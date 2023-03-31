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Россиянам посоветовали обжаловать решение Аргентины о туристическом статусе - РИА Новости, 31.03.2023
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Туризм
 
04:36 31.03.2023 (обновлено: 10:06 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/argentina-1862008134.html
Россиянам посоветовали обжаловать решение Аргентины о туристическом статусе
Россиянам посоветовали обжаловать решение Аргентины о туристическом статусе - РИА Новости, 31.03.2023
Россиянам посоветовали обжаловать решение Аргентины о туристическом статусе
Консульство РФ советует россиянам, которым миграционные власти Аргентины отказали в продлении их туристического статуса или в выдаче вида на жительство,... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T04:36
2023-03-31T10:06
туризм
аргентина
россия
буэнос-айрес (город)
в мире
новости - туризм
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БУЭНОС-АЙРЕС, 31 мар – РИА Новости. Консульство РФ советует россиянам, которым миграционные власти Аргентины отказали в продлении их туристического статуса или в выдаче вида на жительство, обжаловать такое решение с привлечением адвокатов, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства РФ в Буэнос-Айресе Георгий Полин. Ранее он сообщил, что миграционные власти Аргентины начали отказывать россиянам в продлении пребывания в стране в качестве туристов, а также в оформлении видов на жительство, пока речь идет о нескольких десятках случаев. "В Аргентине существует многоуровневая система апелляционного обжалования решений как судебной, так и исполнительной власти. Рекомендуем соотечественникам, не согласными с принятыми в их отношении мерах, обжаловать решения исключительно в законном порядке, с привлечением лицензированных адвокатов, а в случае, если они не владеют испанским языком, – то и переводчиков", - сказал Полин. По просьбе консульства одно из адвокатских бюро подготовило оферту для лиц, попавших в описанные выше ситуации. В ней, в частности, говорится, что граждане России, получившие постановление об отказе в продлении пребывания в Аргентине, обязательно должны обжаловать решение миграционных властей. "Это обжалование очень важно. В случае, если обжалование (апелляция) не будет подано, решение (миграционного) управления Аргентины вступает в законную силу и власти вправе незамедлительно инициировать процесс депортации. Граждане, срок пребывания которых в стране истек, находятся на нелегальном положении и могут быть выдворены (депортированы). Именно поэтому им рекомендуется ходатайствовать о продлении сроков нахождения в стране, а в случае отказа - обжаловать постановление", - отмечают юристы. По словам адвокатов, обжалование решения уже само по себе дает возможность находиться в Аргентине на законных основаниях, по крайней мере до рассмотрения апелляции. "В течение этого периода, который может длиться от двух до четырех лет, лица, обжаловавшие постановление, имеют законное право находиться в Аргентине", - отмечают юристы.
https://ria.ru/20230327/puteshestviya-1860905660.html
https://ria.ru/20230217/argentina-1852569152.html
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аргентина, россия, буэнос-айрес (город), в мире, новости - туризм
Туризм, Аргентина, Россия, Буэнос-Айрес (город), В мире, Новости - Туризм
Россиянам посоветовали обжаловать решение Аргентины о туристическом статусе

Консульство советует россиянам обжаловать отказ продлить туристический статус в Аргентине

© Flickr / lrargerichБуэнос-Айрес
Буэнос-Айрес - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© Flickr / lrargerich
Буэнос-Айрес. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 31 мар – РИА Новости. Консульство РФ советует россиянам, которым миграционные власти Аргентины отказали в продлении их туристического статуса или в выдаче вида на жительство, обжаловать такое решение с привлечением адвокатов, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства РФ в Буэнос-Айресе Георгий Полин.
Ранее он сообщил, что миграционные власти Аргентины начали отказывать россиянам в продлении пребывания в стране в качестве туристов, а также в оформлении видов на жительство, пока речь идет о нескольких десятках случаев.
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"В Аргентине существует многоуровневая система апелляционного обжалования решений как судебной, так и исполнительной власти. Рекомендуем соотечественникам, не согласными с принятыми в их отношении мерах, обжаловать решения исключительно в законном порядке, с привлечением лицензированных адвокатов, а в случае, если они не владеют испанским языком, – то и переводчиков", - сказал Полин.
По просьбе консульства одно из адвокатских бюро подготовило оферту для лиц, попавших в описанные выше ситуации. В ней, в частности, говорится, что граждане России, получившие постановление об отказе в продлении пребывания в Аргентине, обязательно должны обжаловать решение миграционных властей.
"Это обжалование очень важно. В случае, если обжалование (апелляция) не будет подано, решение (миграционного) управления Аргентины вступает в законную силу и власти вправе незамедлительно инициировать процесс депортации. Граждане, срок пребывания которых в стране истек, находятся на нелегальном положении и могут быть выдворены (депортированы). Именно поэтому им рекомендуется ходатайствовать о продлении сроков нахождения в стране, а в случае отказа - обжаловать постановление", - отмечают юристы.
По словам адвокатов, обжалование решения уже само по себе дает возможность находиться в Аргентине на законных основаниях, по крайней мере до рассмотрения апелляции.
"В течение этого периода, который может длиться от двух до четырех лет, лица, обжаловавшие постановление, имеют законное право находиться в Аргентине", - отмечают юристы.
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