https://ria.ru/20230330/vozrast-1861799881.html

Многодетным родителям могут снизить пенсионный возраст

Многодетным родителям могут снизить пенсионный возраст - РИА Новости, 30.03.2023

Многодетным родителям могут снизить пенсионный возраст

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила РИА Новости, что в комитете находится законопроект о снижении пенсионного... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T12:07

2023-03-30T12:07

2023-03-30T12:07

госдума рф

общество

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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила РИА Новости, что в комитете находится законопроект о снижении пенсионного возраста для обоих многодетных родителей на 5 лет, при этом инициативу о снижении пенсионного возраста лишь для многодетного отца она назвала "узкой". Ранее в СМИ появилась информация, что депутат Госдумы Александр Спиридонов (ЕР) планирует внести в Госдуму законопроект, которым предполагается, что многодетным отцам, воспитывающим трех и более детей, планируют снизить возраст выхода на пенсию на три года. "Что-то мне подсказывает, что это узкая инициатива, она очень узкая… Чем провинилась мать? Почему только отцу?", - сказала Останина. По словам Останиной, в комитете есть уже другая инициатива, не такая "вырванная". В инициативе говорится, что "многодетным родителям, кто занимается воспитанием детей, пенсионный возраст снижается на пять лет". "И матери, и отцу, тем, кто занимается воспитанием", - добавила депутат. Также Останина отметила точную формулировку инициативы, которая уже находится в комитете: "Считать время по уходу за детьми общественно полезной деятельностью с включением в трудовой стаж, и это означает сокращение пенсионного возраста", - добавила она.

https://ria.ru/20230323/pensii-1860059969.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

госдума рф, общество