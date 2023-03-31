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Узбекистан увеличил число рейсов Владивосток - Ташкент - РИА Новости, 31.03.2023
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03:53 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/aviareysy-1862006685.html
Узбекистан увеличил число рейсов Владивосток - Ташкент
Узбекистан увеличил число рейсов Владивосток - Ташкент - РИА Новости, 31.03.2023
Узбекистан увеличил число рейсов Владивосток - Ташкент
Авиакомпания "Uzbekistan Airways" увеличивает до двух раз в неделю число рейсов из Владивостока в столицу Узбекистана, сообщили в пятницу в международном... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T03:53
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airbus a321
владивосток
ташкент
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ВЛАДИВОСТОК, 31 мар - РИА Новости. Авиакомпания "Uzbekistan Airways" увеличивает до двух раз в неделю число рейсов из Владивостока в столицу Узбекистана, сообщили в пятницу в международном аэропорту Владивостока. "С 29 марта авиакомпания Uzbekistan Airways увеличивает количество рейсов из Владивостока в Ташкент до двух раз в неделю. Полеты будут выполняться на воздушных судах Airbus A321 по средам и воскресеньям", - говорится в сообщении. Путешественники смогут посетить Ташкент и побывать в Самарканде, Бухаре, Фергане. Кроме того, из Ташкента есть рейсы в Египет, Турцию, ОАЭ и другие страны.
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airbus a321, владивосток, ташкент, узбекистан
Airbus A321, Владивосток, Ташкент, Узбекистан
Узбекистан увеличил число рейсов Владивосток - Ташкент

"Uzbekistan Airways" увеличил до двух раз в неделю число рейсов из Владивостока в Ташкент

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет Boeing 757-231 авиакомпании "Uzbekistan Airways"
Самолет Boeing 757-231 авиакомпании Uzbekistan Airways - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Самолет Boeing 757-231 авиакомпании "Uzbekistan Airways". Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 31 мар - РИА Новости. Авиакомпания "Uzbekistan Airways" увеличивает до двух раз в неделю число рейсов из Владивостока в столицу Узбекистана, сообщили в пятницу в международном аэропорту Владивостока.
"С 29 марта авиакомпания Uzbekistan Airways увеличивает количество рейсов из Владивостока в Ташкент до двух раз в неделю. Полеты будут выполняться на воздушных судах Airbus A321 по средам и воскресеньям", - говорится в сообщении.
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Путешественники смогут посетить Ташкент и побывать в Самарканде, Бухаре, Фергане. Кроме того, из Ташкента есть рейсы в Египет, Турцию, ОАЭ и другие страны.
 
Airbus A321ВладивостокТашкентУзбекистан
 
 
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