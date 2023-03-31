https://ria.ru/20230331/acdc-1862049201.html

Группа AC/DC вернется на сцену впервые за семь лет

Группа AC/DC вернется на сцену впервые за семь лет - РИА Новости, 31.03.2023

Группа AC/DC вернется на сцену впервые за семь лет

Участники австралийской рок-группы AC/DC сообщили в соцсети, что впервые за семь лет выйдут на сцену. Коллектив выступит на фестивале Power Trip в октябре этого РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T12:39

2023-03-31T12:39

2023-03-31T12:39

шоубиз

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сша

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Участники австралийской рок-группы AC/DC сообщили в соцсети, что впервые за семь лет выйдут на сцену. Коллектив выступит на фестивале Power Trip в октябре этого года в Калифорнии (США). Зрители увидят в составе AC/DC гитариста Ангуса Янга, его племянника и ритм-гитариста Стива Янга, басиста Клиффа Уильямса и барабанщика Фила Радда, а также певца Брайана Джонсона.Помимо AC/DC на мероприятии выступят группы Metallica, Guns N' Roses, Iron Maiden, Ozzy Osbourne и Tool.В 2016 году коллектив отменил музыкальный тур из-за проблем со слухом у вокалиста. Затем в 2017-м скончался один из основателей группы Малкольм Янг, брат легендарного гитариста Ангуса Янга. Группа AC/DC была основана в 1973 году. Участников коллектива, который получил статус культового, считают пионерами хард-рока и хеви-метала. Последний альбом группы Power Up вышел в 2020 году. По словам музыкантов, он был данью памяти покойному Малкольму Янгу.

https://ria.ru/20221115/blur-1831716783.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

ac/dc, сша, фил радд, брайан джонсон, знаменитости