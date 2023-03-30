https://ria.ru/20230330/voenkory-1861986423.html
Военкоров "России сегодня" наградили за смелость при исполнении долга
Военкоров "России сегодня" наградили за смелость при исполнении долга - РИА Новости, 30.03.2023
Военкоров "России сегодня" наградили за смелость при исполнении долга
Военные корреспонденты входящего в медиагруппу "Россия сегодня" агентства РИА Новости Александр Харченко и Сергей Шилов, освещающие спецоперацию на Украине,... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T21:50
2023-03-30T21:50
2023-03-30T21:51
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Военные корреспонденты входящего в медиагруппу "Россия сегодня" агентства РИА Новости Александр Харченко и Сергей Шилов, освещающие спецоперацию на Украине, получили награды Союза журналистов России за смелость при исполнении служебного долга, передает корреспондент РИА Новости. В четверг в Москве проходит церемония вручения премии "Золотое перо России". Также за смелость при исполнении служебного долга награждены сотрудники "Российской газеты" Сергей Емельянов, Анна Ковалева, Игорь Коц и Владимир Ладный, главный редактор информационного агентства "Регнум" Марина Ахмедова, специальный корреспондент телеканала "ТВ Центр" Петр Вершинин и другие. "Золотое перо России" - ежегодная профессиональная премия Союза журналистов России. Целью конкурса является поддержка и поощрение талантливых журналистов. Награда присуждается за выдающиеся профессиональные заслуги, многолетнюю работу в отечественной прессе, радио и на телевидении, гражданскую позицию и нравственный авторитет среди коллег.
https://ria.ru/20230223/voenkory-1853979585.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, россия, миа "россия сегодня", союз журналистов россии
Общество, Россия, МИА "Россия сегодня", Союз журналистов России
Военкоров "России сегодня" наградили за смелость при исполнении долга
Военкоров "России сегодня" Харченко и Шилова наградили за смелость при исполнении долга