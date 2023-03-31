https://ria.ru/20230331/3m-1862027974.html
СМИ: крупная западная компания решила уйти из России
СМИ: крупная западная компания решила уйти из России - РИА Новости, 31.03.2023
СМИ: крупная западная компания решила уйти из России
Американская химическая корпорация 3М проводит переговоры с научно-производственным холдингом ВМП по поводу продажи активов в России, сообщил РБК со ссылкой на... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T09:25
2023-03-31T09:25
2023-03-31T10:55
россия
экономика
волоколамск
антон силуанов
рбк (медиагруппа)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570199342_0:241:3072:1969_1920x0_80_0_0_40b1e82a476c5a79af2aa4242b61ef9e.jpg
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Американская химическая корпорация 3М проводит переговоры с научно-производственным холдингом ВМП по поводу продажи активов в России, сообщил РБК со ссылкой на собственный источник и президента ВМП Михаила Вахрушева.По информации журналистов, стороны уже добились разрешения возглавляемой министром финансов России Антоном Силуановым подкомиссии по сделкам с иностранцами правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями. В случае успешной сделки ВМП сможет получить два завода 3М — в ОЭЗ "Алабуга" (Татарстан) и Волоколамске.Однако, подчеркнули в РБК, сумма соглашения в любом случае будет ниже, так как иностранным инвесторам из так называемых недружественных стран, которые ввели в отношении России санкции, можно получить разрешение российских властей на подобные сделки только при дисконтах не менее чем 50% к рыночной цене.
https://ria.ru/20230330/indiya-1861813632.html
россия
волоколамск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570199342_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_a1efd88d126cd4009bb04de0b6e5e565.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, волоколамск, антон силуанов, рбк (медиагруппа)
Россия, Экономика, Волоколамск, Антон Силуанов, РБК (медиагруппа)
СМИ: крупная западная компания решила уйти из России
РБК: американский производитель респираторов 3M нашел покупателя на два завода в России
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Американская химическая корпорация 3М проводит переговоры с научно-производственным холдингом ВМП по поводу продажи активов в России, сообщил РБК со ссылкой на собственный источник и президента ВМП Михаила Вахрушева.
По информации журналистов, стороны уже добились разрешения возглавляемой министром финансов России Антоном Силуановым
подкомиссии по сделкам с иностранцами правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями. В случае успешной сделки ВМП сможет получить два завода 3М — в ОЭЗ "Алабуга" (Татарстан) и Волоколамске
.
«
"В сентябре руководство компании приняло план по продаже активов в России, говорится в ее отчете за 2022 год. В документе указано, что по состоянию на конец прошлого года стоимость основных активов и обязательств компании в России, предназначенных для продажи, составляла около 50 миллионов долларов", — пояснили в издании.
Однако, подчеркнули в РБК, сумма соглашения в любом случае будет ниже, так как иностранным инвесторам из так называемых недружественных стран, которые ввели в отношении России санкции, можно получить разрешение российских властей на подобные сделки только при дисконтах не менее чем 50% к рыночной цене.
Индия заинтересована в активах ушедших из России фирм, заявил министр