор грин
конгресс сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА новости. Член палаты представителей конгресса США республиканка Марджори Тейлор Грин призвала объявить импичмент президенту страны Джо Байдену, чтобы положить конец "бессмысленной охоте на ведьм".Грин добавила, что Байден сам дал повод для расследования совершенных им "преступлений".Ранее Трамп, комментируя информацию американских СМИ о том, что жюри присяжных в округе Манхэттен в Нью-Йорке, проголосовало за предъявление ему обвинений, назвал это политическим преследованием, а также вмешательством в выборы на самом высоком уровне за всю историю.Трамп также обвинил прокурора Манхэттена Элвина Брагга в том, что он "делает грязную работу" в интересах Байдена вместо борьбы с убийствами, нападениями и другими преступлениями в Нью-Йорке.В суде Манхэттена слушается дело против Трампа, в рамках которого ему могут предъявить обвинения, связанные с расследованием истории с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Ей якобы была заплачена крупная сумма за молчание о предполагаемом романе с Трампом. Сам экс-президент ранее отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Трамп также заявлял, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.
https://ria.ru/20221110/impichment-1830380541.html
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манхэттен, нью-йорк (город), вашингтон (штат), дональд трамп, джо байден, марджори тейлор грин, конгресс сша, в мире
Манхэттен, Нью-Йорк (город), Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Джо Байден, Марджори Тейлор Грин, Конгресс США, В мире
Конгрессвумен призвала объявить импичмент Байдену

Конгрессвумен Грин призвала объявить импичмент Байдену, чтобы прекратить "охоту на ведьм"

© AP Photo / Cliff OwenЧлен Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин
Член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© AP Photo / Cliff Owen
Член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА новости. Член палаты представителей конгресса США республиканка Марджори Тейлор Грин призвала объявить импичмент президенту страны Джо Байдену, чтобы положить конец "бессмысленной охоте на ведьм".
«
"Объявить импичмент Байдену. Хватит этой бессмысленной охоты на ведьм", - написала она в Twitter на фоне обвинений экс-главы Белого дома Дональда Трампа.
Грин добавила, что Байден сам дал повод для расследования совершенных им "преступлений".
Ранее Трамп, комментируя информацию американских СМИ о том, что жюри присяжных в округе Манхэттен в Нью-Йорке, проголосовало за предъявление ему обвинений, назвал это политическим преследованием, а также вмешательством в выборы на самом высоком уровне за всю историю.
Трамп также обвинил прокурора Манхэттена Элвина Брагга в том, что он "делает грязную работу" в интересах Байдена вместо борьбы с убийствами, нападениями и другими преступлениями в Нью-Йорке.
В суде Манхэттена слушается дело против Трампа, в рамках которого ему могут предъявить обвинения, связанные с расследованием истории с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Ей якобы была заплачена крупная сумма за молчание о предполагаемом романе с Трампом. Сам экс-президент ранее отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Трамп также заявлял, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.
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Байден назвал смешными разговоры о об импичменте
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МанхэттенНью-Йорк (город)Вашингтон (штат)Дональд ТрампДжо БайденМарджори Тейлор ГринКонгресс СШАВ мире
 
 
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