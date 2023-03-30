https://ria.ru/20230330/vnuchka-1861860331.html

Пьяная жительница Нижегородской области выбросила внучку с третьего этажа

Пьяная жительница Нижегородской области выбросила внучку с третьего этажа - РИА Новости, 30.03.2023

Пьяная жительница Нижегородской области выбросила внучку с третьего этажа

Жительницу Нижегородской области, выбросившую 7-месячную внучку с третьего этажа, отправили в психиатрическую больницу, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T14:47

2023-03-30T14:47

2023-03-30T14:47

происшествия

нижегородская область

россия

кстово

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мар - РИА Новости. Жительницу Нижегородской области, выбросившую 7-месячную внучку с третьего этажа, отправили в психиатрическую больницу, сообщило СУСК РФ по региону. По версии следствия, вечером 22 февраля нетрезвая женщина, находясь в квартире дома по улице 40 лет Октября города Кстово, выбросила ребенка с балкона 3-го этажа. Девочка упала на снежную шапку козырька магазина и осталась жива. В отношении 54-летней женщины было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего), ей предъявлено обвинение. "Установлено, что обвиняемая имеет хроническое заболевание. В настоящее время она помещена в психиатрическую больницу. В ходе расследования уголовного дела будет установлена вменяемость обвиняемой", - отмечает следственное управление.

https://ria.ru/20230330/shtraf-1861858310.html

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кстово

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Владимир Лаврентьев

происшествия, нижегородская область, россия, кстово, следственный комитет россии (ск рф)