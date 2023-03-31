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Эксперты рассказали, как сэкономить при полетах в Таиланд и на Мальдивы - РИА Новости, 31.03.2023
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Туризм
 
04:02 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/aviabilety-1861796317.html
Эксперты рассказали, как сэкономить при полетах в Таиланд и на Мальдивы
Эксперты рассказали, как сэкономить при полетах в Таиланд и на Мальдивы - РИА Новости, 31.03.2023
Эксперты рассказали, как сэкономить при полетах в Таиланд и на Мальдивы
Qatar Airways с июня увеличивает частоту рейсов из Москвы до 12 рейсов в неделю, расширение перевозки позволит сократить время стыковки в Катаре при разлете в... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T04:02
2023-03-31T04:02
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
доха
таиланд
ассоциация туроператоров россии (атор)
qatar airways
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Qatar Airways с июня увеличивает частоту рейсов из Москвы до 12 рейсов в неделю, расширение перевозки позволит сократить время стыковки в Катаре при разлете в популярные у россиян страны, сообщает АТОР.Ночной рейс (вылет из Шереметьево в 00:55) будет отправляться ежедневно, вечерний (вылет 17:25) – пять дней в неделю (кроме среды и субботы). Решение увеличить частоту полетов, по словам представителя авиакомпании Алены Зюзиной, было принято в том числе с целью предложить транзитным туристам более удобные по времени стыковки."На долю транзитных туристов сейчас приходится около 80 процентов от общего объема пассажиров на маршрутах из Москвы. В тройку стран, куда россияне летают на Qatar Airways со стыковкой в Дохе, входят Таиланд, Индонезия и Мальдивы. С добавлением новых рейсов летать туда из Москвы станет проще и дешевле", – рассказала представитель Qatar Airways. Время пересадок будет составлять от 1 часа 25 минут до 3 часов 35 минут, сейчас оно доходит и до 14 часов с лишним.Появление большего количества рейсов позитивно отразится и на тарифах на авиабилеты. Так, например, за перелет в апреле из Москвы на Пхукет со стыковкой в Катаре Qatar Airways просит 108,3 тысячи рублей на человека в обе стороны. В июне тарифы снижаются до 73,5 тысячи. Аналогично уменьшаться цены на авиабилеты Бангкок, Денпасар и Мале.Тарифы в свободной продаже на перелет по маршруту Москва – Доха остаются неизменными, находятся на отметке в 70,1 тысячи рублей на человека в обе стороны. При этом, уточняют эксперты, предложения туроператоров на многие даты, особенно на пиковые периоды, значительно привлекательнее по цене.
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новости - туризм, туризм, туристы, доха, таиланд, ассоциация туроператоров россии (атор), qatar airways, мальдивы, индонезия, катар, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Доха, Таиланд, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Qatar Airways, Мальдивы, Индонезия, Катар, куда можно лететь, Отдых на море
Эксперты рассказали, как сэкономить при полетах в Таиланд и на Мальдивы

Эксперты назвали способы сэкономить на авиабилетах в Таиланд, Индонезию и на Мальдивы

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании Qatar Airways
Самолет авиакомпании Qatar Airways - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Qatar Airways с июня увеличивает частоту рейсов из Москвы до 12 рейсов в неделю, расширение перевозки позволит сократить время стыковки в Катаре при разлете в популярные у россиян страны, сообщает АТОР.
Ночной рейс (вылет из Шереметьево в 00:55) будет отправляться ежедневно, вечерний (вылет 17:25) – пять дней в неделю (кроме среды и субботы). Решение увеличить частоту полетов, по словам представителя авиакомпании Алены Зюзиной, было принято в том числе с целью предложить транзитным туристам более удобные по времени стыковки.
"На долю транзитных туристов сейчас приходится около 80 процентов от общего объема пассажиров на маршрутах из Москвы. В тройку стран, куда россияне летают на Qatar Airways со стыковкой в Дохе, входят Таиланд, Индонезия и Мальдивы. С добавлением новых рейсов летать туда из Москвы станет проще и дешевле", – рассказала представитель Qatar Airways.
Время пересадок будет составлять от 1 часа 25 минут до 3 часов 35 минут, сейчас оно доходит и до 14 часов с лишним.
Появление большего количества рейсов позитивно отразится и на тарифах на авиабилеты. Так, например, за перелет в апреле из Москвы на Пхукет со стыковкой в Катаре Qatar Airways просит 108,3 тысячи рублей на человека в обе стороны. В июне тарифы снижаются до 73,5 тысячи. Аналогично уменьшаться цены на авиабилеты Бангкок, Денпасар и Мале.
Тарифы в свободной продаже на перелет по маршруту Москва – Доха остаются неизменными, находятся на отметке в 70,1 тысячи рублей на человека в обе стороны. При этом, уточняют эксперты, предложения туроператоров на многие даты, особенно на пиковые периоды, значительно привлекательнее по цене.
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ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыДохаТаиландАссоциация туроператоров России (АТОР)Qatar AirwaysМальдивыИндонезияКатаркуда можно лететьОтдых на море
 
 
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