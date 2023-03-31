https://ria.ru/20230331/artemovsk-1862117649.html

Украинский военный назвал Артемовск адом на земле

Украинский военный назвал Артемовск адом на земле - РИА Новости, 31.03.2023

Украинский военный назвал Артемовск адом на земле

Украинский военный назвал Артемовск "адом на земле", пишет испанская газета Pais, взявшая у него интервью. РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T12:46

2023-03-31T12:46

2023-03-31T13:22

специальная военная операция на украине

артемовск

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Украинский военный назвал Артемовск "адом на земле", пишет испанская газета Pais, взявшая у него интервью. Как сообщил изданию 26-летний военный по имени Геннадий, который ранее работал в технологической компании и добровольно вступил в ряды украинской территориальной обороны, не имея никакого боевого опыта, уже три месяца назад Артемовск "был полнейшим ужасом". Как сообщает издание, украинский военный называет Артемовск "адом на земле" и "самым опасным местом на планете". По словам Геннадия, в городе остаются мирные жители. При этом он отметил, что украинские войска знают, что "некоторые пророссийские жители <...> ждут прихода русских и не уходят". Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои, украинская группировка находится в оперативном окружении. По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет противнику подвоз боеприпасов и личного состава.Накануне президент Украины Владимир Зеленский в интервью новостному агентству Associated Press заявил, что жители страны и мировое сообщество начнут подталкивать власть к компромиссу с Россией в случае поражения ВСУ в Артемовске. Он добавил, что любой проигрыш на этом этапе конфликта может подорвать боевой дух украинских войск.

https://ria.ru/20230331/artemovsk-1862014544.html

артемовск

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

артемовск, вооруженные силы украины, украина