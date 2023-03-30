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Верующие ночуют в Киево-Печерской лавре, опасаясь захвата монастыря

Верующие ночуют в Киево-Печерской лавре, опасаясь захвата монастыря - РИА Новости, 30.03.2023

Верующие ночуют в Киево-Печерской лавре, опасаясь захвата монастыря

Верующие канонической Украинской православной церкви ночуют в Киево-Печерской лавре, опасаясь захвата монастыря, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T02:26

2023-03-30T02:26

2023-03-30T02:28

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Верующие канонической Украинской православной церкви ночуют в Киево-Печерской лавре, опасаясь захвата монастыря, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Эта ночь в Киево-Печерской Лавре, независимо от ее исхода, будет тревожной… В храме Агапита Печерского (находится у ворот лавры) ночуют верующие УПЦ - опасаясь, что ночью может быть захват монастыря", - говорится в сообщении издания. Дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра" в начале марта заявила о расторжении бессрочной аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ, предписав монахам канонической церкви покинуть обитель до 29 марта. 20 марта члены Синода УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием прибыли к офису президента Украины, чтобы изложить свою позицию, но он отказался их принять. 23 марта Синод УПЦ опубликовал обращение к высшим иерархам, священнослужителям и прихожанам церкви с призывом защитить ее право находиться в Киево-Печерской лавре. Адвокат Киево-Печерской лавры протоиерей Никита Чекман сообщил, что подал иск в Хозяйственный суд Киева о недопустимости расторжения договора аренды. Митрополит Павел заявил, что разрыв договора об аренде невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда и до окончания судебного разбирательства с заповедником монахи не покинут лавру. Гонение на каноническую УПЦ к 2018 году превратилось в масштабную государственную кампанию, власти Украины при содействии Константинопольского патриарха Варфоломея создали из раскольнических организаций ПЦУ - конкурента УПЦ. В последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции, СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности". Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о свободе религии на Украине, в котором подчеркивается дискриминация в отношении канонической Украинской православной церкви.

https://ria.ru/20230330/upts-1861727450.html

https://ria.ru/20230329/goneniya-1861668777.html

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