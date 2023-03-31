https://ria.ru/20230331/artemovsk-1862014544.html
Боец показал захваченные укрепления ВСУ на южных окраинах Артемовска
Боец показал захваченные укрепления ВСУ на южных окраинах Артемовска - РИА Новости, 31.03.2023
Боец показал захваченные укрепления ВСУ на южных окраинах Артемовска
Подступы к южным окраинам Артемовска были превращены в сплошные укрепрайоны на господствующих высотах, рассказал РИА Новости боец группы "Вагнер", демонстрируя... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T07:12
2023-03-31T07:12
2023-03-31T07:58
специальная военная операция на украине
артемовск
украина
горловка
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857459655_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a38e600ccb3e7d2408ba97dee5cafc3e.jpg
АРТЕМОВСК (ДНР), 31 мар - РИА Новости. Подступы к южным окраинам Артемовска были превращены в сплошные укрепрайоны на господствующих высотах, рассказал РИА Новости боец группы "Вагнер", демонстрируя зачищенные позиции украинских военных. Укрепления и линия окопов возводились на высотах, с которых хорошо просматриваются подступы к городу с южной стороны."Вот был укреп украинской армии. С него нормально все просматривается. Видели нас, наблюдали. Работали и артой (артиллерией – ред), и стрелковым оружием, но ничего не помогло, мы пришлю сюда и забрали позиции", - рассказал боец.Некоторые позиции противника, по его словам, несмотря на господствующую высоту, "вагнеровцам" удавалось зачищать за достаточно короткий промежуток."Минут за 25 забрали, быстренько сюда заскочили, зачистили – и все", - добавил собеседник.Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои, украинская группировка находится в оперативном окружении.По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет противнику подвоз боеприпасов и личного состава.
https://ria.ru/20230331/artemovsk-1862014399.html
артемовск
украина
горловка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857459655_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6f0f6491af957d89d71fd4575416c1fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артемовск, украина, горловка, в мире
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Украина, Горловка, В мире
Боец показал захваченные укрепления ВСУ на южных окраинах Артемовска
Российский военный рассказал, что ВСУ превратили южные окраины Артемовска в укрепрайон
АРТЕМОВСК (ДНР), 31 мар - РИА Новости. Подступы к южным окраинам Артемовска были превращены в сплошные укрепрайоны на господствующих высотах, рассказал РИА Новости боец группы "Вагнер", демонстрируя зачищенные позиции украинских военных.
«
"У них были преимущества в высотах, в укреплениях… хорошее преимущество, но мы нашли лазейку и выбили их отсюда", - сообщил боец.
Укрепления и линия окопов возводились на высотах, с которых хорошо просматриваются подступы к городу с южной стороны.
"Вот был укреп украинской армии. С него нормально все просматривается. Видели нас, наблюдали. Работали и артой (артиллерией – ред), и стрелковым оружием, но ничего не помогло, мы пришлю сюда и забрали позиции", - рассказал боец.
Некоторые позиции противника, по его словам, несмотря на господствующую высоту, "вагнеровцам" удавалось зачищать за достаточно короткий промежуток.
"Минут за 25 забрали, быстренько сюда заскочили, зачистили – и все", - добавил собеседник.
Артемовск расположен к северу от Горловки
. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе
. За город уже более полугода идут ожесточенные бои, украинская группировка находится в оперативном окружении.
По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет противнику подвоз боеприпасов и личного состава.
Боец "Вагнера" рассказал о наемниках, оборонявших Артемовск