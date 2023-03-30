Рейтинг@Mail.ru
Многодетным родителям могут снизить пенсионный возраст - РИА Новости, 30.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:07 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/vozrast-1861799881.html
Многодетным родителям могут снизить пенсионный возраст
Многодетным родителям могут снизить пенсионный возраст - РИА Новости, 30.03.2023
Многодетным родителям могут снизить пенсионный возраст
Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила РИА Новости, что в комитете находится законопроект о снижении пенсионного... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T12:07
2023-03-30T12:07
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821982673_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4452754bde718162f07f5b4fcfeb9fc8.jpg
МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила РИА Новости, что в комитете находится законопроект о снижении пенсионного возраста для обоих многодетных родителей на 5 лет, при этом инициативу о снижении пенсионного возраста лишь для многодетного отца она назвала "узкой". Ранее в СМИ появилась информация, что депутат Госдумы Александр Спиридонов (ЕР) планирует внести в Госдуму законопроект, которым предполагается, что многодетным отцам, воспитывающим трех и более детей, планируют снизить возраст выхода на пенсию на три года. "Что-то мне подсказывает, что это узкая инициатива, она очень узкая… Чем провинилась мать? Почему только отцу?", - сказала Останина. По словам Останиной, в комитете есть уже другая инициатива, не такая "вырванная". В инициативе говорится, что "многодетным родителям, кто занимается воспитанием детей, пенсионный возраст снижается на пять лет". "И матери, и отцу, тем, кто занимается воспитанием", - добавила депутат. Также Останина отметила точную формулировку инициативы, которая уже находится в комитете: "Считать время по уходу за детьми общественно полезной деятельностью с включением в трудовой стаж, и это означает сокращение пенсионного возраста", - добавила она.
https://ria.ru/20230323/pensii-1860059969.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821982673_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d77938a621b1d9b29eb3b1b193f8f4be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф, общество
Госдума РФ, Общество
Многодетным родителям могут снизить пенсионный возраст

Останина: в Думе есть проект о снижении пенсионного возраста обоим многодетным родителям

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПожилые люди танцуют
Пожилые люди танцуют - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Пожилые люди танцуют. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила РИА Новости, что в комитете находится законопроект о снижении пенсионного возраста для обоих многодетных родителей на 5 лет, при этом инициативу о снижении пенсионного возраста лишь для многодетного отца она назвала "узкой".
Ранее в СМИ появилась информация, что депутат Госдумы Александр Спиридонов (ЕР) планирует внести в Госдуму законопроект, которым предполагается, что многодетным отцам, воспитывающим трех и более детей, планируют снизить возраст выхода на пенсию на три года.
"Что-то мне подсказывает, что это узкая инициатива, она очень узкая… Чем провинилась мать? Почему только отцу?", - сказала Останина.
По словам Останиной, в комитете есть уже другая инициатива, не такая "вырванная". В инициативе говорится, что "многодетным родителям, кто занимается воспитанием детей, пенсионный возраст снижается на пять лет".
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
В России повысят социальные пенсии
23 марта, 13:40
"И матери, и отцу, тем, кто занимается воспитанием", - добавила депутат.
Также Останина отметила точную формулировку инициативы, которая уже находится в комитете: "Считать время по уходу за детьми общественно полезной деятельностью с включением в трудовой стаж, и это означает сокращение пенсионного возраста", - добавила она.
 
Госдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала