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Военкоров "России сегодня" наградили за смелость при исполнении долга - РИА Новости, 30.03.2023
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21:50 30.03.2023 (обновлено: 21:51 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/voenkory-1861986423.html
Военкоров "России сегодня" наградили за смелость при исполнении долга
Военкоров "России сегодня" наградили за смелость при исполнении долга - РИА Новости, 30.03.2023
Военкоров "России сегодня" наградили за смелость при исполнении долга
Военные корреспонденты входящего в медиагруппу "Россия сегодня" агентства РИА Новости Александр Харченко и Сергей Шилов, освещающие спецоперацию на Украине,... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T21:50
2023-03-30T21:51
общество
россия
миа "россия сегодня"
союз журналистов россии
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Военные корреспонденты входящего в медиагруппу "Россия сегодня" агентства РИА Новости Александр Харченко и Сергей Шилов, освещающие спецоперацию на Украине, получили награды Союза журналистов России за смелость при исполнении служебного долга, передает корреспондент РИА Новости. В четверг в Москве проходит церемония вручения премии "Золотое перо России". Также за смелость при исполнении служебного долга награждены сотрудники "Российской газеты" Сергей Емельянов, Анна Ковалева, Игорь Коц и Владимир Ладный, главный редактор информационного агентства "Регнум" Марина Ахмедова, специальный корреспондент телеканала "ТВ Центр" Петр Вершинин и другие. "Золотое перо России" - ежегодная профессиональная премия Союза журналистов России. Целью конкурса является поддержка и поощрение талантливых журналистов. Награда присуждается за выдающиеся профессиональные заслуги, многолетнюю работу в отечественной прессе, радио и на телевидении, гражданскую позицию и нравственный авторитет среди коллег.
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Новости
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РИА Новости
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общество, россия, миа "россия сегодня", союз журналистов россии
Общество, Россия, МИА "Россия сегодня", Союз журналистов России
Военкоров "России сегодня" наградили за смелость при исполнении долга

Военкоров "России сегодня" Харченко и Шилова наградили за смелость при исполнении долга

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЖурналист на месте работы боевого расчета РЗСО в Запорожской области
Журналист на месте работы боевого расчета РЗСО в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Журналист на месте работы боевого расчета РЗСО в Запорожской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Военные корреспонденты входящего в медиагруппу "Россия сегодня" агентства РИА Новости Александр Харченко и Сергей Шилов, освещающие спецоперацию на Украине, получили награды Союза журналистов России за смелость при исполнении служебного долга, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг в Москве проходит церемония вручения премии "Золотое перо России".
Также за смелость при исполнении служебного долга награждены сотрудники "Российской газеты" Сергей Емельянов, Анна Ковалева, Игорь Коц и Владимир Ладный, главный редактор информационного агентства "Регнум" Марина Ахмедова, специальный корреспондент телеканала "ТВ Центр" Петр Вершинин и другие.
"Золотое перо России" - ежегодная профессиональная премия Союза журналистов России. Целью конкурса является поддержка и поощрение талантливых журналистов. Награда присуждается за выдающиеся профессиональные заслуги, многолетнюю работу в отечественной прессе, радио и на телевидении, гражданскую позицию и нравственный авторитет среди коллег.
На передовой и в центре новостей: работа военкоров на Украине - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
На передовой и в центре новостей: работа военкоров на Украине
23 февраля, 14:10
 
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