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США продлили экспортные ограничения в отношении "Аэрофлота" - РИА Новости, 31.03.2023
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16:38 31.03.2023 (обновлено: 16:53 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/aeroflot-1862225137.html
США продлили экспортные ограничения в отношении "Аэрофлота"
США продлили экспортные ограничения в отношении "Аэрофлота" - РИА Новости, 31.03.2023
США продлили экспортные ограничения в отношении "Аэрофлота"
США на 180 дней продлили экспортные ограничения в отношении ведущего российского авиаперевозчика - "Аэрофлота", заявил в пятницу американский минторг. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T16:38
2023-03-31T16:53
сша
аэрофлот
санкции в отношении россии
санкции
экономика
россия
в мире
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ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. США на 180 дней продлили экспортные ограничения в отношении ведущего российского авиаперевозчика - "Аэрофлота", заявил в пятницу американский минторг.Данное постановление вступает в силу немедленно и будет действовать в течение 180 дней.В документе отмечается, что минторг США начал активно применять меры экспортного контроля в отношении РФ вскоре после начала спецоперации на Украине. Таким образом, как указали в ведомстве, Штаты рассчитывают "серьезно ограничить доступ России к технологиям и другим предметам, которые ей необходимы для поддержания агрессивного военного потенциала".
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сша, аэрофлот, санкции в отношении россии, санкции, экономика, россия, в мире
США, Аэрофлот, Санкции в отношении России, Санкции, Экономика, Россия, В мире
США продлили экспортные ограничения в отношении "Аэрофлота"

Минторг США на 180 дней продлил экспортные ограничения в отношении российского "Аэрофлота"

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот"
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Логотип авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. США на 180 дней продлили экспортные ограничения в отношении ведущего российского авиаперевозчика - "Аэрофлота", заявил в пятницу американский минторг.
«
"Настоящим документом я удовлетворяю запрос о продлении действия распоряжения о временном отказе в предоставлении экспортных привилегий, изданном 3 октября 2022 года", - говорится в постановлении, подписанном помощником министра торговли США Мэттью Акселродом.
Данное постановление вступает в силу немедленно и будет действовать в течение 180 дней.
В документе отмечается, что минторг США начал активно применять меры экспортного контроля в отношении РФ вскоре после начала спецоперации на Украине. Таким образом, как указали в ведомстве, Штаты рассчитывают "серьезно ограничить доступ России к технологиям и другим предметам, которые ей необходимы для поддержания агрессивного военного потенциала".
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