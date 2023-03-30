Премьер Греции пообещал достроить забор на границе с Турцией
Премьер Греции Мицотакис пообещал достроить забор на границе с Турцией в районе Эврос
Премьер-министр Греция Кириакос Мицотакис. Архивное фото
АФИНЫ, 30 мар - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что забор в районе Эврос на границе с Турцией будет достроен для защиты от нелегальных мигрантов, независимо от того, выделит Евросоюз деньги или нет, передает корреспондент РИА Новости.
"Завтра я буду на Эвросе, и у меня будет возможность подписать решение о расширение работ по строительству забора, который защитил Эврос и нашу родину от вторжения нелегальной иммиграции", - сказал Мицотакис на предвыборной встрече с жителями района Геракас в Аттике.
Премьер резко раскритиковал поправку против финансирования Евросоюзом строительства заборов, внесенную в Европарламент левыми партиями и поддержанную евродепутатом от крупнейшей греческой оппозиционной партии СИРИЗА Димитрисом Пападимулисом.
"И я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы напомнить, кто поддержал эти усилия и кто все еще выступает против этих трудных попыток, которые наша страна предпринимает для защиты своих границ. Буквально вчера депутат Европарламента от СИРИЗА поддержал поправку – внимание, послушайте - с просьбой к Еврокомиссии не финансировать забор на Эвросе. Слушайте это все, не нужно неодобрения. Это просто требует суждения и правильного выбора будущего (на парламентских выборах 21 мая)", - сказал Мицотакис.
По его словам, в результате греческих действий Европа меняет свое отношение и теперь признает важность на европейском уровне необходимости защиты внешних границ.
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"Но всем тем, кто сегодня борется, чтобы подорвать работу правительства, я им отвечаю четко: с европейскими деньгами или без, забор на Эвросе будет закончен", - сказал премьер-министр.
Общая протяженность сухопутной границы Греции с Турцией составляет около 200 километров. Греческие власти с 2020 года возводят заградительный забор на границе, часть его – 37,5 километра - уже построена. Весной 2020 года десятки тысяч нелегальным мигрантов из Турции пытались прорваться в Грецию, и имевшиеся тогда заграждения помогли остановить мигрантов. Можно построить еще 140 километров забора.
Министр защиты граждан Греции Такис Теодорикакос в четверг заявил, что завершение строительства 140 километров забора вдоль греко-турецкой границы является решением премьер-министра, и в пятницу присутствии премьер-министра в Эвросе будет подписан контракт на строительство 35 километров стоимостью 100 миллионов евро. Эти деньги будут выделена из бюджета страны. В 2022 году, по его словам, был предотвращен нелегальный въезд в Эврос 265 тысяч мигрантов.