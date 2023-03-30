https://ria.ru/20230330/zhivotnye-1861925243.html
Волонтеры рассказали о ситуации в скандальном приюте под Астраханью
Волонтеры рассказали о ситуации в скандальном приюте под Астраханью - РИА Новости, 30.03.2023
Волонтеры рассказали о ситуации в скандальном приюте под Астраханью
Порядка 350 собак, находившихся в пункте для безнадзорных животных "Экоприют" в Астрахани, 60 питомцев которого осенью нашли мертвыми, пристроили к новым... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T17:57
2023-03-30T17:57
2023-03-30T17:57
происшествия
астрахань
астраханская область
следственный комитет россии (ск рф)
животные
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Порядка 350 собак, находившихся в пункте для безнадзорных животных "Экоприют" в Астрахани, 60 питомцев которого осенью нашли мертвыми, пристроили к новым хозяевам, сообщила РИА Новости общественница Эйжена Зариньш."Животных отправили в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар. Здоровы не все — у собак дирофиляриоз, демодекоз. Люди за свой счет организовали обследования, теперь занимаются их лечением", — сказала она агентству.В начале февраля следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества при реализации контрактов по отлову, содержанию и возврату бездомных животных в Астрахани.В 2022 году с "Экоприютом" было заключено 12 контрактов на оказание услуг по обращению с бездомными животными на сумму более 28 миллионов рублей. Как установили в СК по Астраханской области, неустановленные лица из числа руководства "Экоприюта", должностные лица администрации Астрахани и региональной службы ветеринарии, зная, что обязательства по контрактам не исполнены, подписали акты приемки оказанных услуг.По делу "Экоприюта" задержали Андрея Невлюдова, следствие идет. Зооцентр открыли летом 2021-го, как раз по инициативе Невлюдова, тогда еще депутата гордумы. По данным депутата думы Астраханской области Олега Шеина, Невлюдов является фактическим владельцем "Экоприюта".Как отметили в администрации региона, "из-за недобросовестного исполнения обязанностей сотрудниками "Экоприюта" в ноябре 2022 года на территории учреждения началось распространение бешенства и чумы животных". Примерно этот же период на скотомогильнике под Астраханью были обнаружены 60 изуродованных трупов собак с бирками "Экоприюта", что вызвало широкий общественный резонанс.Региональная служба ветеринарии, в свою очередь, обращалась в природоохранную прокуратуру с требованием возбудить дело в отношении "Экоприюта" по 245 УК ("Жестокое отношение с животными"). Но уголовное производство по этой статье так и не начали.
https://ria.ru/20221201/zhivotnye-1835535961.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, астрахань, астраханская область, следственный комитет россии (ск рф), животные
Происшествия, Астрахань, Астраханская область, Следственный комитет России (СК РФ), Животные
Волонтеры рассказали о ситуации в скандальном приюте под Астраханью
Волонтеры вывезли всех животных из скандального приюта под Астраханью
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Порядка 350 собак, находившихся в пункте для безнадзорных животных "Экоприют" в Астрахани, 60 питомцев которого осенью нашли мертвыми, пристроили к новым хозяевам, сообщила РИА Новости общественница Эйжена Зариньш.
"Животных отправили в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар. Здоровы не все — у собак дирофиляриоз, демодекоз. Люди за свой счет организовали обследования, теперь занимаются их лечением", — сказала она агентству.
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В начале февраля следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества при реализации контрактов по отлову, содержанию и возврату бездомных животных в Астрахани.
В 2022 году с "Экоприютом" было заключено 12 контрактов на оказание услуг по обращению с бездомными животными на сумму более 28 миллионов рублей. Как установили в СК по Астраханской области, неустановленные лица из числа руководства "Экоприюта", должностные лица администрации Астрахани и региональной службы ветеринарии, зная, что обязательства по контрактам не исполнены, подписали акты приемки оказанных услуг.
По делу "Экоприюта" задержали Андрея Невлюдова, следствие идет. Зооцентр открыли летом 2021-го, как раз по инициативе Невлюдова, тогда еще депутата гордумы. По данным депутата думы Астраханской области Олега Шеина, Невлюдов является фактическим владельцем "Экоприюта".
Как отметили в администрации региона, "из-за недобросовестного исполнения обязанностей сотрудниками "Экоприюта" в ноябре 2022 года на территории учреждения началось распространение бешенства и чумы животных". Примерно этот же период на скотомогильнике под Астраханью были обнаружены 60 изуродованных трупов собак с бирками "Экоприюта", что вызвало широкий общественный резонанс.
Региональная служба ветеринарии, в свою очередь, обращалась в природоохранную прокуратуру с требованием возбудить дело в отношении "Экоприюта" по 245 УК ("Жестокое отношение с животными"). Но уголовное производство по этой статье так и не начали.
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