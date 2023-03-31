https://ria.ru/20230331/avariya-1862061392.html
В Красноярске более ста домов остались без тепла из-за аварии
В Красноярске более ста домов остались без тепла из-за аварии - РИА Новости, 31.03.2023
В Красноярске более ста домов остались без тепла из-за аварии
Коммунальщики устраняют аварию на магистральном трубопроводе в Советском районе Красноярска, из-за которой отключено теплоснабжение более 100 домов и социальных РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T11:14
2023-03-31T11:14
2023-03-31T11:14
происшествия
жкх
советский район
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красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 31 мар - РИА Новости. Коммунальщики устраняют аварию на магистральном трубопроводе в Советском районе Красноярска, из-за которой отключено теплоснабжение более 100 домов и социальных объектов микрорайона Взлетка, сообщает мэрия. "Устраняем повреждение магистрального трубопровода на Взлетке. Пришлось временно перекрыть движение по улице Батурина - от перекрестка с улицей Алексеева в сторону кольца с Шахтеров. Бригады откачивают воду и параллельно ведут земляные работы. Повреждение уже обнаружено. На время ремонта отключено теплоснабжение в части домов на Взлетке. Горячую воду подаем по тупиковой схеме", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы, восстановительные работы планируется завершить до 20.00 (16.00 мск) пятницы, еще некоторое время займет заполнение и настройка теплосетей. Уточняется, что на месте работают три бригады и 10 единиц спецтехники.
https://ria.ru/20230331/energiya-1862049308.html
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происшествия, жкх, советский район, красноярск, россия, красноярский край
Происшествия, ЖКХ, Советский район, Красноярск, Россия, Красноярский край
В Красноярске более ста домов остались без тепла из-за аварии
Авария на трубопроводе оставила без тепла более ста домов и соцобъектов в Красноярске