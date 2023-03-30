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Россия передала МАГАТЭ свое видение о зоне безопасности вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 30.03.2023
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11:59 30.03.2023 (обновлено: 12:33 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/zaes-1861794816.html
Россия передала МАГАТЭ свое видение о зоне безопасности вокруг ЗАЭС
Россия передала МАГАТЭ свое видение о зоне безопасности вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 30.03.2023
Россия передала МАГАТЭ свое видение о зоне безопасности вокруг ЗАЭС
Россия передала МАГАТЭ свое видение того, как должна функционировать зона безопасности вокруг Запорожской АЭС, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T11:59
2023-03-30T12:33
сергей рябков
запорожская аэс
магатэ
украина
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Россия передала МАГАТЭ свое видение того, как должна функционировать зона безопасности вокруг Запорожской АЭС, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы свои предпочтения и свое видение того, как зона безопасности должна выглядеть и как она должна функционировать, включая вопрос о том, какова роль МАГАТЭ и его персонала во всем этом процессе, все эти наши подходы мы Гросси и его людям изложили", - сказал Рябков."Вообще сама концепция, сама идея (зоны безопасности - ред.) эволюционирует. Это не то, что раньше было одно, теперь это отложено в сторону и появилось что-то другое. Мы в постоянном контакте с Гросси и в ходе его поездок в Россию и, естественно, по линии нашего постпредства в Вене. Все в работе, пока точка не поставлена", - добавил замминистра."К сожалению, Киев и во всех смыслах прикрывающие Киев США занимают здесь деструктивную позицию. Они игнорируют интересы безопасности ключевого ядерного объекта, крупнейшей в Европе атомной станции и, по большому счету, готовы принести их в жертву своим политическим амбициям", - отметил Рябков."То есть пытаться кому-то доказать, что этот объект находится на украинской территории, для них важнее, чем позаботиться о том, чтобы ядерная безопасность там была обеспечена", - уточнил он.
https://ria.ru/20230330/zaes-1861756122.html
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сергей рябков, запорожская аэс, магатэ, украина
Сергей Рябков, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Украина
Россия передала МАГАТЭ свое видение о зоне безопасности вокруг ЗАЭС

Рябков: Россия передала МАГАТЭ свое видение о зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Россия передала МАГАТЭ свое видение того, как должна функционировать зона безопасности вокруг Запорожской АЭС, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы свои предпочтения и свое видение того, как зона безопасности должна выглядеть и как она должна функционировать, включая вопрос о том, какова роль МАГАТЭ и его персонала во всем этом процессе, все эти наши подходы мы Гросси и его людям изложили", - сказал Рябков.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
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"Вообще сама концепция, сама идея (зоны безопасности - ред.) эволюционирует. Это не то, что раньше было одно, теперь это отложено в сторону и появилось что-то другое. Мы в постоянном контакте с Гросси и в ходе его поездок в Россию и, естественно, по линии нашего постпредства в Вене. Все в работе, пока точка не поставлена", - добавил замминистра.
"К сожалению, Киев и во всех смыслах прикрывающие Киев США занимают здесь деструктивную позицию. Они игнорируют интересы безопасности ключевого ядерного объекта, крупнейшей в Европе атомной станции и, по большому счету, готовы принести их в жертву своим политическим амбициям", - отметил Рябков.
"То есть пытаться кому-то доказать, что этот объект находится на украинской территории, для них важнее, чем позаботиться о том, чтобы ядерная безопасность там была обеспечена", - уточнил он.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
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Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
Сергей РябковЗапорожская АЭСМАГАТЭУкраина
 
 
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