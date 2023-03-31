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Запад недооценил Россию, заявил Орбан - РИА Новости, 31.03.2023
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10:10 31.03.2023 (обновлено: 10:12 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/adaptatsiya-1862036650.html
Запад недооценил Россию, заявил Орбан
Запад недооценил Россию, заявил Орбан - РИА Новости, 31.03.2023
Запад недооценил Россию, заявил Орбан
Страны Запада совершили ошибку, недооценив способности России адаптироваться к санкциям, которые она проявила уже после введения первых ограничений в 2015 году, РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T10:10
2023-03-31T10:12
в мире
виктор орбан
венгрия
россия
санкции в отношении россии
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БУДАПЕШТ, 31 мар - РИА Новости. Страны Запада совершили ошибку, недооценив способности России адаптироваться к санкциям, которые она проявила уже после введения первых ограничений в 2015 году, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Хорошо помню, что в 2015 году мы экспортировали очень много продуктов питания в Россию... За три года Россия выстроила свое сельское хозяйство и продуктовую промышленность в таком объеме, что если бы Венгрия сегодня захотела бы экспортировать туда продукты, это бы или не получилось или получилось с гораздо большим трудом, чем до введения санкций", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. "Поэтому недооценка способности страны, особенно огромной, как Россия, к адаптации является фатальной ошибкой. И я вижу, что Россия приспосабливается к ситуации введённых против нее европейских санкций", - отметил он. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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в мире, виктор орбан, венгрия, россия, санкции в отношении россии
В мире, Виктор Орбан, Венгрия, Россия, Санкции в отношении России
Запад недооценил Россию, заявил Орбан

Орбан: страны Запада ошиблись, недооценив способности России адаптироваться к санкциям

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан . Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 31 мар - РИА Новости. Страны Запада совершили ошибку, недооценив способности России адаптироваться к санкциям, которые она проявила уже после введения первых ограничений в 2015 году, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Хорошо помню, что в 2015 году мы экспортировали очень много продуктов питания в Россию... За три года Россия выстроила свое сельское хозяйство и продуктовую промышленность в таком объеме, что если бы Венгрия сегодня захотела бы экспортировать туда продукты, это бы или не получилось или получилось с гораздо большим трудом, чем до введения санкций", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
"Поэтому недооценка способности страны, особенно огромной, как Россия, к адаптации является фатальной ошибкой. И я вижу, что Россия приспосабливается к ситуации введённых против нее европейских санкций", - отметил он.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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Вчера, 07:12
 
В миреВиктор ОрбанВенгрияРоссияСанкции в отношении России
 
 
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