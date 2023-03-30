https://ria.ru/20230330/vetpreparaty-1861745456.html

Абрамченко поручила обеспечить поставки новым регионам ветпрепаратов

Абрамченко поручила обеспечить поставки новым регионам ветпрепаратов - РИА Новости, 30.03.2023

Абрамченко поручила обеспечить поставки новым регионам ветпрепаратов

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила обеспечить в новые регионы РФ регулярные поставки ветеринарных препаратов в приоритетном порядке и предусмотреть... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T08:43

2023-03-30T08:43

2023-03-30T08:43

россия

европа

херсонская область

сергей данкверт

виктория абрамченко

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

общество

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила обеспечить в новые регионы РФ регулярные поставки ветеринарных препаратов в приоритетном порядке и предусмотреть финансирование профилактики особо опасных болезней животных, говорится в сообщении аппарата вице-премьера РФ Виктории Абрамченко. "Для поддержания эпизоотического благополучия субъектов вице-премьер поручила проработать вопрос регулярных поставок ветеринарных препаратов в новые субъекты в приоритетном порядке, предусмотрев выделение финансирования на профилактику особо опасных болезней животных", - говорится в сообщении. Указывается, что вице-премьер провела заседание противоэпизоотической комиссии, на котором был утвержден новый план мероприятий по совершенствованию ветеринарной безопасности. Обеспечивать контроль за реализацией всеми российскими регионами нового плана ветбезопасности будут Минсельхоз и Россельхознадзор. В сообщении также отмечается, что к работе для обеспечения ветеринарной безопасности необходимо активно привлекать и новые субъекты России. Вице-премьер отметила на заседании, что для поддержки ветеринарной безопасности и профилактики заболеваний Россельхознадзор передал в Запорожскую и Херсонскую области, а также Донецкую Народную Республику более 180 тысяч доз вакцин для животных - в частности, против бешенства, сибирской язвы, ньюкаслской болезни и птичьего гриппа. "Благодаря электронным системам и взвешенному контролю удается сдерживать эпизоотии на территории страны. Здесь ярким примером может служить статистика распространения африканской чумы свиней и гриппа птиц в Европе по сравнению нашими данными. Разница в сотни тысяч потерянной птицы и свинопоголовья не в пользу Европы, где внимание этим вопросам уделяется в значительно меньшей степени", - отметил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20230326/proekt-1860718780.html

https://ria.ru/20230329/matkapital-1861589795.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, европа, херсонская область , сергей данкверт, виктория абрамченко, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), общество