https://ria.ru/20230331/avtobusy-1862245622.html
В Госдуме предложили урегулировать развитие туристских автобусных перевозок
В Госдуме предложили урегулировать развитие туристских автобусных перевозок - РИА Новости, 31.03.2023
В Госдуме предложили урегулировать развитие туристских автобусных перевозок
В Госдуме предложили урегулировать развитие туристских автобусных перевозок новым законопроектом, сообщила РИА Новости руководитель рабочей группы по развитию... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T17:55
2023-03-31T17:55
2023-03-31T17:55
туризм
туризм
новости - туризм
москва
госдума рф
алла салаева
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_8f530c6421e6a5ad16f0ca9f9c144d18.jpg
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. В Госдуме предложили урегулировать развитие туристских автобусных перевозок новым законопроектом, сообщила РИА Новости руководитель рабочей группы по развитию детского туризма при комитете Госдумы по туризму Алла Салаева. "Здесь предлагается усовершенствование понятийного аппарата. А именно, закрепление в федеральном законе "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" положений, определяющих понятия "туристский автобус", "туристско-экскурсионные автобусные перевозки", - сказала она. Как рассказала депутат, поправки помогут решить ряд непростых задач, которые стоят перед сегментом организованных туристических перевозок. В частности, позволят выработать механизм субсидирования владельцев туристических автобусов, отделив их от рейсовой перевозки пассажиров, в целях обновления автобусного парка или ремонта эксплуатируемых транспортных средств. Также, по мнению Салаевой, введение понятия туристический автобус позволит в текущей ситуации "точечно" снизить финансовую нагрузку на организации, осуществляющие организованные детские путешествия. В частности, появится возможность предоставить право проезда туристическим автобусам по выделенной полосе маршрутного движения, обеспечить безопасную посадку и высадку туристических, в том числе детских групп. "Работу с понятийным аппаратом проведем по аналогии с авиа чартерам, механизм отработанный и эффективный. Значимой мерой поддержки автобусных туров может стать единый пропуск на выделенные транспортные полосы в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе. Например, с помощью внесения номера автобуса в пропускные ресурсы, распознающие организованные детские группы. Некоторые регионы готовы к таким мерам поддержки, но для этого необходимо, чтобы появился признак туристической перевозки и признак туристического автобуса, - рассказала Салаева. Парламентарий отметила, в основе безопасности детских путешествий – транспортная безопасность. Особенно, когда речь идет об организованных детских группах. "Туристский автобус – транспортное средство (автобус), используемое для перевозки только сидящих пассажиров (туристов или экскурсантов), имеющее, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, внесенное в Реестр лицензий уполномоченного Федерального органа исполнительной власти, осуществляющего Федеральный транспортный надзор", - пересказала Салаева смысл термина, упоминаемого в законопроекте. Как отметила парламентарий, если будет введено определение признака автобусной перевозки, мер разрешительных остановок, то это позволит облегчить положение и ситуацию с транспортной перевозкой внутри туристических городов. Экспертный совет при Комитете по туризму выступил в поддержку законопроекта. "Работа над поправками будет продолжена с учетом мнения специалистов и регионов", - заключила она. Как прокомментировала инициативу вице-президент РСТ Ольга Санаева, на сегодняшний день, например, высадка организованной группы детей на автобусной остановке, как правило, грозит штрафом в 3.000 руб. Это прямое нарушение правил перевозки детей, добавила она.
https://ria.ru/20230328/marshruty-1860963644.html
https://ria.ru/20230316/puteshestviya-1858374934.html
https://ria.ru/20230317/abkhaziya-1858420246.html
https://ria.ru/20230329/wildberries-1861412882.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4c5db2fdc4fb0a14c001ea5d8ab8e47a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, москва, госдума рф, алла салаева, россия
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Москва, Госдума РФ, Алла Салаева, Россия
В Госдуме предложили урегулировать развитие туристских автобусных перевозок
Депутат Салаева: развитие туристских автобусных перевозок урегулируют новым законопроектом
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. В Госдуме предложили урегулировать развитие туристских автобусных перевозок новым законопроектом, сообщила РИА Новости руководитель рабочей группы по развитию детского туризма при комитете Госдумы по туризму Алла Салаева.
"Здесь предлагается усовершенствование понятийного аппарата. А именно, закрепление в федеральном законе "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" положений, определяющих понятия "туристский автобус", "туристско-экскурсионные автобусные перевозки", - сказала она.
Названы самые популярные национальные туристические маршруты России
Как рассказала депутат, поправки помогут решить ряд непростых задач, которые стоят перед сегментом организованных туристических перевозок. В частности, позволят выработать механизм субсидирования владельцев туристических автобусов, отделив их от рейсовой перевозки пассажиров, в целях обновления автобусного парка или ремонта эксплуатируемых транспортных средств.
Также, по мнению Салаевой, введение понятия туристический автобус позволит в текущей ситуации "точечно" снизить финансовую нагрузку на организации, осуществляющие организованные детские путешествия. В частности, появится возможность предоставить право проезда туристическим автобусам по выделенной полосе маршрутного движения, обеспечить безопасную посадку и высадку туристических, в том числе детских групп.
"Работу с понятийным аппаратом проведем по аналогии с авиа чартерам, механизм отработанный и эффективный. Значимой мерой поддержки автобусных туров может стать единый пропуск на выделенные транспортные полосы в Москве
, Санкт-Петербурге и Севастополе
. Например, с помощью внесения номера автобуса в пропускные ресурсы, распознающие организованные детские группы. Некоторые регионы готовы к таким мерам поддержки, но для этого необходимо, чтобы появился признак туристической перевозки и признак туристического автобуса, - рассказала Салаева.
Эксперты рассказали, как выросли траты россиян на путешествия
Парламентарий отметила, в основе безопасности детских путешествий – транспортная безопасность. Особенно, когда речь идет об организованных детских группах.
"Туристский автобус – транспортное средство (автобус), используемое для перевозки только сидящих пассажиров (туристов или экскурсантов), имеющее, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, внесенное в Реестр лицензий уполномоченного Федерального органа исполнительной власти, осуществляющего Федеральный транспортный надзор", - пересказала Салаева смысл термина, упоминаемого в законопроекте.
Как отметила парламентарий, если будет введено определение признака автобусной перевозки, мер разрешительных остановок, то это позволит облегчить положение и ситуацию с транспортной перевозкой внутри туристических городов.
Эксперты рассказали, как летом удобнее всего попасть на курорты Абхазии
Экспертный совет при Комитете по туризму выступил в поддержку законопроекта.
"Работа над поправками будет продолжена с учетом мнения специалистов и регионов", - заключила она.
Как прокомментировала инициативу вице-президент РСТ Ольга Санаева, на сегодняшний день, например, высадка организованной группы детей на автобусной остановке, как правило, грозит штрафом в 3.000 руб. Это прямое нарушение правил перевозки детей, добавила она.
Wildberries запустил новый портал туристических услуг