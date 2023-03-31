https://ria.ru/20230331/aviabilety-1861796317.html

Эксперты рассказали, как сэкономить при полетах в Таиланд и на Мальдивы

Эксперты рассказали, как сэкономить при полетах в Таиланд и на Мальдивы - РИА Новости, 31.03.2023

Эксперты рассказали, как сэкономить при полетах в Таиланд и на Мальдивы

Qatar Airways с июня увеличивает частоту рейсов из Москвы до 12 рейсов в неделю, расширение перевозки позволит сократить время стыковки в Катаре при разлете в... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T04:02

2023-03-31T04:02

2023-03-31T04:02

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таиланд

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qatar airways

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Qatar Airways с июня увеличивает частоту рейсов из Москвы до 12 рейсов в неделю, расширение перевозки позволит сократить время стыковки в Катаре при разлете в популярные у россиян страны, сообщает АТОР.Ночной рейс (вылет из Шереметьево в 00:55) будет отправляться ежедневно, вечерний (вылет 17:25) – пять дней в неделю (кроме среды и субботы). Решение увеличить частоту полетов, по словам представителя авиакомпании Алены Зюзиной, было принято в том числе с целью предложить транзитным туристам более удобные по времени стыковки."На долю транзитных туристов сейчас приходится около 80 процентов от общего объема пассажиров на маршрутах из Москвы. В тройку стран, куда россияне летают на Qatar Airways со стыковкой в Дохе, входят Таиланд, Индонезия и Мальдивы. С добавлением новых рейсов летать туда из Москвы станет проще и дешевле", – рассказала представитель Qatar Airways. Время пересадок будет составлять от 1 часа 25 минут до 3 часов 35 минут, сейчас оно доходит и до 14 часов с лишним.Появление большего количества рейсов позитивно отразится и на тарифах на авиабилеты. Так, например, за перелет в апреле из Москвы на Пхукет со стыковкой в Катаре Qatar Airways просит 108,3 тысячи рублей на человека в обе стороны. В июне тарифы снижаются до 73,5 тысячи. Аналогично уменьшаться цены на авиабилеты Бангкок, Денпасар и Мале.Тарифы в свободной продаже на перелет по маршруту Москва – Доха остаются неизменными, находятся на отметке в 70,1 тысячи рублей на человека в обе стороны. При этом, уточняют эксперты, предложения туроператоров на многие даты, особенно на пиковые периоды, значительно привлекательнее по цене.

https://ria.ru/20230323/puteshestviya-1859875320.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, доха, таиланд, ассоциация туроператоров россии (атор), qatar airways, мальдивы, индонезия, катар, куда можно лететь, отдых на море