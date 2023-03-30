https://ria.ru/20230330/voda-1861922090.html

Макрон потребовал сократить потребление воды

Макрон потребовал сократить потребление воды - РИА Новости, 30.03.2023

Макрон потребовал сократить потребление воды

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах сократить потребление воды на 10% во всех секторах экономики к 2030 году, а также потребовал, чтобы... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T17:48

2023-03-30T17:48

2023-03-30T20:04

в мире

франция

европа

прованс-альпы-лазурный берег

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 30 мар – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах сократить потребление воды на 10% во всех секторах экономики к 2030 году, а также потребовал, чтобы министерства и предприятия представили план по экономии воды к лету 2023 года во избежание кризисных последствий вероятной засухи. Макрон в четверг отправился в коммуну Савин-ле-Лак в регион Прованс-Альпы-Лазурный берег, где на берегу крупнейшего в Европе водохранилища Серр-Понсон представил план "трезвости" по сокращению потребления воды в свете предстоящего лета. "План по использованию воды" – это, прежде всего, план по "трезвости" и эффективности в долгосрочной перспективе. Я хочу зафиксировать цель для нашей страны: к 2030 году сократить потребление воды на 10% во всех секторах. Это беспрецедентная модернизация политики использования воды в нашей стране", - сказал он на выступлении, которое транслировалось в официальном аккаунте Елисейского дворца в Twitter. После представленного осенью "плана энергетической трезвости" по снижению потребления электричества в стране на фоне энергокризиса Макрон потребовал, чтобы министерства и предприятия представили план по экономии воды к лету 2023 года. "Чтобы успешно подготовиться к лету, которое обещает быть трудным, мы к началу мая внедрим инструментарий по тому же принципу, что и с энергетикой, который обеспечит подотчётность каждого. В свете предстоящей засухи каждый жест имеет значение. К лету каждый француз, каждый фермер, мэр или предприятие будут иметь свод правил по использованию воды. Мы потребуем план по "трезвому" использованию воды от каждого сектора", - сообщил он. Президент отметил при этом, что "этим летом всех кризисных ситуаций все равно не удастся избежать" из-за сложной ситуации в ряде коммун. Макрон сообщил, что на фоне длительного недостатка инвестиций системы водоснабжения во Франции износились, отметив, что "один литр из пяти" теряется из-за утечек, и пообещав, что правительство выделит 180 миллионов евро в год на борьбу с ними и модернизацию систем водоснабжения. Франция столкнулась с беспрецедентно сухой зимой. В феврале Национальная метеорологическая служба Метео-Франс сообщила о "рекордной зимней засухе" после того, как в стране наблюдался рекордно долгий период без осадков, 32 дня без дождя, что привело к тому, что почвы и грунтовые воды пересохли в большинстве французских регионов. В 15 коммунах действуют ограничения на использование воды. Лето 2022 года в Европе стало самым жарким в истории. Во Франции из-за аномальной жары началась засуха, во всех департаментах метрополии были введены ограничения на использование воды. 2000 коммун остались без питьевой воды. Высокие температуры спровоцировали распространение пожаров. Больше всего пострадал департамент Жиронда на юго-востоке Франции.

https://ria.ru/20230321/frantsuzy-1859627772.html

https://ria.ru/20230129/frantsiya-1848236254.html

https://ria.ru/20230320/evropa-1858960799.html

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европа

прованс-альпы-лазурный берег

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция, европа, прованс-альпы-лазурный берег, эммануэль макрон