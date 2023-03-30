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Запад напрямую является участником украинского конфликта, заявил Лавров - РИА Новости, 30.03.2023
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19:07 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/zapad-1861963493.html
Запад напрямую является участником украинского конфликта, заявил Лавров
Запад напрямую является участником украинского конфликта, заявил Лавров - РИА Новости, 30.03.2023
Запад напрямую является участником украинского конфликта, заявил Лавров
Запад напрямую является участником украинского конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T19:07
2023-03-30T19:07
в мире
сергей лавров
россия
украина
нато
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Запад напрямую является участником украинского конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы не можем более терпеть линию Запада, который в очередной раз решил избрать нацистскую теорию и практику для того, чтобы объявить в этот раз гибридную войну против Российской Федерации. Она ведется руками украинских военнослужащих по приказу киевского режима", - заявил Лавров в интервью Prensa Latina. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, сергей лавров, россия, украина, нато
В мире, Сергей Лавров, Россия, Украина, НАТО
Запад напрямую является участником украинского конфликта, заявил Лавров

Лавров заявил, что Запад напрямую является участником украинского конфликта

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Запад напрямую является участником украинского конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы не можем более терпеть линию Запада, который в очередной раз решил избрать нацистскую теорию и практику для того, чтобы объявить в этот раз гибридную войну против Российской Федерации. Она ведется руками украинских военнослужащих по приказу киевского режима", - заявил Лавров в интервью Prensa Latina.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
Эрдоган заявил, что не позволит Западу втянуть Турцию в войну против России
29 марта, 23:39
 
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