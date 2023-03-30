Рейтинг@Mail.ru
Украинские военные потеряли более 340 солдат на Донецком направлении - РИА Новости, 30.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:19 30.03.2023 (обновлено: 14:46 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/vsu-1861849909.html
Украинские военные потеряли более 340 солдат на Донецком направлении
Украинские военные потеряли более 340 солдат на Донецком направлении - РИА Новости, 30.03.2023
Украинские военные потеряли более 340 солдат на Донецком направлении
"Южная" группировка войск ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила более 340 украинских военных и наемников, а также 24 единицы техники, сообщило... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T14:19
2023-03-30T14:46
специальная военная операция на украине
россия
в мире
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854370424_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_9763ffc5a49eec01b952431fc0fb11c6.jpg
МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. "Южная" группировка войск ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила более 340 украинских военных и наемников, а также 24 единицы техники, сообщило Минобороны России."На донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии потери противника за сутки составили более 340 военнослужащих и наемников, два танка, четыре боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, девять автомобилей, одна установка РСЗО "Ураган", а также гаубицы Д-20 и Д-30", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854370424_232:91:2842:2048_1920x0_80_0_0_baeddf1a578d7959ad850177fe4718c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинские военные потеряли более 340 солдат на Донецком направлении

Минобороны: ВС России уничтожили более 340 военных и наемников ВСУ на Донецком направлении

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. "Южная" группировка войск ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила более 340 украинских военных и наемников, а также 24 единицы техники, сообщило Минобороны России.
"На донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии потери противника за сутки составили более 340 военнослужащих и наемников, два танка, четыре боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, девять автомобилей, одна установка РСЗО "Ураган", а также гаубицы Д-20 и Д-30", - сообщили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала