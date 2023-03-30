https://ria.ru/20230330/vozrast-1861799881.html
Многодетным родителям могут снизить пенсионный возраст
Многодетным родителям могут снизить пенсионный возраст - РИА Новости, 30.03.2023
Многодетным родителям могут снизить пенсионный возраст
Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила РИА Новости, что в комитете находится законопроект о снижении пенсионного... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T12:07
2023-03-30T12:07
2023-03-30T12:07
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821982673_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4452754bde718162f07f5b4fcfeb9fc8.jpg
МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила РИА Новости, что в комитете находится законопроект о снижении пенсионного возраста для обоих многодетных родителей на 5 лет, при этом инициативу о снижении пенсионного возраста лишь для многодетного отца она назвала "узкой". Ранее в СМИ появилась информация, что депутат Госдумы Александр Спиридонов (ЕР) планирует внести в Госдуму законопроект, которым предполагается, что многодетным отцам, воспитывающим трех и более детей, планируют снизить возраст выхода на пенсию на три года. "Что-то мне подсказывает, что это узкая инициатива, она очень узкая… Чем провинилась мать? Почему только отцу?", - сказала Останина. По словам Останиной, в комитете есть уже другая инициатива, не такая "вырванная". В инициативе говорится, что "многодетным родителям, кто занимается воспитанием детей, пенсионный возраст снижается на пять лет". "И матери, и отцу, тем, кто занимается воспитанием", - добавила депутат. Также Останина отметила точную формулировку инициативы, которая уже находится в комитете: "Считать время по уходу за детьми общественно полезной деятельностью с включением в трудовой стаж, и это означает сокращение пенсионного возраста", - добавила она.
https://ria.ru/20230323/pensii-1860059969.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821982673_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d77938a621b1d9b29eb3b1b193f8f4be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, общество
Многодетным родителям могут снизить пенсионный возраст
Останина: в Думе есть проект о снижении пенсионного возраста обоим многодетным родителям
МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила РИА Новости, что в комитете находится законопроект о снижении пенсионного возраста для обоих многодетных родителей на 5 лет, при этом инициативу о снижении пенсионного возраста лишь для многодетного отца она назвала "узкой".
Ранее в СМИ появилась информация, что депутат Госдумы
Александр Спиридонов (ЕР
) планирует внести в Госдуму законопроект, которым предполагается, что многодетным отцам, воспитывающим трех и более детей, планируют снизить возраст выхода на пенсию на три года.
"Что-то мне подсказывает, что это узкая инициатива, она очень узкая… Чем провинилась мать? Почему только отцу?", - сказала Останина.
По словам Останиной, в комитете есть уже другая инициатива, не такая "вырванная". В инициативе говорится, что "многодетным родителям, кто занимается воспитанием детей, пенсионный возраст снижается на пять лет".
В России повысят социальные пенсии
"И матери, и отцу, тем, кто занимается воспитанием", - добавила депутат.
Также Останина отметила точную формулировку инициативы, которая уже находится в комитете: "Считать время по уходу за детьми общественно полезной деятельностью с включением в трудовой стаж, и это означает сокращение пенсионного возраста", - добавила она.