https://ria.ru/20230330/vsu-1861861011.html

"Все уже на местах": американский разведчик объяснил, что ждет ВСУ

"Все уже на местах": американский разведчик объяснил, что ждет ВСУ - РИА Новости, 30.03.2023

"Все уже на местах": американский разведчик объяснил, что ждет ВСУ

Украину ждет неизбежное поражение, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Red Pilled TV. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T14:51

2023-03-30T14:51

2023-03-30T17:23

в мире

украина

сша

россия

владимир зеленский

скотт риттер

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Украину ждет неизбежное поражение, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Red Pilled TV.Он также отметил, что поражение Киева будет "ударом лицом в грязь" для США, поскольку постсоветская республика не сможет одержать необходимую для Вашингтона победу.Как заявил в интервью Associated Press президент Украины Владимир Зеленский, в США действительно понимают, что Украина не победит, если Вашингтон перестанет ей помогать. Как отметило само новостное агентство, комментарии Зеленского стали признанием того, что проигрыш в битве за Артемовск "будет скорее дорогостоящим политическим поражением, чем тактическим".

https://ria.ru/20230330/zelenskiy-1861821749.html

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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, скотт риттер