Абрамченко поручила обеспечить поставки новым регионам ветпрепаратов
Абрамченко поручила обеспечить приоритет в поставках новым регионам ветпрепаратов
Лекарственные препараты. Архивное фото
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила обеспечить в новые регионы РФ регулярные поставки ветеринарных препаратов в приоритетном порядке и предусмотреть финансирование профилактики особо опасных болезней животных, говорится в сообщении аппарата вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.
"Для поддержания эпизоотического благополучия субъектов вице-премьер поручила проработать вопрос регулярных поставок ветеринарных препаратов в новые субъекты в приоритетном порядке, предусмотрев выделение финансирования на профилактику особо опасных болезней животных", - говорится в сообщении.
Указывается, что вице-премьер провела заседание противоэпизоотической комиссии, на котором был утвержден новый план мероприятий по совершенствованию ветеринарной безопасности. Обеспечивать контроль за реализацией всеми российскими регионами нового плана ветбезопасности будут Минсельхоз и Россельхознадзор. В сообщении также отмечается, что к работе для обеспечения ветеринарной безопасности необходимо активно привлекать и новые субъекты России.
Вице-премьер отметила на заседании, что для поддержки ветеринарной безопасности и профилактики заболеваний Россельхознадзор передал в Запорожскую и Херсонскую области, а также Донецкую Народную Республику более 180 тысяч доз вакцин для животных - в частности, против бешенства, сибирской язвы, ньюкаслской болезни и птичьего гриппа.
"Благодаря электронным системам и взвешенному контролю удается сдерживать эпизоотии на территории страны. Здесь ярким примером может служить статистика распространения африканской чумы свиней и гриппа птиц в Европе по сравнению нашими данными. Разница в сотни тысяч потерянной птицы и свинопоголовья не в пользу Европы, где внимание этим вопросам уделяется в значительно меньшей степени", - отметил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, слова которого приводятся в сообщении.