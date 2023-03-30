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Жвачку Роберта Дауни-младшего выставили на торги за 40 тысяч долларов
Жвачку Роберта Дауни-младшего выставили на торги за 40 тысяч долларов - РИА Новости, 30.03.2023
Жвачку Роберта Дауни-младшего выставили на торги за 40 тысяч долларов
Использованную Робертом Дауни-младшим жевательную резинку выставили на онлайн-торги, пишет New York Post. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T03:00
2023-03-30T03:00
2023-03-30T03:00
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Использованную Робертом Дауни-младшим жевательную резинку выставили на онлайн-торги, пишет New York Post. Стартовая цена лота — 40147,47 доллара.Пользователь уверяет, что жвачка ему досталась после того, как месяц назад актер в шутку прилепил ее на звезду Джона Фавро на Аллее славы. Продавец говорит, что выставил ее на торги в таком же состоянии, что и получил. Он также указывает, что изделие можно проверить на наличие ДНК артиста. Покупателю доставят жевательную резинку в пластмассовом контейнере. Вернуть товар нельзя. Ранее сообщалось, что Писатель Джефф Уилсон обвинил Netflix в плагиате сюжета для сериала "Внешние отмели".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, роберт дауни-младший, знаменитости, звезды, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Роберт Дауни-младший, Знаменитости, звезды, Кино и сериалы
Жвачку Роберта Дауни-младшего выставили на торги за 40 тысяч долларов
Использованную Робертом Дауни-младшим жвачку выставили на торги за 40 тысяч долларов
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости.
Использованную Робертом Дауни-младшим жевательную резинку выставили на онлайн-торги, пишет
New York Post.
Стартовая цена лота — 40147,47 доллара.
Пользователь уверяет, что жвачка ему досталась после того, как месяц назад актер в шутку прилепил ее на звезду Джона Фавро на Аллее славы. Продавец говорит, что выставил ее на торги в таком же состоянии, что и получил.
Он также указывает, что изделие можно проверить на наличие ДНК артиста.
Покупателю доставят жевательную резинку в пластмассовом контейнере. Вернуть товар нельзя.
Ранее сообщалось
, что Писатель Джефф Уилсон обвинил Netflix в плагиате сюжета для сериала "Внешние отмели".
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