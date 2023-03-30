https://ria.ru/20230330/vertolet-1861906565.html

ФСВТС назвала ремонт советских вертолетов для Украины нелегальным

ФСВТС назвала ремонт советских вертолетов для Украины нелегальным - РИА Новости, 30.03.2023

ФСВТС назвала ремонт советских вертолетов для Украины нелегальным

Компании из Болгарии и Чехии, ремонтирующие вертолеты российского производства для Украины, нарушают международные обязательства, заявили в пресс-службе... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T16:57

2023-03-30T16:57

2023-03-30T17:11

болгария

чехия

украина

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

в мире

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Компании из Болгарии и Чехии, ремонтирующие вертолеты российского производства для Украины, нарушают международные обязательства, заявили в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. Так в службе прокомментировали сообщения СМИ, согласно которым государственные компании Болгарии ("Авионамс", "Терем-Летец") и Чехии ("Лом Прага") продолжают де-юре незаконно ремонтировать и модернизировать боевые вертолеты российского и советского производства, в том числе для дальнейшей отправки на Украину. В ФСВТС отметили, что Россия в прошлом году после недружественных шагов Софии и Праги приостановила действия свидетельств авиаремонтных предприятий, ранее выданных указанным компаниям. Их лишили права проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту вертолетной техники российских марок.Ведомство уточнило, что указанные чешские и болгарские предприятия нарушают подписанные с Москвой соглашения о ремонте и модернизации вертолетов Ми-17, Ми-171Ш (Ми-8) и Ми-35 (Ми-24).Согласно этим документам, София и Прага обязались не продавать и не передавать "имущество, документацию и информацию" третьим странам без предварительного письменного согласия России, а также "не проводить модернизацию вертолетов без участия производителей и разработчика" боевых машин.

https://ria.ru/20220603/ukraina-1793035561.html

https://ria.ru/20230325/vooruzhenie-1860583572.html

болгария

чехия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

болгария, чехия, украина, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), в мире