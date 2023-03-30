https://ria.ru/20230330/zabor-1861885154.html

Премьер Греции пообещал достроить забор на границе с Турцией

Премьер Греции пообещал достроить забор на границе с Турцией - РИА Новости, 30.03.2023

Премьер Греции пообещал достроить забор на границе с Турцией

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что забор в районе Эврос на границе с Турцией будет достроен для защиты от нелегальных мигрантов, независимо... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T16:12

2023-03-30T16:12

2023-03-30T16:13

в мире

греция

турция

аттика

кириакос мицотакис

европарламент

сириза

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/07/1829573205_36:0:3037:1688_1920x0_80_0_0_ae487c4aabba29790962b5263563ea74.jpg

АФИНЫ, 30 мар - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что забор в районе Эврос на границе с Турцией будет достроен для защиты от нелегальных мигрантов, независимо от того, выделит Евросоюз деньги или нет, передает корреспондент РИА Новости. "Завтра я буду на Эвросе, и у меня будет возможность подписать решение о расширение работ по строительству забора, который защитил Эврос и нашу родину от вторжения нелегальной иммиграции", - сказал Мицотакис на предвыборной встрече с жителями района Геракас в Аттике. Премьер резко раскритиковал поправку против финансирования Евросоюзом строительства заборов, внесенную в Европарламент левыми партиями и поддержанную евродепутатом от крупнейшей греческой оппозиционной партии СИРИЗА Димитрисом Пападимулисом. "И я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы напомнить, кто поддержал эти усилия и кто все еще выступает против этих трудных попыток, которые наша страна предпринимает для защиты своих границ. Буквально вчера депутат Европарламента от СИРИЗА поддержал поправку – внимание, послушайте - с просьбой к Еврокомиссии не финансировать забор на Эвросе. Слушайте это все, не нужно неодобрения. Это просто требует суждения и правильного выбора будущего (на парламентских выборах 21 мая)", - сказал Мицотакис. По его словам, в результате греческих действий Европа меняет свое отношение и теперь признает важность на европейском уровне необходимости защиты внешних границ. Общая протяженность сухопутной границы Греции с Турцией составляет около 200 километров. Греческие власти с 2020 года возводят заградительный забор на границе, часть его – 37,5 километра - уже построена. Весной 2020 года десятки тысяч нелегальным мигрантов из Турции пытались прорваться в Грецию, и имевшиеся тогда заграждения помогли остановить мигрантов. Можно построить еще 140 километров забора. Министр защиты граждан Греции Такис Теодорикакос в четверг заявил, что завершение строительства 140 километров забора вдоль греко-турецкой границы является решением премьер-министра, и в пятницу присутствии премьер-министра в Эвросе будет подписан контракт на строительство 35 километров стоимостью 100 миллионов евро. Эти деньги будут выделена из бюджета страны. В 2022 году, по его словам, был предотвращен нелегальный въезд в Эврос 265 тысяч мигрантов.

https://ria.ru/20230316/gretsiya-1858449092.html

https://ria.ru/20221202/velikobritaniya-1835723146.html

https://ria.ru/20230214/fsb-1851872705.html

греция

турция

аттика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, греция, турция, аттика, кириакос мицотакис, европарламент, сириза, еврокомиссия