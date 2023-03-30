https://ria.ru/20230330/uslugi-1861735408.html
В России резко вырос спрос на бытовые услуги
В России резко вырос спрос на бытовые услуги - РИА Новости, 30.03.2023
В России резко вырос спрос на бытовые услуги
Спрос на бытовые и хозяйственные услуги (химчистка, ремонт и пошив одежды, клининг) на платформе "Авито Услуги" в России в феврале 2023 года вырос на 79% по... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T06:33
2023-03-30T06:33
2023-03-30T06:36
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Спрос на бытовые и хозяйственные услуги (химчистка, ремонт и пошив одежды, клининг) на платформе "Авито Услуги" в России в феврале 2023 года вырос на 79% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РИА Новости в компании. "Согласно аналитическим данным "Авито Услуг", в феврале этого года спрос на бытовые и хозяйственные услуги по всей стране вырос на 79% по сравнению с показателями прошлого года", - говорится в исследовании. При этом количество предложений от мастеров возросло на 30%. Так, россияне в феврале этого года стали почти вдвое чаще пользоваться услугами химчистки по сравнению с показателями прошлого года. Количество предложений в сфере за этот же период возросло сразу на 23%. Средняя цена за услугу по России составила 350 рублей. Кроме того, на 74% вырос спрос на мастеров по ремонту и пошиву одежды. Согласно данным платформы, количество объявлений от исполнителей за этот же период увеличилось на 29%. Средняя цена за одну услугу по стране составила 200 рублей. В феврале спрос на услуги по клинингу также вырос по сравнению с февралем прошлого года - на 37%, в то время как объявлений от специалистов стало больше на 34%. Средняя цена за одну услугу по стране составила 750 рублей. По данным исследования, наибольшая динамика роста спроса была отмечена именно на услуги профессиональной чистки ковров (+91%) и на чистку мягкой мебели (+91%). В топ популярных запросов также вошли: уборка после ремонта (+57%), генеральная уборка (+24%) и вывоз мусора (+24%).
https://ria.ru/20230329/bezrabotitsa-1861680636.html
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россия, общество
В России резко вырос спрос на бытовые услуги
"Авито": в России почти вдвое вырос спрос на бытовые услуги
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Спрос на бытовые и хозяйственные услуги (химчистка, ремонт и пошив одежды, клининг) на платформе "Авито Услуги" в России в феврале 2023 года вырос на 79% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РИА Новости в компании.
"Согласно аналитическим данным "Авито Услуг", в феврале этого года спрос на бытовые и хозяйственные услуги по всей стране вырос на 79% по сравнению с показателями прошлого года", - говорится в исследовании. При этом количество предложений от мастеров возросло на 30%.
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Так, россияне в феврале этого года стали почти вдвое чаще пользоваться услугами химчистки по сравнению с показателями прошлого года. Количество предложений в сфере за этот же период возросло сразу на 23%. Средняя цена за услугу по России составила 350 рублей.
Кроме того, на 74% вырос спрос на мастеров по ремонту и пошиву одежды. Согласно данным платформы, количество объявлений от исполнителей за этот же период увеличилось на 29%. Средняя цена за одну услугу по стране составила 200 рублей.
В феврале спрос на услуги по клинингу также вырос по сравнению с февралем прошлого года - на 37%, в то время как объявлений от специалистов стало больше на 34%. Средняя цена за одну услугу по стране составила 750 рублей.
По данным исследования, наибольшая динамика роста спроса была отмечена именно на услуги профессиональной чистки ковров (+91%) и на чистку мягкой мебели (+91%). В топ популярных запросов также вошли: уборка после ремонта (+57%), генеральная уборка (+24%) и вывоз мусора (+24%).
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