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СК попросил арестовать двух замглавы Брянской области за дачу взятки - РИА Новости, 30.03.2023
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14:52 30.03.2023 (обновлено: 18:18 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/vzyatka-1861861433.html
СК попросил арестовать двух замглавы Брянской области за дачу взятки
СК попросил арестовать двух замглавы Брянской области за дачу взятки - РИА Новости, 30.03.2023
СК попросил арестовать двух замглавы Брянской области за дачу взятки
Следствие просит Басманный суд Москвы арестовать двоих заместителей губернатора Брянской области за дачу взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T14:52
2023-03-30T18:18
происшествия
брянская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
москва
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Следствие просит Басманный суд Москвы арестовать двоих заместителей губернатора Брянской области за дачу взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде.По данным инстанции, им вменяется часть 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).Как уточнили в пресс-службе, у обеих статус обвиняемых. В СИЗО их просят отправить до 28 мая.Егорова - врио заместителя губернатора Брянской области, курирует культуру и образование; Кулешова - врио заместителя губернатора Брянской области, курирует внутреннюю и информационную политику.Накануне брянские власти опровергли информацию СМИ о задержании замгубернатора Николая Симоненко (курирует строительство, дорожное хозяйство, ТЭК и ЖКХ) – он в среду инспектировал Славянский мост, был на рабочем месте.
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происшествия, брянская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), москва
Происшествия, Брянская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Москва
СК попросил арестовать двух замглавы Брянской области за дачу взятки

СК просит арестовать заместителей брянского губернатора Егорову и Кулешову за дачу взятки

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВременно исполняющая обязанности заместителя губернатора Брянской области Татьяна Кулешова в Басманном суде Москвы. 30 марта 2023
Временно исполняющая обязанности заместителя губернатора Брянской области Татьяна Кулешова в Басманном суде Москвы. 30 марта 2023 - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Временно исполняющая обязанности заместителя губернатора Брянской области Татьяна Кулешова в Басманном суде Москвы. 30 марта 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Следствие просит Басманный суд Москвы арестовать двоих заместителей губернатора Брянской области за дачу взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде.
«
"В суд поступили материалы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Елены Егоровой и Татьяны Кулешовой", - сказали в суде.
По данным инстанции, им вменяется часть 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).
Как уточнили в пресс-службе, у обеих статус обвиняемых. В СИЗО их просят отправить до 28 мая.
Егорова - врио заместителя губернатора Брянской области, курирует культуру и образование; Кулешова - врио заместителя губернатора Брянской области, курирует внутреннюю и информационную политику.
Накануне брянские власти опровергли информацию СМИ о задержании замгубернатора Николая Симоненко (курирует строительство, дорожное хозяйство, ТЭК и ЖКХ) – он в среду инспектировал Славянский мост, был на рабочем месте.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
У замглавы администрации Ростова-на-Дону прошли обыски
28 марта, 15:58
 
ПроисшествияБрянская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Москва
 
 
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