"АвтоВАЗ" импортозаместит детали, с поставками которых возникли проблемы
"АвтоВАЗ" пообещал в июне импортозаместить детали, с поставками которых возникли проблемы
© РИА Новости / Анар Мовсумов | Перейти в медиабанкСборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти
Сборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. "АвтоВАЗ" сохраняет план по выпуску более 400 тысяч автомобилей в 2023 году: возникшие проблемы с поставками автокомпонентов на него не повлияют, компания намерена импортозаместить дефицитные детали уже в июне, сейчас проводятся соответствующие испытания, говорится в сообщении компании.
В четверг автопроизводитель сообщил, что переносит корпоративный отпуск сотрудников на более ранний срок - он пройдет с 29 мая по 19 июня вместо трех недель с 24 июля; такое решение принято, чтобы не вводить режим простоя из-за срыва поставок комплектующих.
"АО "АвтоВАЗ" подтверждает план по выпуску в текущем году более 400 тысяч автомобилей. Во время корпоративного отпуска, запланированного на начало лета, "АвтоВАЗ" завершит валидацию на конвейер ряда деталей и узлов, которые в последние месяцы были локализованы в России или поставляются новыми партнерами из дружественных стран в рамках поэтапного плана импортозамещения", - сообщил автопроизводитель.
"В настоящее время указанные компоненты проходят испытания, которые планируется завершить до конца единого корпоративного отпуска", - уточнили в "АвтоВАЗе".