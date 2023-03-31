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"АвтоВАЗ" импортозаместит детали, с поставками которых возникли проблемы - РИА Новости, 31.03.2023
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11:40 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/avtovaz-1862076469.html
"АвтоВАЗ" импортозаместит детали, с поставками которых возникли проблемы
"АвтоВАЗ" импортозаместит детали, с поставками которых возникли проблемы - РИА Новости, 31.03.2023
"АвтоВАЗ" импортозаместит детали, с поставками которых возникли проблемы
"АвтоВАЗ" сохраняет план по выпуску более 400 тысяч автомобилей в 2023 году: возникшие проблемы с поставками автокомпонентов на него не повлияют, компания... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T11:40
2023-03-31T11:40
экономика
авто
россия
автоваз
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. "АвтоВАЗ" сохраняет план по выпуску более 400 тысяч автомобилей в 2023 году: возникшие проблемы с поставками автокомпонентов на него не повлияют, компания намерена импортозаместить дефицитные детали уже в июне, сейчас проводятся соответствующие испытания, говорится в сообщении компании. В четверг автопроизводитель сообщил, что переносит корпоративный отпуск сотрудников на более ранний срок - он пройдет с 29 мая по 19 июня вместо трех недель с 24 июля; такое решение принято, чтобы не вводить режим простоя из-за срыва поставок комплектующих. "АО "АвтоВАЗ" подтверждает план по выпуску в текущем году более 400 тысяч автомобилей. Во время корпоративного отпуска, запланированного на начало лета, "АвтоВАЗ" завершит валидацию на конвейер ряда деталей и узлов, которые в последние месяцы были локализованы в России или поставляются новыми партнерами из дружественных стран в рамках поэтапного плана импортозамещения", - сообщил автопроизводитель. "В настоящее время указанные компоненты проходят испытания, которые планируется завершить до конца единого корпоративного отпуска", - уточнили в "АвтоВАЗе".
https://ria.ru/20230331/lada-1862069405.html
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экономика, авто, россия, автоваз
Экономика, Авто, Россия, АвтоВАЗ
"АвтоВАЗ" импортозаместит детали, с поставками которых возникли проблемы

"АвтоВАЗ" пообещал в июне импортозаместить детали, с поставками которых возникли проблемы

© РИА Новости / Анар Мовсумов | Перейти в медиабанкСборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Анар Мовсумов
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Сборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. "АвтоВАЗ" сохраняет план по выпуску более 400 тысяч автомобилей в 2023 году: возникшие проблемы с поставками автокомпонентов на него не повлияют, компания намерена импортозаместить дефицитные детали уже в июне, сейчас проводятся соответствующие испытания, говорится в сообщении компании.
В четверг автопроизводитель сообщил, что переносит корпоративный отпуск сотрудников на более ранний срок - он пройдет с 29 мая по 19 июня вместо трех недель с 24 июля; такое решение принято, чтобы не вводить режим простоя из-за срыва поставок комплектующих.
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"АО "АвтоВАЗ" подтверждает план по выпуску в текущем году более 400 тысяч автомобилей. Во время корпоративного отпуска, запланированного на начало лета, "АвтоВАЗ" завершит валидацию на конвейер ряда деталей и узлов, которые в последние месяцы были локализованы в России или поставляются новыми партнерами из дружественных стран в рамках поэтапного плана импортозамещения", - сообщил автопроизводитель.
"В настоящее время указанные компоненты проходят испытания, которые планируется завершить до конца единого корпоративного отпуска", - уточнили в "АвтоВАЗе".
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