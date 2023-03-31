https://ria.ru/20230331/3m-1862027974.html

СМИ: крупная западная компания решила уйти из России

СМИ: крупная западная компания решила уйти из России - РИА Новости, 31.03.2023

СМИ: крупная западная компания решила уйти из России

Американская химическая корпорация 3М проводит переговоры с научно-производственным холдингом ВМП по поводу продажи активов в России, сообщил РБК со ссылкой на... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T09:25

2023-03-31T09:25

2023-03-31T10:55

россия

экономика

волоколамск

антон силуанов

рбк (медиагруппа)

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Американская химическая корпорация 3М проводит переговоры с научно-производственным холдингом ВМП по поводу продажи активов в России, сообщил РБК со ссылкой на собственный источник и президента ВМП Михаила Вахрушева.По информации журналистов, стороны уже добились разрешения возглавляемой министром финансов России Антоном Силуановым подкомиссии по сделкам с иностранцами правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями. В случае успешной сделки ВМП сможет получить два завода 3М — в ОЭЗ "Алабуга" (Татарстан) и Волоколамске.Однако, подчеркнули в РБК, сумма соглашения в любом случае будет ниже, так как иностранным инвесторам из так называемых недружественных стран, которые ввели в отношении России санкции, можно получить разрешение российских властей на подобные сделки только при дисконтах не менее чем 50% к рыночной цене.

https://ria.ru/20230330/indiya-1861813632.html

россия

волоколамск

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

россия, экономика, волоколамск, антон силуанов, рбк (медиагруппа)