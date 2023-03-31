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Украинский военный назвал Артемовск адом на земле - РИА Новости, 31.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:46 31.03.2023 (обновлено: 13:22 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/artemovsk-1862117649.html
Украинский военный назвал Артемовск адом на земле
Украинский военный назвал Артемовск адом на земле - РИА Новости, 31.03.2023
Украинский военный назвал Артемовск адом на земле
Украинский военный назвал Артемовск "адом на земле", пишет испанская газета Pais, взявшая у него интервью. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T12:46
2023-03-31T13:22
специальная военная операция на украине
артемовск
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Украинский военный назвал Артемовск "адом на земле", пишет испанская газета Pais, взявшая у него интервью. Как сообщил изданию 26-летний военный по имени Геннадий, который ранее работал в технологической компании и добровольно вступил в ряды украинской территориальной обороны, не имея никакого боевого опыта, уже три месяца назад Артемовск "был полнейшим ужасом". Как сообщает издание, украинский военный называет Артемовск "адом на земле" и "самым опасным местом на планете". По словам Геннадия, в городе остаются мирные жители. При этом он отметил, что украинские войска знают, что "некоторые пророссийские жители &lt;...&gt; ждут прихода русских и не уходят". Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои, украинская группировка находится в оперативном окружении. По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет противнику подвоз боеприпасов и личного состава.Накануне президент Украины Владимир Зеленский в интервью новостному агентству Associated Press заявил, что жители страны и мировое сообщество начнут подталкивать власть к компромиссу с Россией в случае поражения ВСУ в Артемовске. Он добавил, что любой проигрыш на этом этапе конфликта может подорвать боевой дух украинских войск.
https://ria.ru/20230331/artemovsk-1862014544.html
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артемовск, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Вооруженные силы Украины, Украина
Украинский военный назвал Артемовск адом на земле

Военный ВСУ назвал Артемовск адом на земле и заявил, что не видит смысла его удерживать

© AP Photo / LibkosДым в Артемовске
Дым в Артемовске - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© AP Photo / Libkos
Дым в Артемовске. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Украинский военный назвал Артемовск "адом на земле", пишет испанская газета Pais, взявшая у него интервью.
Как сообщил изданию 26-летний военный по имени Геннадий, который ранее работал в технологической компании и добровольно вступил в ряды украинской территориальной обороны, не имея никакого боевого опыта, уже три месяца назад Артемовск "был полнейшим ужасом".
«
"Но теперь я просто не вижу способа продолжать это с таким количеством потерь. Я не думаю, что в этом есть смысл", — заявил он.
Как сообщает издание, украинский военный называет Артемовск "адом на земле" и "самым опасным местом на планете".
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По словам Геннадия, в городе остаются мирные жители. При этом он отметил, что украинские войска знают, что "некоторые пророссийские жители <...> ждут прихода русских и не уходят".
Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои, украинская группировка находится в оперативном окружении.
По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет противнику подвоз боеприпасов и личного состава.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский в интервью новостному агентству Associated Press заявил, что жители страны и мировое сообщество начнут подталкивать власть к компромиссу с Россией в случае поражения ВСУ в Артемовске. Он добавил, что любой проигрыш на этом этапе конфликта может подорвать боевой дух украинских войск.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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