https://ria.ru/20230331/acdc-1862049201.html
Группа AC/DC вернется на сцену впервые за семь лет
Группа AC/DC вернется на сцену впервые за семь лет - РИА Новости, 31.03.2023
Группа AC/DC вернется на сцену впервые за семь лет
Участники австралийской рок-группы AC/DC сообщили в соцсети, что впервые за семь лет выйдут на сцену. Коллектив выступит на фестивале Power Trip в октябре этого РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T12:39
2023-03-31T12:39
2023-03-31T12:39
шоубиз
ac/dc
сша
фил радд
брайан джонсон
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862051149_0:230:3220:2041_1920x0_80_0_0_756a826a1b13c0b97eb0bbca4f6b2262.jpg
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Участники австралийской рок-группы AC/DC сообщили в соцсети, что впервые за семь лет выйдут на сцену. Коллектив выступит на фестивале Power Trip в октябре этого года в Калифорнии (США). Зрители увидят в составе AC/DC гитариста Ангуса Янга, его племянника и ритм-гитариста Стива Янга, басиста Клиффа Уильямса и барабанщика Фила Радда, а также певца Брайана Джонсона.Помимо AC/DC на мероприятии выступят группы Metallica, Guns N' Roses, Iron Maiden, Ozzy Osbourne и Tool.В 2016 году коллектив отменил музыкальный тур из-за проблем со слухом у вокалиста. Затем в 2017-м скончался один из основателей группы Малкольм Янг, брат легендарного гитариста Ангуса Янга. Группа AC/DC была основана в 1973 году. Участников коллектива, который получил статус культового, считают пионерами хард-рока и хеви-метала. Последний альбом группы Power Up вышел в 2020 году. По словам музыкантов, он был данью памяти покойному Малкольму Янгу.
https://ria.ru/20221115/blur-1831716783.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862051149_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c24f4dadf71044c54216b6adbed861c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ac/dc, сша, фил радд, брайан джонсон, знаменитости
Шоубиз, AC/DC, США, Фил Радд, Брайан Джонсон, Знаменитости
Группа AC/DC вернется на сцену впервые за семь лет
Участники рок-группы AC/DC сообщили, что впервые за семь лет вернутся на сцену
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Участники австралийской рок-группы AC/DC сообщили в соцсети, что впервые за семь лет выйдут на сцену. Коллектив выступит на фестивале Power Trip в октябре этого года в Калифорнии (США).
Зрители увидят в составе AC/DC гитариста Ангуса Янга, его племянника и ритм-гитариста Стива Янга, басиста Клиффа Уильямса и барабанщика Фила Радда, а также певца Брайана Джонсона.
Помимо AC/DC на мероприятии выступят группы Metallica, Guns N' Roses, Iron Maiden, Ozzy Osbourne и Tool.
В 2016 году коллектив отменил музыкальный тур из-за проблем со слухом у вокалиста. Затем в 2017-м скончался один из основателей группы Малкольм Янг, брат легендарного гитариста Ангуса Янга.
Группа AC/DC была основана в 1973 году. Участников коллектива, который получил статус культового, считают пионерами хард-рока и хеви-метала.
Последний альбом группы Power Up вышел в 2020 году. По словам музыкантов, он был данью памяти покойному Малкольму Янгу.
Группа Blur воссоединится в 2023 году