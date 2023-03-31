https://ria.ru/20230331/artemovsk-1862014399.html

Боец "Вагнера" рассказал о наемниках, оборонявших Артемовск

Боец "Вагнера" рассказал о наемниках, оборонявших Артемовск - РИА Новости, 31.03.2023

Боец "Вагнера" рассказал о наемниках, оборонявших Артемовск

Оборону Артемовска с южных окраин, помимо украинских военных, держали наемники из Польши и Грузии, сообщил РИА Новости боец группы "Вагнер". РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T07:10

2023-03-31T07:10

2023-03-31T08:49

специальная военная операция на украине

артемовск

польша

грузия

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АРТЕМОВСК (ДНР), 31 мар - РИА Новости. Оборону Артемовска с южных окраин, помимо украинских военных, держали наемники из Польши и Грузии, сообщил РИА Новости боец группы "Вагнер". "Вот это укрепления украинских вооруженных сил, также наемников их, весь сброд там был. И поляки попадались тут, и грузины", - рассказал боец. Штурмовик отмечает, что у польских наемников была отличительная черта – черная форма. Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20230331/artemovsk-1862014544.html

https://ria.ru/20230330/artemovsk-1861976623.html

артемовск

польша

грузия

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Боец "Вагнера" об иностранных наемниках, оборонявших окраины Артемовска Наемники из Польши и Грузии обороняли южные окраины Артемовска, рассказал РИА Новости боец "Вагнера" 2023-03-31T07:10 true PT3M58S

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артемовск, польша, грузия