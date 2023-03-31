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Боец "Вагнера" рассказал о наемниках, оборонявших Артемовск - РИА Новости, 31.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:10 31.03.2023 (обновлено: 08:49 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/artemovsk-1862014399.html
Боец "Вагнера" рассказал о наемниках, оборонявших Артемовск
Боец "Вагнера" рассказал о наемниках, оборонявших Артемовск - РИА Новости, 31.03.2023
Боец "Вагнера" рассказал о наемниках, оборонявших Артемовск
Оборону Артемовска с южных окраин, помимо украинских военных, держали наемники из Польши и Грузии, сообщил РИА Новости боец группы "Вагнер". РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T07:10
2023-03-31T08:49
специальная военная операция на украине
артемовск
польша
грузия
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АРТЕМОВСК (ДНР), 31 мар - РИА Новости. Оборону Артемовска с южных окраин, помимо украинских военных, держали наемники из Польши и Грузии, сообщил РИА Новости боец группы "Вагнер". "Вот это укрепления украинских вооруженных сил, также наемников их, весь сброд там был. И поляки попадались тут, и грузины", - рассказал боец. Штурмовик отмечает, что у польских наемников была отличительная черта – черная форма. Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230331/artemovsk-1862014544.html
https://ria.ru/20230330/artemovsk-1861976623.html
артемовск
польша
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Боец "Вагнера" об иностранных наемниках, оборонявших окраины Артемовска
Наемники из Польши и Грузии обороняли южные окраины Артемовска, рассказал РИА Новости боец "Вагнера"
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артемовск, польша, грузия
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Польша, Грузия
Боец "Вагнера" рассказал о наемниках, оборонявших Артемовск

Боец "Группы Вагнера": оборонять Артемовск ВСУ помогали наемники из Польши и Грузии

Читать ria.ru в
АРТЕМОВСК (ДНР), 31 мар - РИА Новости. Оборону Артемовска с южных окраин, помимо украинских военных, держали наемники из Польши и Грузии, сообщил РИА Новости боец группы "Вагнер".
"Вот это укрепления украинских вооруженных сил, также наемников их, весь сброд там был. И поляки попадались тут, и грузины", - рассказал боец.
Украинские военные в районе Артемовска - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Боец показал захваченные укрепления ВСУ на южных окраинах Артемовска
07:12
Штурмовик отмечает, что у польских наемников была отличительная черта – черная форма.
Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
Артемовск - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Освобождение Артемовска не растянется надолго, заявил Пушилин
Вчера, 20:13
 
Специальная военная операция на УкраинеАртемовскПольшаГрузия
 
 
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