https://ria.ru/20230331/artemovsk-1862117649.html
Украинский военный назвал Артемовск адом на земле
Украинский военный назвал Артемовск адом на земле - РИА Новости, 31.03.2023
Украинский военный назвал Артемовск адом на земле
Украинский военный назвал Артемовск "адом на земле", пишет испанская газета Pais, взявшая у него интервью. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T12:46
2023-03-31T12:46
2023-03-31T13:22
специальная военная операция на украине
артемовск
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Украинский военный назвал Артемовск "адом на земле", пишет испанская газета Pais, взявшая у него интервью. Как сообщил изданию 26-летний военный по имени Геннадий, который ранее работал в технологической компании и добровольно вступил в ряды украинской территориальной обороны, не имея никакого боевого опыта, уже три месяца назад Артемовск "был полнейшим ужасом". Как сообщает издание, украинский военный называет Артемовск "адом на земле" и "самым опасным местом на планете". По словам Геннадия, в городе остаются мирные жители. При этом он отметил, что украинские войска знают, что "некоторые пророссийские жители <...> ждут прихода русских и не уходят". Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои, украинская группировка находится в оперативном окружении. По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет противнику подвоз боеприпасов и личного состава.Накануне президент Украины Владимир Зеленский в интервью новостному агентству Associated Press заявил, что жители страны и мировое сообщество начнут подталкивать власть к компромиссу с Россией в случае поражения ВСУ в Артемовске. Он добавил, что любой проигрыш на этом этапе конфликта может подорвать боевой дух украинских войск.
https://ria.ru/20230331/artemovsk-1862014544.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артемовск, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Вооруженные силы Украины, Украина
Украинский военный назвал Артемовск адом на земле
Военный ВСУ назвал Артемовск адом на земле и заявил, что не видит смысла его удерживать
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости.
Украинский военный назвал Артемовск "адом на земле", пишет испанская газета Pais
, взявшая у него интервью.
Как сообщил изданию 26-летний военный по имени Геннадий, который ранее работал в технологической компании и добровольно вступил в ряды украинской территориальной обороны, не имея никакого боевого опыта, уже три месяца назад Артемовск "был полнейшим ужасом".
«
"Но теперь я просто не вижу способа продолжать это с таким количеством потерь. Я не думаю, что в этом есть смысл", — заявил он.
Как сообщает издание, украинский военный называет Артемовск "адом на земле" и "самым опасным местом на планете".
Боец показал захваченные укрепления ВСУ на южных окраинах Артемовска
По словам Геннадия, в городе остаются мирные жители. При этом он отметил, что украинские войска знают, что "некоторые пророссийские жители <...> ждут прихода русских и не уходят".
Артемовск расположен к северу от Горловки
. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе
. За город уже более полугода идут ожесточенные бои, украинская группировка находится в оперативном окружении.
По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет противнику подвоз боеприпасов и личного состава.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский в интервью новостному агентству Associated Press заявил, что жители страны и мировое сообщество начнут подталкивать власть к компромиссу с Россией
в случае поражения ВСУ
в Артемовске
. Он добавил, что любой проигрыш на этом этапе конфликта может подорвать боевой дух украинских войск.