https://ria.ru/20230330/zaes-1861794816.html

Россия передала МАГАТЭ свое видение о зоне безопасности вокруг ЗАЭС

Россия передала МАГАТЭ свое видение о зоне безопасности вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 30.03.2023

Россия передала МАГАТЭ свое видение о зоне безопасности вокруг ЗАЭС

Россия передала МАГАТЭ свое видение того, как должна функционировать зона безопасности вокруг Запорожской АЭС, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T11:59

2023-03-30T11:59

2023-03-30T12:33

сергей рябков

запорожская аэс

магатэ

украина

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Россия передала МАГАТЭ свое видение того, как должна функционировать зона безопасности вокруг Запорожской АЭС, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы свои предпочтения и свое видение того, как зона безопасности должна выглядеть и как она должна функционировать, включая вопрос о том, какова роль МАГАТЭ и его персонала во всем этом процессе, все эти наши подходы мы Гросси и его людям изложили", - сказал Рябков."Вообще сама концепция, сама идея (зоны безопасности - ред.) эволюционирует. Это не то, что раньше было одно, теперь это отложено в сторону и появилось что-то другое. Мы в постоянном контакте с Гросси и в ходе его поездок в Россию и, естественно, по линии нашего постпредства в Вене. Все в работе, пока точка не поставлена", - добавил замминистра."К сожалению, Киев и во всех смыслах прикрывающие Киев США занимают здесь деструктивную позицию. Они игнорируют интересы безопасности ключевого ядерного объекта, крупнейшей в Европе атомной станции и, по большому счету, готовы принести их в жертву своим политическим амбициям", - отметил Рябков."То есть пытаться кому-то доказать, что этот объект находится на украинской территории, для них важнее, чем позаботиться о том, чтобы ядерная безопасность там была обеспечена", - уточнил он.

https://ria.ru/20230330/zaes-1861756122.html

украина

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей рябков, запорожская аэс, магатэ, украина