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Жвачку Роберта Дауни-младшего выставили на торги за 40 тысяч долларов

Жвачку Роберта Дауни-младшего выставили на торги за 40 тысяч долларов - РИА Новости, 30.03.2023

Жвачку Роберта Дауни-младшего выставили на торги за 40 тысяч долларов

Использованную Робертом Дауни-младшим жевательную резинку выставили на онлайн-торги, пишет New York Post. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T03:00

2023-03-30T03:00

2023-03-30T03:00

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Использованную Робертом Дауни-младшим жевательную резинку выставили на онлайн-торги, пишет New York Post. Стартовая цена лота — 40147,47 доллара.Пользователь уверяет, что жвачка ему досталась после того, как месяц назад актер в шутку прилепил ее на звезду Джона Фавро на Аллее славы. Продавец говорит, что выставил ее на торги в таком же состоянии, что и получил. Он также указывает, что изделие можно проверить на наличие ДНК артиста. Покупателю доставят жевательную резинку в пластмассовом контейнере. Вернуть товар нельзя. Ранее сообщалось, что Писатель Джефф Уилсон обвинил Netflix в плагиате сюжета для сериала "Внешние отмели".

https://ria.ru/20230329/predskazanie-1861316613.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, роберт дауни-младший, знаменитости, звезды, кино и сериалы