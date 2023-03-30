https://ria.ru/20230330/vizy-1861923528.html

В Петербурге туристы три месяца не могут получить итальянские визы

В Петербурге туристы три месяца не могут получить итальянские визы - РИА Новости, 30.03.2023

В Петербурге туристы три месяца не могут получить итальянские визы

Ситуация с выдачей шенгенов консульством Италии в Санкт-Петербурге не улучшается: визы, а, бывает, и отказы, туристы получают за пару дней до предполагаемой... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T18:28

2023-03-30T18:28

2023-03-30T18:28

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Ситуация с выдачей шенгенов консульством Италии в Санкт-Петербурге не улучшается: визы, а, бывает, и отказы, туристы получают за пару дней до предполагаемой даты поездки, сообщает Tourdom. По данным издания, норму в 45 дней для оформления никто не соблюдает. "Прошло уже 90 дней, но от консульства никакой реакции. Этот максимальный срок они сами указывали при подаче документов. Ничего хорошего ждать не приходится. В пятницу иду забирать паспорт", – рассказала туристка Екатерина.Судя по статистике, которой активно делятся туристы в визовых чатах и на форумах, у консульства в Санкт-Петербурге нет четкого срока оформления визы – по три месяца ждут не все заявители, некоторые получают визы за 20 дней. Главный "тренд", о котором говорят туристы, – выдавать паспорта за два-три дня до поездки.Некоторые путешественники в попытках поторопить петербургскую дипмиссию получили такое объяснение: "В консульстве ответили, что ничего не могут сделать, решения принимают в Риме".Как уверяют эксперты, ни в итальянской столице, ни даже в Ватикане до заявок россиян дела нет. Решение по выдаче любой визы принимается непосредственно консулом на основании проверки предоставленных документов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, санкт-петербург, италия, визы, шенгенская виза