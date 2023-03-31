https://ria.ru/20230331/adaptatsiya-1862036650.html

Запад недооценил Россию, заявил Орбан

Запад недооценил Россию, заявил Орбан - РИА Новости, 31.03.2023

Запад недооценил Россию, заявил Орбан

Страны Запада совершили ошибку, недооценив способности России адаптироваться к санкциям, которые она проявила уже после введения первых ограничений в 2015 году, РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T10:10

2023-03-31T10:10

2023-03-31T10:12

в мире

виктор орбан

венгрия

россия

санкции в отношении россии

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БУДАПЕШТ, 31 мар - РИА Новости. Страны Запада совершили ошибку, недооценив способности России адаптироваться к санкциям, которые она проявила уже после введения первых ограничений в 2015 году, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Хорошо помню, что в 2015 году мы экспортировали очень много продуктов питания в Россию... За три года Россия выстроила свое сельское хозяйство и продуктовую промышленность в таком объеме, что если бы Венгрия сегодня захотела бы экспортировать туда продукты, это бы или не получилось или получилось с гораздо большим трудом, чем до введения санкций", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. "Поэтому недооценка способности страны, особенно огромной, как Россия, к адаптации является фатальной ошибкой. И я вижу, что Россия приспосабливается к ситуации введённых против нее европейских санкций", - отметил он. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230330/turtsiya-1861737223.html

венгрия

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, виктор орбан, венгрия, россия, санкции в отношении россии