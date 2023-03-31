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США продлили экспортные ограничения в отношении "Аэрофлота"
США продлили экспортные ограничения в отношении "Аэрофлота" - РИА Новости, 31.03.2023
США продлили экспортные ограничения в отношении "Аэрофлота"
США на 180 дней продлили экспортные ограничения в отношении ведущего российского авиаперевозчика - "Аэрофлота", заявил в пятницу американский минторг. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T16:38
2023-03-31T16:38
2023-03-31T16:53
сша
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ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. США на 180 дней продлили экспортные ограничения в отношении ведущего российского авиаперевозчика - "Аэрофлота", заявил в пятницу американский минторг.Данное постановление вступает в силу немедленно и будет действовать в течение 180 дней.В документе отмечается, что минторг США начал активно применять меры экспортного контроля в отношении РФ вскоре после начала спецоперации на Украине. Таким образом, как указали в ведомстве, Штаты рассчитывают "серьезно ограничить доступ России к технологиям и другим предметам, которые ей необходимы для поддержания агрессивного военного потенциала".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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США продлили экспортные ограничения в отношении "Аэрофлота"
Минторг США на 180 дней продлил экспортные ограничения в отношении российского "Аэрофлота"