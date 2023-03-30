https://ria.ru/20230330/wsj-1861844916.html

Вопрос об обмене задержанного журналиста WSJ пока не стоит, заявил Рябков

Вопрос об обмене задержанного журналиста WSJ пока не стоит, заявил Рябков - РИА Новости, 30.03.2023

Вопрос об обмене задержанного журналиста WSJ пока не стоит, заявил Рябков

Вопрос о возможности обмена задержанного в РФ по подозрению в шпионаже журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича сейчас пока вообще не стоит, заявил... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T14:05

2023-03-30T14:05

2023-03-30T14:20

сша

россия

сергей рябков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

the wall street journal

екатеринбург

происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Вопрос о возможности обмена задержанного в РФ по подозрению в шпионаже журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича сейчас пока вообще не стоит, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Посмотрим, как дальше разовьется этот сюжет", - добавил замминистра.Рябков напомнил, что россияне, отбывающие тюремное наказание в США, как правило, оказываются "в жерновах американской системы преследования людей по их гражданству, по принципу того, какой паспорт то или иное лицо имеет".ФСБ РФ ранее сообщила, что корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным ФСБ, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

https://ria.ru/20230330/peskov-1861844401.html

сша

россия

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сша, россия, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), the wall street journal, екатеринбург, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)