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ФСВТС назвала ремонт советских вертолетов для Украины нелегальным - РИА Новости, 30.03.2023
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16:57 30.03.2023 (обновлено: 17:11 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/vertolet-1861906565.html
ФСВТС назвала ремонт советских вертолетов для Украины нелегальным
ФСВТС назвала ремонт советских вертолетов для Украины нелегальным - РИА Новости, 30.03.2023
ФСВТС назвала ремонт советских вертолетов для Украины нелегальным
Компании из Болгарии и Чехии, ремонтирующие вертолеты российского производства для Украины, нарушают международные обязательства, заявили в пресс-службе... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T16:57
2023-03-30T17:11
болгария
чехия
украина
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
в мире
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Компании из Болгарии и Чехии, ремонтирующие вертолеты российского производства для Украины, нарушают международные обязательства, заявили в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. Так в службе прокомментировали сообщения СМИ, согласно которым государственные компании Болгарии ("Авионамс", "Терем-Летец") и Чехии ("Лом Прага") продолжают де-юре незаконно ремонтировать и модернизировать боевые вертолеты российского и советского производства, в том числе для дальнейшей отправки на Украину. В ФСВТС отметили, что Россия в прошлом году после недружественных шагов Софии и Праги приостановила действия свидетельств авиаремонтных предприятий, ранее выданных указанным компаниям. Их лишили права проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту вертолетной техники российских марок.Ведомство уточнило, что указанные чешские и болгарские предприятия нарушают подписанные с Москвой соглашения о ремонте и модернизации вертолетов Ми-17, Ми-171Ш (Ми-8) и Ми-35 (Ми-24).Согласно этим документам, София и Прага обязались не продавать и не передавать "имущество, документацию и информацию" третьим странам без предварительного письменного согласия России, а также "не проводить модернизацию вертолетов без участия производителей и разработчика" боевых машин.
https://ria.ru/20220603/ukraina-1793035561.html
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болгария, чехия, украина, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), в мире
Болгария, Чехия, Украина, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России), В мире
ФСВТС назвала ремонт советских вертолетов для Украины нелегальным

ФСВТС назвала ремонт Болгарией и Чехией советских вертолетов для Украины нелегальным

© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины | Перейти в медиабанкВертолеты
Вертолеты - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Вертолеты
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Компании из Болгарии и Чехии, ремонтирующие вертолеты российского производства для Украины, нарушают международные обязательства, заявили в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.
«
"Деятельность Болгарии и Чехии является грубым нарушением международных обязательств и наносит значительный ущерб мировой системе экспортного контроля", — говорится в релизе.
Так в службе прокомментировали сообщения СМИ, согласно которым государственные компании Болгарии ("Авионамс", "Терем-Летец") и Чехии ("Лом Прага") продолжают де-юре незаконно ремонтировать и модернизировать боевые вертолеты российского и советского производства, в том числе для дальнейшей отправки на Украину.
В ФСВТС отметили, что Россия в прошлом году после недружественных шагов Софии и Праги приостановила действия свидетельств авиаремонтных предприятий, ранее выданных указанным компаниям. Их лишили права проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту вертолетной техники российских марок.
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Ведомство уточнило, что указанные чешские и болгарские предприятия нарушают подписанные с Москвой соглашения о ремонте и модернизации вертолетов Ми-17, Ми-171Ш (Ми-8) и Ми-35 (Ми-24).
Согласно этим документам, София и Прага обязались не продавать и не передавать "имущество, документацию и информацию" третьим странам без предварительного письменного согласия России, а также "не проводить модернизацию вертолетов без участия производителей и разработчика" боевых машин.
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