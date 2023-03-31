https://ria.ru/20230331/aviareysy-1862006685.html

Узбекистан увеличил число рейсов Владивосток - Ташкент

Узбекистан увеличил число рейсов Владивосток - Ташкент - РИА Новости, 31.03.2023

Узбекистан увеличил число рейсов Владивосток - Ташкент

Авиакомпания "Uzbekistan Airways" увеличивает до двух раз в неделю число рейсов из Владивостока в столицу Узбекистана, сообщили в пятницу в международном... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T03:53

2023-03-31T03:53

2023-03-31T03:53

airbus a321

владивосток

ташкент

узбекистан

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ВЛАДИВОСТОК, 31 мар - РИА Новости. Авиакомпания "Uzbekistan Airways" увеличивает до двух раз в неделю число рейсов из Владивостока в столицу Узбекистана, сообщили в пятницу в международном аэропорту Владивостока. "С 29 марта авиакомпания Uzbekistan Airways увеличивает количество рейсов из Владивостока в Ташкент до двух раз в неделю. Полеты будут выполняться на воздушных судах Airbus A321 по средам и воскресеньям", - говорится в сообщении. Путешественники смогут посетить Ташкент и побывать в Самарканде, Бухаре, Фергане. Кроме того, из Ташкента есть рейсы в Египет, Турцию, ОАЭ и другие страны.

https://ria.ru/20230314/aviareysy-1857685055.html

владивосток

ташкент

узбекистан

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airbus a321, владивосток, ташкент, узбекистан