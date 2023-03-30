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Пьяная жительница Нижегородской области выбросила внучку с третьего этажа - РИА Новости, 30.03.2023
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14:47 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/vnuchka-1861860331.html
Пьяная жительница Нижегородской области выбросила внучку с третьего этажа
Пьяная жительница Нижегородской области выбросила внучку с третьего этажа - РИА Новости, 30.03.2023
Пьяная жительница Нижегородской области выбросила внучку с третьего этажа
Жительницу Нижегородской области, выбросившую 7-месячную внучку с третьего этажа, отправили в психиатрическую больницу, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T14:47
2023-03-30T14:47
происшествия
нижегородская область
россия
кстово
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мар - РИА Новости. Жительницу Нижегородской области, выбросившую 7-месячную внучку с третьего этажа, отправили в психиатрическую больницу, сообщило СУСК РФ по региону. По версии следствия, вечером 22 февраля нетрезвая женщина, находясь в квартире дома по улице 40 лет Октября города Кстово, выбросила ребенка с балкона 3-го этажа. Девочка упала на снежную шапку козырька магазина и осталась жива. В отношении 54-летней женщины было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего), ей предъявлено обвинение. "Установлено, что обвиняемая имеет хроническое заболевание. В настоящее время она помещена в психиатрическую больницу. В ходе расследования уголовного дела будет установлена вменяемость обвиняемой", - отмечает следственное управление.
https://ria.ru/20230330/shtraf-1861858310.html
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происшествия, нижегородская область, россия, кстово, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижегородская область, Россия, Кстово, Следственный комитет России (СК РФ)
Пьяная жительница Нижегородской области выбросила внучку с третьего этажа

Пьяная жительница нижегородского Кстово выбросила семимесячную внучку с третьего этажа

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мар - РИА Новости. Жительницу Нижегородской области, выбросившую 7-месячную внучку с третьего этажа, отправили в психиатрическую больницу, сообщило СУСК РФ по региону.
По версии следствия, вечером 22 февраля нетрезвая женщина, находясь в квартире дома по улице 40 лет Октября города Кстово, выбросила ребенка с балкона 3-го этажа. Девочка упала на снежную шапку козырька магазина и осталась жива. В отношении 54-летней женщины было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего), ей предъявлено обвинение.
"Установлено, что обвиняемая имеет хроническое заболевание. В настоящее время она помещена в психиатрическую больницу. В ходе расследования уголовного дела будет установлена вменяемость обвиняемой", - отмечает следственное управление.
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ПроисшествияНижегородская областьРоссияКстовоСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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