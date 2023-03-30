Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге два школьника утонули, соскользнув в Финский залив при игре - РИА Новости, 30.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:06 30.03.2023 (обновлено: 12:08 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/zaliv-1861799499.html
В Петербурге два школьника утонули, соскользнув в Финский залив при игре
В Петербурге два школьника утонули, соскользнув в Финский залив при игре - РИА Новости, 30.03.2023
В Петербурге два школьника утонули, соскользнув в Финский залив при игре
В Петербурге два школьника утонули около Васильевского острова, по предварительным данным, поскользнувшись в ходе игры у кромки льда, сообщают региональные... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T12:06
2023-03-30T12:08
происшествия
санкт-петербург
финский залив
россия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c5ecb86778afae17241a75743980d501.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар - РИА Новости. В Петербурге два школьника утонули около Васильевского острова, по предварительным данным, поскользнувшись в ходе игры у кромки льда, сообщают региональные главки СК РФ и МВД РФ. В ночь на четверг в полицию обратились родители первоклассника и шестиклассника, которые в среду днем ушли гулять и не вернулись. Наутро детей нашли мертвыми у прибрежной полосы Финского залива "без внешних признаков насильственной смерти", отмечает ГСУСК. Чтобы выяснить все обстоятельства трагедии, возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи проводят осмотр места ЧП, устанавливают и допрашивают очевидцев. Точную причину смерти призвана установить судебно-медицинская экспертиза. По данным Центра "Фобос", температура воздуха в Петербурге ниже нуля, днем -1°, ночью -7°.
https://ria.ru/20230329/poisk-1861624670.html
санкт-петербург
финский залив
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b3d45ab1049d9c6a481d01ff81f8634.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, финский залив, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Финский залив, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге два школьника утонули, соскользнув в Финский залив при игре

В Петербурге первоклассник и шестиклассник утонули в Финском заливе во время игры

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар - РИА Новости. В Петербурге два школьника утонули около Васильевского острова, по предварительным данным, поскользнувшись в ходе игры у кромки льда, сообщают региональные главки СК РФ и МВД РФ.
В ночь на четверг в полицию обратились родители первоклассника и шестиклассника, которые в среду днем ушли гулять и не вернулись. Наутро детей нашли мертвыми у прибрежной полосы Финского залива "без внешних признаков насильственной смерти", отмечает ГСУСК.
«
"По предварительным данным, дети играли у кромки воды. По наплывшим на берег льдинам они соскользнули в воду. С учетом того, что глубина залива в данном месте незначительна, мальчики, предположительно, погибли от переохлаждения, не сумев самостоятельно выбраться на берег", - уточняет полиция.
Чтобы выяснить все обстоятельства трагедии, возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи проводят осмотр места ЧП, устанавливают и допрашивают очевидцев. Точную причину смерти призвана установить судебно-медицинская экспертиза.
По данным Центра "Фобос", температура воздуха в Петербурге ниже нуля, днем -1°, ночью -7°.
Шеврон поисково-спасательного отряда Лиза Алерт - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
В Воронежской области пропали двое подростков
29 марта, 16:36
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургФинский заливРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала