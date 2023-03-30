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Премьер Греции пообещал достроить забор на границе с Турцией - РИА Новости, 30.03.2023
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16:12 30.03.2023 (обновлено: 16:13 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/zabor-1861885154.html
Премьер Греции пообещал достроить забор на границе с Турцией
Премьер Греции пообещал достроить забор на границе с Турцией - РИА Новости, 30.03.2023
Премьер Греции пообещал достроить забор на границе с Турцией
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что забор в районе Эврос на границе с Турцией будет достроен для защиты от нелегальных мигрантов, независимо... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T16:12
2023-03-30T16:13
в мире
греция
турция
аттика
кириакос мицотакис
европарламент
сириза
еврокомиссия
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АФИНЫ, 30 мар - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что забор в районе Эврос на границе с Турцией будет достроен для защиты от нелегальных мигрантов, независимо от того, выделит Евросоюз деньги или нет, передает корреспондент РИА Новости. "Завтра я буду на Эвросе, и у меня будет возможность подписать решение о расширение работ по строительству забора, который защитил Эврос и нашу родину от вторжения нелегальной иммиграции", - сказал Мицотакис на предвыборной встрече с жителями района Геракас в Аттике. Премьер резко раскритиковал поправку против финансирования Евросоюзом строительства заборов, внесенную в Европарламент левыми партиями и поддержанную евродепутатом от крупнейшей греческой оппозиционной партии СИРИЗА Димитрисом Пападимулисом. "И я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы напомнить, кто поддержал эти усилия и кто все еще выступает против этих трудных попыток, которые наша страна предпринимает для защиты своих границ. Буквально вчера депутат Европарламента от СИРИЗА поддержал поправку – внимание, послушайте - с просьбой к Еврокомиссии не финансировать забор на Эвросе. Слушайте это все, не нужно неодобрения. Это просто требует суждения и правильного выбора будущего (на парламентских выборах 21 мая)", - сказал Мицотакис. По его словам, в результате греческих действий Европа меняет свое отношение и теперь признает важность на европейском уровне необходимости защиты внешних границ. Общая протяженность сухопутной границы Греции с Турцией составляет около 200 километров. Греческие власти с 2020 года возводят заградительный забор на границе, часть его – 37,5 километра - уже построена. Весной 2020 года десятки тысяч нелегальным мигрантов из Турции пытались прорваться в Грецию, и имевшиеся тогда заграждения помогли остановить мигрантов. Можно построить еще 140 километров забора. Министр защиты граждан Греции Такис Теодорикакос в четверг заявил, что завершение строительства 140 километров забора вдоль греко-турецкой границы является решением премьер-министра, и в пятницу присутствии премьер-министра в Эвросе будет подписан контракт на строительство 35 километров стоимостью 100 миллионов евро. Эти деньги будут выделена из бюджета страны. В 2022 году, по его словам, был предотвращен нелегальный въезд в Эврос 265 тысяч мигрантов.
https://ria.ru/20230316/gretsiya-1858449092.html
https://ria.ru/20221202/velikobritaniya-1835723146.html
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в мире, греция, турция, аттика, кириакос мицотакис, европарламент, сириза, еврокомиссия
В мире, Греция, Турция, Аттика, Кириакос Мицотакис, Европарламент, СИРИЗА, Еврокомиссия
Премьер Греции пообещал достроить забор на границе с Турцией

Премьер Греции Мицотакис пообещал достроить забор на границе с Турцией в районе Эврос

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Греция Кириакос Мицотакис
Премьер-министр Греция Кириакос Мицотакис - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Греция Кириакос Мицотакис. Архивное фото
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 30 мар - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что забор в районе Эврос на границе с Турцией будет достроен для защиты от нелегальных мигрантов, независимо от того, выделит Евросоюз деньги или нет, передает корреспондент РИА Новости.
"Завтра я буду на Эвросе, и у меня будет возможность подписать решение о расширение работ по строительству забора, который защитил Эврос и нашу родину от вторжения нелегальной иммиграции", - сказал Мицотакис на предвыборной встрече с жителями района Геракас в Аттике.
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Премьер резко раскритиковал поправку против финансирования Евросоюзом строительства заборов, внесенную в Европарламент левыми партиями и поддержанную евродепутатом от крупнейшей греческой оппозиционной партии СИРИЗА Димитрисом Пападимулисом.
"И я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы напомнить, кто поддержал эти усилия и кто все еще выступает против этих трудных попыток, которые наша страна предпринимает для защиты своих границ. Буквально вчера депутат Европарламента от СИРИЗА поддержал поправку – внимание, послушайте - с просьбой к Еврокомиссии не финансировать забор на Эвросе. Слушайте это все, не нужно неодобрения. Это просто требует суждения и правильного выбора будущего (на парламентских выборах 21 мая)", - сказал Мицотакис.
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По его словам, в результате греческих действий Европа меняет свое отношение и теперь признает важность на европейском уровне необходимости защиты внешних границ.
«
"Но всем тем, кто сегодня борется, чтобы подорвать работу правительства, я им отвечаю четко: с европейскими деньгами или без, забор на Эвросе будет закончен", - сказал премьер-министр.
Общая протяженность сухопутной границы Греции с Турцией составляет около 200 километров. Греческие власти с 2020 года возводят заградительный забор на границе, часть его – 37,5 километра - уже построена. Весной 2020 года десятки тысяч нелегальным мигрантов из Турции пытались прорваться в Грецию, и имевшиеся тогда заграждения помогли остановить мигрантов. Можно построить еще 140 километров забора.
Министр защиты граждан Греции Такис Теодорикакос в четверг заявил, что завершение строительства 140 километров забора вдоль греко-турецкой границы является решением премьер-министра, и в пятницу присутствии премьер-министра в Эвросе будет подписан контракт на строительство 35 километров стоимостью 100 миллионов евро. Эти деньги будут выделена из бюджета страны. В 2022 году, по его словам, был предотвращен нелегальный въезд в Эврос 265 тысяч мигрантов.
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