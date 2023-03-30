https://ria.ru/20230330/zarplata-1861803965.html

В ГД призвали исправить ситуацию с зарплатами медиков в зоне СВО

В ГД призвали исправить ситуацию с зарплатами медиков в зоне СВО - РИА Новости, 30.03.2023

В ГД призвали исправить ситуацию с зарплатами медиков в зоне СВО

Ситуацию с зарплатами медиков в зоне спецоперации, если проблемы имеются, необходимо исправлять, может помочь указ президента или законопроект, заявил РИА... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T12:16

2023-03-30T12:16

2023-03-30T12:16

общество

федот тумусов

татьяна москалькова

госдума рф

россия

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Ситуацию с зарплатами медиков в зоне спецоперации, если проблемы имеются, необходимо исправлять, может помочь указ президента или законопроект, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов. Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в интервью РИА Новости, что будет разбираться, почему медики, уехавшие работать в прифронтовую зону, потеряли в зарплате. "Если так произошло, что люди потеряли в зарплате и находились в зоне специальной военной операции, то это надо поправить", - подчеркнул депутат. При этом он уточнил, что в первую очередь нужно разобраться в причинах проблемы. По его словам, "поправить" ситуацию можно, например, указом президента, поскольку спецоперация - явление временное, а принимать специальный закон для этого нет необходимости, однако, это не исключается. "По закону это, может быть, и не стоит, хотя это тоже нельзя исключать. Человек не должен терять в заработной плате, особенно если его мобилизовали, направили (в зону СВО)", - указал он.

https://ria.ru/20230330/podmoskove-1861762718.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, федот тумусов, татьяна москалькова, госдума рф, россия