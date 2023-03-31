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СМИ: крупная западная компания решила уйти из России - РИА Новости, 31.03.2023
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09:25 31.03.2023 (обновлено: 10:55 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/3m-1862027974.html
СМИ: крупная западная компания решила уйти из России
СМИ: крупная западная компания решила уйти из России - РИА Новости, 31.03.2023
СМИ: крупная западная компания решила уйти из России
Американская химическая корпорация 3М проводит переговоры с научно-производственным холдингом ВМП по поводу продажи активов в России, сообщил РБК со ссылкой на... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T09:25
2023-03-31T10:55
россия
экономика
волоколамск
антон силуанов
рбк (медиагруппа)
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Американская химическая корпорация 3М проводит переговоры с научно-производственным холдингом ВМП по поводу продажи активов в России, сообщил РБК со ссылкой на собственный источник и президента ВМП Михаила Вахрушева.По информации журналистов, стороны уже добились разрешения возглавляемой министром финансов России Антоном Силуановым подкомиссии по сделкам с иностранцами правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями. В случае успешной сделки ВМП сможет получить два завода 3М — в ОЭЗ "Алабуга" (Татарстан) и Волоколамске.Однако, подчеркнули в РБК, сумма соглашения в любом случае будет ниже, так как иностранным инвесторам из так называемых недружественных стран, которые ввели в отношении России санкции, можно получить разрешение российских властей на подобные сделки только при дисконтах не менее чем 50% к рыночной цене.
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россия, экономика, волоколамск, антон силуанов, рбк (медиагруппа)
Россия, Экономика, Волоколамск, Антон Силуанов, РБК (медиагруппа)
СМИ: крупная западная компания решила уйти из России

РБК: американский производитель респираторов 3M нашел покупателя на два завода в России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСотрудник клиники в защитном костюме
Сотрудник клиники в защитном костюме - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сотрудник клиники в защитном костюме. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Американская химическая корпорация 3М проводит переговоры с научно-производственным холдингом ВМП по поводу продажи активов в России, сообщил РБК со ссылкой на собственный источник и президента ВМП Михаила Вахрушева.
По информации журналистов, стороны уже добились разрешения возглавляемой министром финансов России Антоном Силуановым подкомиссии по сделкам с иностранцами правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями. В случае успешной сделки ВМП сможет получить два завода 3М — в ОЭЗ "Алабуга" (Татарстан) и Волоколамске.
«
"В сентябре руководство компании приняло план по продаже активов в России, говорится в ее отчете за 2022 год. В документе указано, что по состоянию на конец прошлого года стоимость основных активов и обязательств компании в России, предназначенных для продажи, составляла около 50 миллионов долларов", — пояснили в издании.
Однако, подчеркнули в РБК, сумма соглашения в любом случае будет ниже, так как иностранным инвесторам из так называемых недружественных стран, которые ввели в отношении России санкции, можно получить разрешение российских властей на подобные сделки только при дисконтах не менее чем 50% к рыночной цене.
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РоссияЭкономикаВолоколамскАнтон СилуановРБК (медиагруппа)
 
 
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