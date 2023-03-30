https://ria.ru/20230330/vzyatka-1861861433.html

СК попросил арестовать двух замглавы Брянской области за дачу взятки

СК попросил арестовать двух замглавы Брянской области за дачу взятки - РИА Новости, 30.03.2023

СК попросил арестовать двух замглавы Брянской области за дачу взятки

Следствие просит Басманный суд Москвы арестовать двоих заместителей губернатора Брянской области за дачу взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T14:52

2023-03-30T14:52

2023-03-30T18:18

происшествия

брянская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

москва

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Следствие просит Басманный суд Москвы арестовать двоих заместителей губернатора Брянской области за дачу взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде.По данным инстанции, им вменяется часть 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).Как уточнили в пресс-службе, у обеих статус обвиняемых. В СИЗО их просят отправить до 28 мая.Егорова - врио заместителя губернатора Брянской области, курирует культуру и образование; Кулешова - врио заместителя губернатора Брянской области, курирует внутреннюю и информационную политику.Накануне брянские власти опровергли информацию СМИ о задержании замгубернатора Николая Симоненко (курирует строительство, дорожное хозяйство, ТЭК и ЖКХ) – он в среду инспектировал Славянский мост, был на рабочем месте.

https://ria.ru/20230328/obyski-1861283394.html

брянская область

россия

москва

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, брянская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), москва