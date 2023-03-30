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В Петербурге два школьника утонули, соскользнув в Финский залив при игре
В Петербурге два школьника утонули, соскользнув в Финский залив при игре - РИА Новости, 30.03.2023
В Петербурге два школьника утонули, соскользнув в Финский залив при игре
В Петербурге два школьника утонули около Васильевского острова, по предварительным данным, поскользнувшись в ходе игры у кромки льда, сообщают региональные... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T12:06
2023-03-30T12:06
2023-03-30T12:08
происшествия
санкт-петербург
финский залив
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар - РИА Новости. В Петербурге два школьника утонули около Васильевского острова, по предварительным данным, поскользнувшись в ходе игры у кромки льда, сообщают региональные главки СК РФ и МВД РФ. В ночь на четверг в полицию обратились родители первоклассника и шестиклассника, которые в среду днем ушли гулять и не вернулись. Наутро детей нашли мертвыми у прибрежной полосы Финского залива "без внешних признаков насильственной смерти", отмечает ГСУСК. Чтобы выяснить все обстоятельства трагедии, возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи проводят осмотр места ЧП, устанавливают и допрашивают очевидцев. Точную причину смерти призвана установить судебно-медицинская экспертиза. По данным Центра "Фобос", температура воздуха в Петербурге ниже нуля, днем -1°, ночью -7°.
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происшествия, санкт-петербург, финский залив, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Финский залив, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге два школьника утонули, соскользнув в Финский залив при игре
В Петербурге первоклассник и шестиклассник утонули в Финском заливе во время игры