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Видео "безумной" аварии с взлетевшим в воздух автомобилем взорвало Сеть
Видео "безумной" аварии с взлетевшим в воздух автомобилем взорвало Сеть - РИА Новости, 31.03.2023
Видео "безумной" аварии с взлетевшим в воздух автомобилем взорвало Сеть
Пользователь Twitter из США опубликовал видео "самой безумной" автомобильной аварии, произошедшей в Калифорнии, запись набрала 17,7 миллиона просмотров. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T04:55
2023-03-31T04:55
2023-03-31T07:03
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Пользователь Twitter из США опубликовал видео "самой безумной" автомобильной аварии, произошедшей в Калифорнии, запись набрала 17,7 миллиона просмотров.Пользователь @Anoop_Khatra разместил видео с регистратора своего автомобиля, запечатлевшего необычное ДТП в пригороде Лос-Анджелеса.На кадрах видно, как во время движения по оживленному шоссе от белого пикапа отлетает колесо, которое затем "ныряет" под днище двигающегося параллельно кроссовера Kia, из-за чего последний "взлетает в воздух", переворачивается и падает на крышу, после чего вновь переворачивается и встает на колеса. После этого колесо от пикапа вновь "догоняет" кроссовер и бьет его в задний бампер.По данным телеканала Fox 11, водитель Kia отделался незначительными травмами. Ролик с аварией, опубликованный телеканалом, также набрал 2,5 миллиона просмотров.В комментариях к видео пользователи отметили, что избежать подобных инцидентов невозможно. "Это просто демонстрирует, что вы можете быть аккуратным водителем, но к таким странным авариям, как эта, никак не подготовиться", - отметил Drew. "Если бы видеорегистратор не зафиксировал то, что произошло, никто бы в это не поверил", - выразил мнение Y. "Тот факт, что никто не погиб, - это чудо. Факт, что все обошлось лишь незначительными травмами, находится за пределами понимания", - добавил supertuber120.
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в мире, авто, сша, калифорния, лос-анджелес
В мире, Авто, США, Калифорния, Лос-Анджелес
Видео "безумной" аварии с взлетевшим в воздух автомобилем взорвало Сеть
Видео ДТП в США с подлетевшим в воздух автомобилем набрало почти 18 миллионов просмотров
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Пользователь Twitter из США опубликовал видео "самой безумной" автомобильной аварии, произошедшей в Калифорнии, запись набрала 17,7 миллиона просмотров.
Пользователь @Anoop_Khatra разместил видео с регистратора своего автомобиля, запечатлевшего необычное ДТП в пригороде Лос-Анджелеса
.
На кадрах видно, как во время движения по оживленному шоссе от белого пикапа отлетает колесо, которое затем "ныряет" под днище двигающегося параллельно кроссовера Kia, из-за чего последний "взлетает в воздух", переворачивается и падает на крышу, после чего вновь переворачивается и встает на колеса. После этого колесо от пикапа вновь "догоняет" кроссовер и бьет его в задний бампер.
По данным телеканала Fox 11
, водитель Kia отделался незначительными травмами. Ролик с аварией, опубликованный телеканалом, также набрал 2,5 миллиона просмотров.
В комментариях к видео пользователи отметили, что избежать подобных инцидентов невозможно. "Это просто демонстрирует, что вы можете быть аккуратным водителем, но к таким странным авариям, как эта, никак не подготовиться", - отметил Drew.
"Если бы видеорегистратор не зафиксировал то, что произошло, никто бы в это не поверил", - выразил мнение Y.
"Тот факт, что никто не погиб, - это чудо. Факт, что все обошлось лишь незначительными травмами, находится за пределами понимания", - добавил supertuber120.
В США взорвался попавший в ДТП бензовоз