https://ria.ru/20230330/zaliv-1861799499.html

В Петербурге два школьника утонули, соскользнув в Финский залив при игре

В Петербурге два школьника утонули, соскользнув в Финский залив при игре - РИА Новости, 30.03.2023

В Петербурге два школьника утонули, соскользнув в Финский залив при игре

В Петербурге два школьника утонули около Васильевского острова, по предварительным данным, поскользнувшись в ходе игры у кромки льда, сообщают региональные... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T12:06

2023-03-30T12:06

2023-03-30T12:08

происшествия

санкт-петербург

финский залив

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар - РИА Новости. В Петербурге два школьника утонули около Васильевского острова, по предварительным данным, поскользнувшись в ходе игры у кромки льда, сообщают региональные главки СК РФ и МВД РФ. В ночь на четверг в полицию обратились родители первоклассника и шестиклассника, которые в среду днем ушли гулять и не вернулись. Наутро детей нашли мертвыми у прибрежной полосы Финского залива "без внешних признаков насильственной смерти", отмечает ГСУСК. Чтобы выяснить все обстоятельства трагедии, возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи проводят осмотр места ЧП, устанавливают и допрашивают очевидцев. Точную причину смерти призвана установить судебно-медицинская экспертиза. По данным Центра "Фобос", температура воздуха в Петербурге ниже нуля, днем -1°, ночью -7°.

https://ria.ru/20230329/poisk-1861624670.html

санкт-петербург

финский залив

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происшествия, санкт-петербург, финский залив, россия, следственный комитет россии (ск рф)