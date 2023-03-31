https://ria.ru/20230331/artemovsk-1862014544.html

Боец показал захваченные укрепления ВСУ на южных окраинах Артемовска

Боец показал захваченные укрепления ВСУ на южных окраинах Артемовска - РИА Новости, 31.03.2023

Боец показал захваченные укрепления ВСУ на южных окраинах Артемовска

Подступы к южным окраинам Артемовска были превращены в сплошные укрепрайоны на господствующих высотах, рассказал РИА Новости боец группы "Вагнер", демонстрируя... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T07:12

2023-03-31T07:12

2023-03-31T07:58

специальная военная операция на украине

артемовск

украина

горловка

в мире

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АРТЕМОВСК (ДНР), 31 мар - РИА Новости. Подступы к южным окраинам Артемовска были превращены в сплошные укрепрайоны на господствующих высотах, рассказал РИА Новости боец группы "Вагнер", демонстрируя зачищенные позиции украинских военных. Укрепления и линия окопов возводились на высотах, с которых хорошо просматриваются подступы к городу с южной стороны."Вот был укреп украинской армии. С него нормально все просматривается. Видели нас, наблюдали. Работали и артой (артиллерией – ред), и стрелковым оружием, но ничего не помогло, мы пришлю сюда и забрали позиции", - рассказал боец.Некоторые позиции противника, по его словам, несмотря на господствующую высоту, "вагнеровцам" удавалось зачищать за достаточно короткий промежуток."Минут за 25 забрали, быстренько сюда заскочили, зачистили – и все", - добавил собеседник.Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои, украинская группировка находится в оперативном окружении.По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет противнику подвоз боеприпасов и личного состава.

https://ria.ru/20230331/artemovsk-1862014399.html

артемовск

украина

горловка

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артемовск, украина, горловка, в мире