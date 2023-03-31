https://ria.ru/20230331/aeroflot-1862225137.html

США продлили экспортные ограничения в отношении "Аэрофлота"

США продлили экспортные ограничения в отношении "Аэрофлота" - РИА Новости, 31.03.2023

США продлили экспортные ограничения в отношении "Аэрофлота"

США на 180 дней продлили экспортные ограничения в отношении ведущего российского авиаперевозчика - "Аэрофлота", заявил в пятницу американский минторг. РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T16:38

2023-03-31T16:38

2023-03-31T16:53

сша

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ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. США на 180 дней продлили экспортные ограничения в отношении ведущего российского авиаперевозчика - "Аэрофлота", заявил в пятницу американский минторг.Данное постановление вступает в силу немедленно и будет действовать в течение 180 дней.В документе отмечается, что минторг США начал активно применять меры экспортного контроля в отношении РФ вскоре после начала спецоперации на Украине. Таким образом, как указали в ведомстве, Штаты рассчитывают "серьезно ограничить доступ России к технологиям и другим предметам, которые ей необходимы для поддержания агрессивного военного потенциала".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сша, аэрофлот, санкции в отношении россии, санкции, экономика, россия, в мире