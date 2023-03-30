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Украинские военные потеряли более 340 солдат на Донецком направлении
Украинские военные потеряли более 340 солдат на Донецком направлении - РИА Новости, 30.03.2023
Украинские военные потеряли более 340 солдат на Донецком направлении
"Южная" группировка войск ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила более 340 украинских военных и наемников, а также 24 единицы техники, сообщило... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T14:19
2023-03-30T14:19
2023-03-30T14:46
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. "Южная" группировка войск ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила более 340 украинских военных и наемников, а также 24 единицы техники, сообщило Минобороны России."На донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии потери противника за сутки составили более 340 военнослужащих и наемников, два танка, четыре боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, девять автомобилей, одна установка РСЗО "Ураган", а также гаубицы Д-20 и Д-30", - сообщили в Минобороны.
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россия, в мире, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинские военные потеряли более 340 солдат на Донецком направлении
Минобороны: ВС России уничтожили более 340 военных и наемников ВСУ на Донецком направлении