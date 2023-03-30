https://ria.ru/20230330/zapad-1861963493.html
Запад напрямую является участником украинского конфликта, заявил Лавров
Запад напрямую является участником украинского конфликта, заявил Лавров - РИА Новости, 30.03.2023
Запад напрямую является участником украинского конфликта, заявил Лавров
Запад напрямую является участником украинского конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T19:07
2023-03-30T19:07
2023-03-30T19:07
в мире
сергей лавров
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Запад напрямую является участником украинского конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы не можем более терпеть линию Запада, который в очередной раз решил избрать нацистскую теорию и практику для того, чтобы объявить в этот раз гибридную войну против Российской Федерации. Она ведется руками украинских военнослужащих по приказу киевского режима", - заявил Лавров в интервью Prensa Latina. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230329/voyna-1861719963.html
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в мире, сергей лавров, россия, украина, нато
В мире, Сергей Лавров, Россия, Украина, НАТО
Запад напрямую является участником украинского конфликта, заявил Лавров
Лавров заявил, что Запад напрямую является участником украинского конфликта