https://ria.ru/20230331/avtovaz-1862076469.html

"АвтоВАЗ" импортозаместит детали, с поставками которых возникли проблемы

"АвтоВАЗ" импортозаместит детали, с поставками которых возникли проблемы - РИА Новости, 31.03.2023

"АвтоВАЗ" импортозаместит детали, с поставками которых возникли проблемы

"АвтоВАЗ" сохраняет план по выпуску более 400 тысяч автомобилей в 2023 году: возникшие проблемы с поставками автокомпонентов на него не повлияют, компания... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T11:40

2023-03-31T11:40

2023-03-31T11:40

экономика

авто

россия

автоваз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571614052_0:46:3479:2002_1920x0_80_0_0_e00acf4738f0be0f372ab0aaed323232.jpg

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. "АвтоВАЗ" сохраняет план по выпуску более 400 тысяч автомобилей в 2023 году: возникшие проблемы с поставками автокомпонентов на него не повлияют, компания намерена импортозаместить дефицитные детали уже в июне, сейчас проводятся соответствующие испытания, говорится в сообщении компании. В четверг автопроизводитель сообщил, что переносит корпоративный отпуск сотрудников на более ранний срок - он пройдет с 29 мая по 19 июня вместо трех недель с 24 июля; такое решение принято, чтобы не вводить режим простоя из-за срыва поставок комплектующих. "АО "АвтоВАЗ" подтверждает план по выпуску в текущем году более 400 тысяч автомобилей. Во время корпоративного отпуска, запланированного на начало лета, "АвтоВАЗ" завершит валидацию на конвейер ряда деталей и узлов, которые в последние месяцы были локализованы в России или поставляются новыми партнерами из дружественных стран в рамках поэтапного плана импортозамещения", - сообщил автопроизводитель. "В настоящее время указанные компоненты проходят испытания, которые планируется завершить до конца единого корпоративного отпуска", - уточнили в "АвтоВАЗе".

https://ria.ru/20230331/lada-1862069405.html

https://ria.ru/20230330/avtovaz-1861964291.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, авто, россия, автоваз