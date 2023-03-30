https://ria.ru/20230330/zelenskiy-1861984352.html

"Чтобы избежать расправы от своих". В США раскрыли, куда уедет Зеленский

"Чтобы избежать расправы от своих". В США раскрыли, куда уедет Зеленский - РИА Новости, 30.03.2023

"Чтобы избежать расправы от своих". В США раскрыли, куда уедет Зеленский

Владимир Зеленский сбежит в Израиль, чтобы его не казнили украинцы, написал в Twitter ветеран морской пехоты США Лукас Гейдж. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T21:18

2023-03-30T21:18

2023-03-30T22:31

политика

украина

израиль

сша

владимир зеленский

скотт риттер

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский сбежит в Израиль, чтобы его не казнили украинцы, написал в Twitter ветеран морской пехоты США Лукас Гейдж.Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер предрек капитуляцию ВСУ к октябрю этого года. По мнению бывшего разведчика, Украина перестанет получать западную технику к середине лета и уже осенью Киев потерпит поражение.

https://ria.ru/20230330/ukraina-1861882312.html

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политика, украина, израиль, сша, владимир зеленский, скотт риттер, вооруженные силы украины