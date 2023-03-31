https://ria.ru/20230331/arest-1862208188.html

Блогершу из Казани арестовали за призывы к дезертирству

Блогершу из Казани арестовали за призывы к дезертирству - РИА Новости, 31.03.2023

Блогершу из Казани арестовали за призывы к дезертирству

Вахитовский районный суд Казани отправил под домашний арест блогера Парвину Абузарову, которую подозревают в публичных призывах к деятельности, направленной... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T16:01

2023-03-31T16:01

2023-03-31T20:07

происшествия

казань

россия

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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КАЗАНЬ, 31 мар — РИА Новости. Вахитовский районный суд Казани отправил под домашний арест блогера Парвину Абузарову, которую подозревают в публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства, сообщил РИА Новости представитель суда."Суд отправил Абузарову Парвинахан под домашний арест до 10 апреля", — сказал собеседник агентства. По информации суда, в отношении Абузаровой возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 280.4 УК России (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета).Как уточнил представитель управления ФСБ России по Татарстану, ранее в отношении подозреваемой была применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке."Подследственная свою вину в инкриминируемом преступлении признала полностью, однако в последующем по вызовам следователя УФСБ не являлась, по адресу регистрации и проживания отсутствовала, чем нарушила избранную меру принуждения. В этой связи она была объявлена в федеральный розыск. В результате оперативно-разыскных мероприятий фигурантка уголовного дела обнаружена и задержана", — уточнил собеседник агентства.Он добавил, что фигурантка подозревается в использовании социальных сетей для осуществления публичных призывов к дезертирству российских военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на Украине. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

https://ria.ru/20230329/diskreditatsiya-1861496648.html

https://ria.ru/20230327/pokrovskiy-1860863708.html

казань

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украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, казань, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)