https://ria.ru/20230330/zapad-1861963493.html

Запад напрямую является участником украинского конфликта, заявил Лавров

Запад напрямую является участником украинского конфликта, заявил Лавров - РИА Новости, 30.03.2023

Запад напрямую является участником украинского конфликта, заявил Лавров

Запад напрямую является участником украинского конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T19:07

2023-03-30T19:07

2023-03-30T19:07

в мире

сергей лавров

россия

украина

нато

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Запад напрямую является участником украинского конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы не можем более терпеть линию Запада, который в очередной раз решил избрать нацистскую теорию и практику для того, чтобы объявить в этот раз гибридную войну против Российской Федерации. Она ведется руками украинских военнослужащих по приказу киевского режима", - заявил Лавров в интервью Prensa Latina. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230329/voyna-1861719963.html

россия

украина

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в мире, сергей лавров, россия, украина, нато