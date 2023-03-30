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"Чтобы избежать расправы от своих". В США раскрыли, куда уедет Зеленский - РИА Новости, 30.03.2023
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21:18 30.03.2023 (обновлено: 22:31 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/zelenskiy-1861984352.html
"Чтобы избежать расправы от своих". В США раскрыли, куда уедет Зеленский
"Чтобы избежать расправы от своих". В США раскрыли, куда уедет Зеленский - РИА Новости, 30.03.2023
"Чтобы избежать расправы от своих". В США раскрыли, куда уедет Зеленский
Владимир Зеленский сбежит в Израиль, чтобы его не казнили украинцы, написал в Twitter ветеран морской пехоты США Лукас Гейдж. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T21:18
2023-03-30T22:31
политика
украина
израиль
сша
владимир зеленский
скотт риттер
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский сбежит в Израиль, чтобы его не казнили украинцы, написал в Twitter ветеран морской пехоты США Лукас Гейдж.Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер предрек капитуляцию ВСУ к октябрю этого года. По мнению бывшего разведчика, Украина перестанет получать западную технику к середине лета и уже осенью Киев потерпит поражение.
https://ria.ru/20230330/ukraina-1861882312.html
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политика, украина, израиль, сша, владимир зеленский, скотт риттер, вооруженные силы украины
Политика, Украина, Израиль, США, Владимир Зеленский, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины
"Чтобы избежать расправы от своих". В США раскрыли, куда уедет Зеленский

Военный эксперт из США Гейдж предположил, что Зеленский сбежит от расправы в Израиль

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский сбежит в Израиль, чтобы его не казнили украинцы, написал в Twitter ветеран морской пехоты США Лукас Гейдж.
«
"Запомните мои слова: Украине в конечном итоге придется сдаться, а Зеленский сбежит в Израиль, чтобы его не прикончил украинский народ, который проснется и поймет, что с ним просто играли", — спрогнозировал военный.
Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер предрек капитуляцию ВСУ к октябрю этого года. По мнению бывшего разведчика, Украина перестанет получать западную технику к середине лета и уже осенью Киев потерпит поражение.
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Вчера, 16:05
 
ПолитикаУкраинаИзраильСШАВладимир ЗеленскийСкотт РиттерВооруженные силы Украины
 
 
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