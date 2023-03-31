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Группа AC/DC вернется на сцену впервые за семь лет - РИА Новости, 31.03.2023
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Шоубиз
 
12:39 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/acdc-1862049201.html
Группа AC/DC вернется на сцену впервые за семь лет
Группа AC/DC вернется на сцену впервые за семь лет - РИА Новости, 31.03.2023
Группа AC/DC вернется на сцену впервые за семь лет
Участники австралийской рок-группы AC/DC сообщили в соцсети, что впервые за семь лет выйдут на сцену. Коллектив выступит на фестивале Power Trip в октябре этого РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T12:39
2023-03-31T12:39
шоубиз
ac/dc
сша
фил радд
брайан джонсон
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Участники австралийской рок-группы AC/DC сообщили в соцсети, что впервые за семь лет выйдут на сцену. Коллектив выступит на фестивале Power Trip в октябре этого года в Калифорнии (США). Зрители увидят в составе AC/DC гитариста Ангуса Янга, его племянника и ритм-гитариста Стива Янга, басиста Клиффа Уильямса и барабанщика Фила Радда, а также певца Брайана Джонсона.Помимо AC/DC на мероприятии выступят группы Metallica, Guns N' Roses, Iron Maiden, Ozzy Osbourne и Tool.В 2016 году коллектив отменил музыкальный тур из-за проблем со слухом у вокалиста. Затем в 2017-м скончался один из основателей группы Малкольм Янг, брат легендарного гитариста Ангуса Янга. Группа AC/DC была основана в 1973 году. Участников коллектива, который получил статус культового, считают пионерами хард-рока и хеви-метала. Последний альбом группы Power Up вышел в 2020 году. По словам музыкантов, он был данью памяти покойному Малкольму Янгу.
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ac/dc, сша, фил радд, брайан джонсон, знаменитости
Шоубиз, AC/DC, США, Фил Радд, Брайан Джонсон, Знаменитости
Группа AC/DC вернется на сцену впервые за семь лет

Участники рок-группы AC/DC сообщили, что впервые за семь лет вернутся на сцену

© AFP 2023 / HANS KLAUS TECHTКонцерт AC/DC
Концерт AC/DC - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© AFP 2023 / HANS KLAUS TECHT
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Участники австралийской рок-группы AC/DC сообщили в соцсети, что впервые за семь лет выйдут на сцену. Коллектив выступит на фестивале Power Trip в октябре этого года в Калифорнии (США).
Афиша фестиваля PowerTrip
Афиша фестиваля PowerTrip
Афиша фестиваля PowerTrip
Зрители увидят в составе AC/DC гитариста Ангуса Янга, его племянника и ритм-гитариста Стива Янга, басиста Клиффа Уильямса и барабанщика Фила Радда, а также певца Брайана Джонсона.
Помимо AC/DC на мероприятии выступят группы Metallica, Guns N' Roses, Iron Maiden, Ozzy Osbourne и Tool.
В 2016 году коллектив отменил музыкальный тур из-за проблем со слухом у вокалиста. Затем в 2017-м скончался один из основателей группы Малкольм Янг, брат легендарного гитариста Ангуса Янга.
Группа AC/DC была основана в 1973 году. Участников коллектива, который получил статус культового, считают пионерами хард-рока и хеви-метала.
Последний альбом группы Power Up вышел в 2020 году. По словам музыкантов, он был данью памяти покойному Малкольму Янгу.
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ШоубизAC/DCСШАФил РаддБрайан ДжонсонЗнаменитости
 
 
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