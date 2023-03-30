https://ria.ru/20230330/uslugi-1861735408.html

В России резко вырос спрос на бытовые услуги

В России резко вырос спрос на бытовые услуги - РИА Новости, 30.03.2023

В России резко вырос спрос на бытовые услуги

Спрос на бытовые и хозяйственные услуги (химчистка, ремонт и пошив одежды, клининг) на платформе "Авито Услуги" в России в феврале 2023 года вырос на 79% по... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T06:33

2023-03-30T06:33

2023-03-30T06:36

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784492481_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_19cf3fd582cfd9dae4eeb4f83eb04837.jpg

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Спрос на бытовые и хозяйственные услуги (химчистка, ремонт и пошив одежды, клининг) на платформе "Авито Услуги" в России в феврале 2023 года вырос на 79% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РИА Новости в компании. "Согласно аналитическим данным "Авито Услуг", в феврале этого года спрос на бытовые и хозяйственные услуги по всей стране вырос на 79% по сравнению с показателями прошлого года", - говорится в исследовании. При этом количество предложений от мастеров возросло на 30%. Так, россияне в феврале этого года стали почти вдвое чаще пользоваться услугами химчистки по сравнению с показателями прошлого года. Количество предложений в сфере за этот же период возросло сразу на 23%. Средняя цена за услугу по России составила 350 рублей. Кроме того, на 74% вырос спрос на мастеров по ремонту и пошиву одежды. Согласно данным платформы, количество объявлений от исполнителей за этот же период увеличилось на 29%. Средняя цена за одну услугу по стране составила 200 рублей. В феврале спрос на услуги по клинингу также вырос по сравнению с февралем прошлого года - на 37%, в то время как объявлений от специалистов стало больше на 34%. Средняя цена за одну услугу по стране составила 750 рублей. По данным исследования, наибольшая динамика роста спроса была отмечена именно на услуги профессиональной чистки ковров (+91%) и на чистку мягкой мебели (+91%). В топ популярных запросов также вошли: уборка после ремонта (+57%), генеральная уборка (+24%) и вывоз мусора (+24%).

https://ria.ru/20230329/bezrabotitsa-1861680636.html

https://ria.ru/20230329/mrot-1861577319.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, общество