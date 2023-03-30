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Пьяная жительница Нижегородской области выбросила внучку с третьего этажа
Пьяная жительница Нижегородской области выбросила внучку с третьего этажа - РИА Новости, 30.03.2023
Пьяная жительница Нижегородской области выбросила внучку с третьего этажа
Жительницу Нижегородской области, выбросившую 7-месячную внучку с третьего этажа, отправили в психиатрическую больницу, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T14:47
2023-03-30T14:47
2023-03-30T14:47
происшествия
нижегородская область
россия
кстово
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мар - РИА Новости. Жительницу Нижегородской области, выбросившую 7-месячную внучку с третьего этажа, отправили в психиатрическую больницу, сообщило СУСК РФ по региону. По версии следствия, вечером 22 февраля нетрезвая женщина, находясь в квартире дома по улице 40 лет Октября города Кстово, выбросила ребенка с балкона 3-го этажа. Девочка упала на снежную шапку козырька магазина и осталась жива. В отношении 54-летней женщины было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего), ей предъявлено обвинение. "Установлено, что обвиняемая имеет хроническое заболевание. В настоящее время она помещена в психиатрическую больницу. В ходе расследования уголовного дела будет установлена вменяемость обвиняемой", - отмечает следственное управление.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижегородская область, россия, кстово, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижегородская область, Россия, Кстово, Следственный комитет России (СК РФ)
Пьяная жительница Нижегородской области выбросила внучку с третьего этажа
Пьяная жительница нижегородского Кстово выбросила семимесячную внучку с третьего этажа