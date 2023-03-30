https://ria.ru/20230330/vertolet-1861745360.html

В США столкнулись два военных вертолета

В США столкнулись два военных вертолета - РИА Новости, 30.03.2023

В США столкнулись два военных вертолета

Два военных вертолета столкнулись в США, пишет газета The New York Times со ссылкой на представителя американской армии. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T08:43

2023-03-30T08:43

2023-03-30T13:45

сша

в мире

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Два военных вертолета столкнулись в США, пишет газета The New York Times со ссылкой на представителя американской армии.Пока нет информации о состоянии экипажа вертолетов. По словам собеседника издания, речь идет о двух вертолетах HH60 Black Hawk.Позднее губернатор Кентукки Энди Бешир подтвердил информацию о происшествии."У нас плохие новости из Форт-Кэмпбелл (военная база армии США. — Прим. ред.)", — написал он в Twitter.Политик добавил, что ожидаются жертвы крушения. В связи с происшествием задействованы экстренные службы и полиция, отметил Бешир.По данным радиостанции WKDZ, в результате крушения погибли несколько человек.

https://ria.ru/20220604/istrebitel-1793082846.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, в мире