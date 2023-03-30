https://ria.ru/20230330/zarplata-1861803965.html
В ГД призвали исправить ситуацию с зарплатами медиков в зоне СВО
В ГД призвали исправить ситуацию с зарплатами медиков в зоне СВО - РИА Новости, 30.03.2023
В ГД призвали исправить ситуацию с зарплатами медиков в зоне СВО
Ситуацию с зарплатами медиков в зоне спецоперации, если проблемы имеются, необходимо исправлять, может помочь указ президента или законопроект, заявил РИА... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T12:16
2023-03-30T12:16
2023-03-30T12:16
общество
федот тумусов
татьяна москалькова
госдума рф
россия
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Ситуацию с зарплатами медиков в зоне спецоперации, если проблемы имеются, необходимо исправлять, может помочь указ президента или законопроект, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов. Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в интервью РИА Новости, что будет разбираться, почему медики, уехавшие работать в прифронтовую зону, потеряли в зарплате. "Если так произошло, что люди потеряли в зарплате и находились в зоне специальной военной операции, то это надо поправить", - подчеркнул депутат. При этом он уточнил, что в первую очередь нужно разобраться в причинах проблемы. По его словам, "поправить" ситуацию можно, например, указом президента, поскольку спецоперация - явление временное, а принимать специальный закон для этого нет необходимости, однако, это не исключается. "По закону это, может быть, и не стоит, хотя это тоже нельзя исключать. Человек не должен терять в заработной плате, особенно если его мобилизовали, направили (в зону СВО)", - указал он.
https://ria.ru/20230330/podmoskove-1861762718.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федот тумусов, татьяна москалькова, госдума рф, россия
Общество, Федот Тумусов, Татьяна Москалькова, Госдума РФ, Россия
В ГД призвали исправить ситуацию с зарплатами медиков в зоне СВО
Депутат Госдумы Тумусов призвал исправить ситуацию с зарплатами медиков в зоне СВО
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Ситуацию с зарплатами медиков в зоне спецоперации, если проблемы имеются, необходимо исправлять, может помочь указ президента или законопроект, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
сообщила в интервью РИА Новости, что будет разбираться, почему медики, уехавшие работать в прифронтовую зону, потеряли в зарплате.
"Если так произошло, что люди потеряли в зарплате и находились в зоне специальной военной операции, то это надо поправить", - подчеркнул депутат.
При этом он уточнил, что в первую очередь нужно разобраться в причинах проблемы. По его словам, "поправить" ситуацию можно, например, указом президента, поскольку спецоперация - явление временное, а принимать специальный закон для этого нет необходимости, однако, это не исключается.
"По закону это, может быть, и не стоит, хотя это тоже нельзя исключать. Человек не должен терять в заработной плате, особенно если его мобилизовали, направили (в зону СВО)", - указал он.
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