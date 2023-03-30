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Абрамченко поручила обеспечить поставки новым регионам ветпрепаратов - РИА Новости, 30.03.2023
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08:43 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/vetpreparaty-1861745456.html
Абрамченко поручила обеспечить поставки новым регионам ветпрепаратов
Абрамченко поручила обеспечить поставки новым регионам ветпрепаратов - РИА Новости, 30.03.2023
Абрамченко поручила обеспечить поставки новым регионам ветпрепаратов
Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила обеспечить в новые регионы РФ регулярные поставки ветеринарных препаратов в приоритетном порядке и предусмотреть... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T08:43
2023-03-30T08:43
россия
европа
херсонская область
сергей данкверт
виктория абрамченко
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
общество
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила обеспечить в новые регионы РФ регулярные поставки ветеринарных препаратов в приоритетном порядке и предусмотреть финансирование профилактики особо опасных болезней животных, говорится в сообщении аппарата вице-премьера РФ Виктории Абрамченко. "Для поддержания эпизоотического благополучия субъектов вице-премьер поручила проработать вопрос регулярных поставок ветеринарных препаратов в новые субъекты в приоритетном порядке, предусмотрев выделение финансирования на профилактику особо опасных болезней животных", - говорится в сообщении. Указывается, что вице-премьер провела заседание противоэпизоотической комиссии, на котором был утвержден новый план мероприятий по совершенствованию ветеринарной безопасности. Обеспечивать контроль за реализацией всеми российскими регионами нового плана ветбезопасности будут Минсельхоз и Россельхознадзор. В сообщении также отмечается, что к работе для обеспечения ветеринарной безопасности необходимо активно привлекать и новые субъекты России. Вице-премьер отметила на заседании, что для поддержки ветеринарной безопасности и профилактики заболеваний Россельхознадзор передал в Запорожскую и Херсонскую области, а также Донецкую Народную Республику более 180 тысяч доз вакцин для животных - в частности, против бешенства, сибирской язвы, ньюкаслской болезни и птичьего гриппа. "Благодаря электронным системам и взвешенному контролю удается сдерживать эпизоотии на территории страны. Здесь ярким примером может служить статистика распространения африканской чумы свиней и гриппа птиц в Европе по сравнению нашими данными. Разница в сотни тысяч потерянной птицы и свинопоголовья не в пользу Европы, где внимание этим вопросам уделяется в значительно меньшей степени", - отметил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, слова которого приводятся в сообщении.
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россия, европа, херсонская область , сергей данкверт, виктория абрамченко, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), общество
Россия, Европа, Херсонская область , Сергей Данкверт, Виктория Абрамченко, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Общество
Абрамченко поручила обеспечить поставки новым регионам ветпрепаратов

Абрамченко поручила обеспечить приоритет в поставках новым регионам ветпрепаратов

© Фото : Freepik / drobotdeanЛекарственные препараты
Лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© Фото : Freepik / drobotdean
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила обеспечить в новые регионы РФ регулярные поставки ветеринарных препаратов в приоритетном порядке и предусмотреть финансирование профилактики особо опасных болезней животных, говорится в сообщении аппарата вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.
"Для поддержания эпизоотического благополучия субъектов вице-премьер поручила проработать вопрос регулярных поставок ветеринарных препаратов в новые субъекты в приоритетном порядке, предусмотрев выделение финансирования на профилактику особо опасных болезней животных", - говорится в сообщении.
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Указывается, что вице-премьер провела заседание противоэпизоотической комиссии, на котором был утвержден новый план мероприятий по совершенствованию ветеринарной безопасности. Обеспечивать контроль за реализацией всеми российскими регионами нового плана ветбезопасности будут Минсельхоз и Россельхознадзор. В сообщении также отмечается, что к работе для обеспечения ветеринарной безопасности необходимо активно привлекать и новые субъекты России.
Вице-премьер отметила на заседании, что для поддержки ветеринарной безопасности и профилактики заболеваний Россельхознадзор передал в Запорожскую и Херсонскую области, а также Донецкую Народную Республику более 180 тысяч доз вакцин для животных - в частности, против бешенства, сибирской язвы, ньюкаслской болезни и птичьего гриппа.
"Благодаря электронным системам и взвешенному контролю удается сдерживать эпизоотии на территории страны. Здесь ярким примером может служить статистика распространения африканской чумы свиней и гриппа птиц в Европе по сравнению нашими данными. Разница в сотни тысяч потерянной птицы и свинопоголовья не в пользу Европы, где внимание этим вопросам уделяется в значительно меньшей степени", - отметил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, слова которого приводятся в сообщении.
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РоссияЕвропаХерсонская областьСергей ДанквертВиктория АбрамченкоФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Общество
 
 
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