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Посольство России в Стокгольме подтвердило встречу посла в МИД Швеции - РИА Новости, 30.03.2023
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12:03 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/vstrecha-1861796796.html
Посольство России в Стокгольме подтвердило встречу посла в МИД Швеции
Посольство России в Стокгольме подтвердило встречу посла в МИД Швеции - РИА Новости, 30.03.2023
Посольство России в Стокгольме подтвердило встречу посла в МИД Швеции
Посольство России в Стокгольме подтвердило РИА Новости встречу посла Виктора Татаринцева в Министерстве иностранных дел Швеции. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T12:03
2023-03-30T12:03
в мире
швеция
россия
стокгольм (город)
виктор татаринцев
нато
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ЦЮРИХ, 30 мар - РИА Новости. Посольство России в Стокгольме подтвердило РИА Новости встречу посла Виктора Татаринцева в Министерстве иностранных дел Швеции. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что шведский МИД намерен вызвать российского посла после публикации на сайте дипмиссии статьи о вступлении королевства в НАТО. "Подтверждаем, что встреча состоялась", - сообщили в четверг в посольстве России. В диппредставительстве не стали давать комментариев относительно содержания встречи. Во вторник была опубликована статья посла Татаринцева о вступлении Швеции в НАТО под заголовком "Шведский шаг в пропасть". В ней, в частности, говорилось о том, что втягивание Швеции в Североатлантический альянс началось задолго до специальной военной операции на Украине. В статье также подчеркивалось, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО общая протяженность российско-натовских границ увеличится почти в два раза. Как отмечалось в статье, это не улучшит защищенность Европы – новые члены враждебного блока "станут легитимной целью для ответных мер со стороны России".
https://ria.ru/20221111/shpionazh-1830784782.html
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в мире, швеция, россия, стокгольм (город), виктор татаринцев, нато
В мире, Швеция, Россия, Стокгольм (город), Виктор Татаринцев, НАТО
Посольство России в Стокгольме подтвердило встречу посла в МИД Швеции

Посольство России в Стокгольме подтвердило встречу посла Татаринцева в МИД Швеции

© Фото : страница посольства РФ в Швеции в FacebookПосольство России в Швеции
Посольство России в Швеции - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© Фото : страница посольства РФ в Швеции в Facebook
Посольство России в Швеции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЦЮРИХ, 30 мар - РИА Новости. Посольство России в Стокгольме подтвердило РИА Новости встречу посла Виктора Татаринцева в Министерстве иностранных дел Швеции.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что шведский МИД намерен вызвать российского посла после публикации на сайте дипмиссии статьи о вступлении королевства в НАТО.
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"Подтверждаем, что встреча состоялась", - сообщили в четверг в посольстве России.
В диппредставительстве не стали давать комментариев относительно содержания встречи.
Во вторник была опубликована статья посла Татаринцева о вступлении Швеции в НАТО под заголовком "Шведский шаг в пропасть". В ней, в частности, говорилось о том, что втягивание Швеции в Североатлантический альянс началось задолго до специальной военной операции на Украине.
В статье также подчеркивалось, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО общая протяженность российско-натовских границ увеличится почти в два раза. Как отмечалось в статье, это не улучшит защищенность Европы – новые члены враждебного блока "станут легитимной целью для ответных мер со стороны России".
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В миреШвецияРоссияСтокгольм (город)Виктор ТатаринцевНАТО
 
 
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