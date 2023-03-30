https://ria.ru/20230330/vertolet-1861745360.html
В США столкнулись два военных вертолета
В США столкнулись два военных вертолета - РИА Новости, 30.03.2023
В США столкнулись два военных вертолета
Два военных вертолета столкнулись в США, пишет газета The New York Times со ссылкой на представителя американской армии. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T08:43
2023-03-30T08:43
2023-03-30T13:45
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Два военных вертолета столкнулись в США, пишет газета The New York Times со ссылкой на представителя американской армии.Пока нет информации о состоянии экипажа вертолетов. По словам собеседника издания, речь идет о двух вертолетах HH60 Black Hawk.Позднее губернатор Кентукки Энди Бешир подтвердил информацию о происшествии."У нас плохие новости из Форт-Кэмпбелл (военная база армии США. — Прим. ред.)", — написал он в Twitter.Политик добавил, что ожидаются жертвы крушения. В связи с происшествием задействованы экстренные службы и полиция, отметил Бешир.По данным радиостанции WKDZ, в результате крушения погибли несколько человек.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, в мире
В США столкнулись два военных вертолета
В США во время учений на базе Форт-Кэмпбелл столкнулись два военных вертолета
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости.
Два военных вертолета столкнулись в США, пишет газета The New York Times
со ссылкой на представителя американской армии.
«
"Два вертолета армии США столкнулись во время учебной миссии над Кентукки в среду вечером", — приводит издание слова представителя ВС США
.
Пока нет информации о состоянии экипажа вертолетов. По словам собеседника издания, речь идет о двух вертолетах HH60 Black Hawk.
Позднее губернатор Кентукки Энди Бешир подтвердил информацию о происшествии.
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"У нас плохие новости из Форт-Кэмпбелл (военная база армии США. — Прим. ред.)", — написал он в Twitter.
Политик добавил, что ожидаются жертвы крушения. В связи с происшествием задействованы экстренные службы и полиция, отметил Бешир.
По данным радиостанции WKDZ, в результате крушения погибли несколько человек.
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