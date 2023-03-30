Вопрос об обмене задержанного журналиста WSJ пока не стоит, заявил Рябков
Рябков: вопрос об обмене с США задержанного журналиста WSJ Гершковича пока не стоит
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Вопрос о возможности обмена задержанного в РФ по подозрению в шпионаже журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича сейчас пока вообще не стоит, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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"Я вообще не стал бы вопрос в этой плоскости сейчас ставить, потому что, сами понимаете, что некие обмены, которые имели место в прошлом, они происходили по людям, которые уже отбывали наказание, в том числе у нас граждане США по достаточно серьезным статьям", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, может ли задержанный журналист стать кандидатом на обмен с США.
"Посмотрим, как дальше разовьется этот сюжет", - добавил замминистра.
Рябков напомнил, что россияне, отбывающие тюремное наказание в США, как правило, оказываются "в жерновах американской системы преследования людей по их гражданству, по принципу того, какой паспорт то или иное лицо имеет".
ФСБ РФ ранее сообщила, что корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным ФСБ, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.