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Вопрос об обмене задержанного журналиста WSJ пока не стоит, заявил Рябков - РИА Новости, 30.03.2023
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14:05 30.03.2023 (обновлено: 14:20 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/wsj-1861844916.html
Вопрос об обмене задержанного журналиста WSJ пока не стоит, заявил Рябков
Вопрос об обмене задержанного журналиста WSJ пока не стоит, заявил Рябков - РИА Новости, 30.03.2023
Вопрос об обмене задержанного журналиста WSJ пока не стоит, заявил Рябков
Вопрос о возможности обмена задержанного в РФ по подозрению в шпионаже журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича сейчас пока вообще не стоит, заявил... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T14:05
2023-03-30T14:20
сша
россия
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
the wall street journal
екатеринбург
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Вопрос о возможности обмена задержанного в РФ по подозрению в шпионаже журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича сейчас пока вообще не стоит, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Посмотрим, как дальше разовьется этот сюжет", - добавил замминистра.Рябков напомнил, что россияне, отбывающие тюремное наказание в США, как правило, оказываются "в жерновах американской системы преследования людей по их гражданству, по принципу того, какой паспорт то или иное лицо имеет".ФСБ РФ ранее сообщила, что корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным ФСБ, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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сша
россия
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сша, россия, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), the wall street journal, екатеринбург, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
США, Россия, Сергей Рябков, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), The Wall Street Journal, Екатеринбург, Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Вопрос об обмене задержанного журналиста WSJ пока не стоит, заявил Рябков

Рябков: вопрос об обмене с США задержанного журналиста WSJ Гершковича пока не стоит

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Вопрос о возможности обмена задержанного в РФ по подозрению в шпионаже журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича сейчас пока вообще не стоит, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«
"Я вообще не стал бы вопрос в этой плоскости сейчас ставить, потому что, сами понимаете, что некие обмены, которые имели место в прошлом, они происходили по людям, которые уже отбывали наказание, в том числе у нас граждане США по достаточно серьезным статьям", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, может ли задержанный журналист стать кандидатом на обмен с США.
"Посмотрим, как дальше разовьется этот сюжет", - добавил замминистра.
Рябков напомнил, что россияне, отбывающие тюремное наказание в США, как правило, оказываются "в жерновах американской системы преследования людей по их гражданству, по принципу того, какой паспорт то или иное лицо имеет".
ФСБ РФ ранее сообщила, что корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным ФСБ, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Песков рассказал о судьбе московского бюро WSJ
Вчера, 14:05
 
СШАРоссияСергей РябковМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)The Wall Street JournalЕкатеринбургПроисшествияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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