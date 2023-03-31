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Боец показал захваченные укрепления ВСУ на южных окраинах Артемовска - РИА Новости, 31.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:12 31.03.2023 (обновлено: 07:58 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/artemovsk-1862014544.html
Боец показал захваченные укрепления ВСУ на южных окраинах Артемовска
Боец показал захваченные укрепления ВСУ на южных окраинах Артемовска - РИА Новости, 31.03.2023
Боец показал захваченные укрепления ВСУ на южных окраинах Артемовска
Подступы к южным окраинам Артемовска были превращены в сплошные укрепрайоны на господствующих высотах, рассказал РИА Новости боец группы "Вагнер", демонстрируя... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T07:12
2023-03-31T07:58
специальная военная операция на украине
артемовск
украина
горловка
в мире
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АРТЕМОВСК (ДНР), 31 мар - РИА Новости. Подступы к южным окраинам Артемовска были превращены в сплошные укрепрайоны на господствующих высотах, рассказал РИА Новости боец группы "Вагнер", демонстрируя зачищенные позиции украинских военных. Укрепления и линия окопов возводились на высотах, с которых хорошо просматриваются подступы к городу с южной стороны."Вот был укреп украинской армии. С него нормально все просматривается. Видели нас, наблюдали. Работали и артой (артиллерией – ред), и стрелковым оружием, но ничего не помогло, мы пришлю сюда и забрали позиции", - рассказал боец.Некоторые позиции противника, по его словам, несмотря на господствующую высоту, "вагнеровцам" удавалось зачищать за достаточно короткий промежуток."Минут за 25 забрали, быстренько сюда заскочили, зачистили – и все", - добавил собеседник.Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои, украинская группировка находится в оперативном окружении.По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет противнику подвоз боеприпасов и личного состава.
https://ria.ru/20230331/artemovsk-1862014399.html
артемовск
украина
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артемовск, украина, горловка, в мире
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Украина, Горловка, В мире
Боец показал захваченные укрепления ВСУ на южных окраинах Артемовска

Российский военный рассказал, что ВСУ превратили южные окраины Артемовска в укрепрайон

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные в районе Артемовска
Украинские военные в районе Артемовска - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные в районе Артемовска . Архивное фото
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АРТЕМОВСК (ДНР), 31 мар - РИА Новости. Подступы к южным окраинам Артемовска были превращены в сплошные укрепрайоны на господствующих высотах, рассказал РИА Новости боец группы "Вагнер", демонстрируя зачищенные позиции украинских военных.
«

"У них были преимущества в высотах, в укреплениях… хорошее преимущество, но мы нашли лазейку и выбили их отсюда", - сообщил боец.

Укрепления и линия окопов возводились на высотах, с которых хорошо просматриваются подступы к городу с южной стороны.
"Вот был укреп украинской армии. С него нормально все просматривается. Видели нас, наблюдали. Работали и артой (артиллерией – ред), и стрелковым оружием, но ничего не помогло, мы пришлю сюда и забрали позиции", - рассказал боец.
Некоторые позиции противника, по его словам, несмотря на господствующую высоту, "вагнеровцам" удавалось зачищать за достаточно короткий промежуток.
"Минут за 25 забрали, быстренько сюда заскочили, зачистили – и все", - добавил собеседник.
Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои, украинская группировка находится в оперативном окружении.
По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет противнику подвоз боеприпасов и личного состава.
Боец Вагнера об иностранных наемниках, оборонявших окраины Артемовска - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Боец "Вагнера" рассказал о наемниках, оборонявших Артемовск
07:10
 
Специальная военная операция на УкраинеАртемовскУкраинаГорловкаВ мире
 
 
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