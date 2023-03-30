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Жвачку Роберта Дауни-младшего выставили на торги за 40 тысяч долларов - РИА Новости, 30.03.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
03:00 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/znamenitosti-1861522066.html
Жвачку Роберта Дауни-младшего выставили на торги за 40 тысяч долларов
Жвачку Роберта Дауни-младшего выставили на торги за 40 тысяч долларов - РИА Новости, 30.03.2023
Жвачку Роберта Дауни-младшего выставили на торги за 40 тысяч долларов
Использованную Робертом Дауни-младшим жевательную резинку выставили на онлайн-торги, пишет New York Post. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T03:00
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культура
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Использованную Робертом Дауни-младшим жевательную резинку выставили на онлайн-торги, пишет New York Post. Стартовая цена лота — 40147,47 доллара.Пользователь уверяет, что жвачка ему досталась после того, как месяц назад актер в шутку прилепил ее на звезду Джона Фавро на Аллее славы. Продавец говорит, что выставил ее на торги в таком же состоянии, что и получил. Он также указывает, что изделие можно проверить на наличие ДНК артиста. Покупателю доставят жевательную резинку в пластмассовом контейнере. Вернуть товар нельзя. Ранее сообщалось, что Писатель Джефф Уилсон обвинил Netflix в плагиате сюжета для сериала "Внешние отмели".
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новости культуры, роберт дауни-младший, знаменитости, звезды, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Роберт Дауни-младший, Знаменитости, звезды, Кино и сериалы
Жвачку Роберта Дауни-младшего выставили на торги за 40 тысяч долларов

Использованную Робертом Дауни-младшим жвачку выставили на торги за 40 тысяч долларов

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Роберт Дауни-младший на крыше московского отеля The Ritz-Carlton во время фотоколла, посвященного фильму режиссера Шейна Блэка "Железный человек 3"
Актер Роберт Дауни-младший на крыше московского отеля The Ritz-Carlton во время фотоколла, посвященного фильму режиссера Шейна Блэка Железный человек 3 - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Использованную Робертом Дауни-младшим жевательную резинку выставили на онлайн-торги, пишет New York Post.
Стартовая цена лота — 40147,47 доллара.
© Фото : eBay / jirand-1787Скриншот объявления о продаже жвачки Роберта Дауни-младшего на eBay
Скриншот объявления о продаже жвачки Роберта Дауни-младшего на eBay - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© Фото : eBay / jirand-1787
Скриншот объявления о продаже жвачки Роберта Дауни-младшего на eBay
Пользователь уверяет, что жвачка ему досталась после того, как месяц назад актер в шутку прилепил ее на звезду Джона Фавро на Аллее славы. Продавец говорит, что выставил ее на торги в таком же состоянии, что и получил.
Он также указывает, что изделие можно проверить на наличие ДНК артиста.
Покупателю доставят жевательную резинку в пластмассовом контейнере. Вернуть товар нельзя.
Ранее сообщалось, что Писатель Джефф Уилсон обвинил Netflix в плагиате сюжета для сериала "Внешние отмели".
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