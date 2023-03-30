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УПЦ хочет обратиться в ООН и ГПУ из-за отмены распоряжения об аренде лавры - РИА Новости, 30.03.2023
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Религия
 
23:29 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/upts-1861994851.html
УПЦ хочет обратиться в ООН и ГПУ из-за отмены распоряжения об аренде лавры
УПЦ хочет обратиться в ООН и ГПУ из-за отмены распоряжения об аренде лавры - РИА Новости, 30.03.2023
УПЦ хочет обратиться в ООН и ГПУ из-за отмены распоряжения об аренде лавры
Юридический отдел канонической УПЦ заявил о намерении подать в суд, обратиться в Генпрокуратуру Украины, ООН и другие международные организации по поводу... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T23:29
2023-03-30T23:29
религия
украина
киев
виктор янукович
оон
генеральная прокуратура рф
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Юридический отдел канонической УПЦ заявил о намерении подать в суд, обратиться в Генпрокуратуру Украины, ООН и другие международные организации по поводу незаконной отмены правительством Украины постановления кабмина Украины от 2013 года о заключении с монастырем договора аренды Киево-Печерской лавры. Ранее министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что правительство Украины признало утратившим силу распоряжение кабинета министров Украины времен экс-президента Украины Виктора Януковича от 2013 года №519 "Вопрос передачи в бесплатное пользование Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры (мужской монастырь) Украинской православной церкви зданий и сооружений". В УПЦ заявили о намерении обжаловать решение. "Решениями Конституционного Суда Украины четко определено, что ненормативные правовые акты являются актами одноразового применения, исчерпывают свое действие фактом их исполнения, поэтому они не могут быть отменены или изменены органом государственной власти после их исполнения. В конституции Украины отмечено, что решения органов государственной власти по мотивам их несоответствия конституции или законам Украины останавливаются в установленном законом порядке одновременно с обращением в суд. Учитывая вышеизложенное, монастырем будут поданы иски в суд и обращение в генеральную прокуратуру Украины и международные организации, а также будет подан отчет в ООН", - говорится в комментарии юридического отдела УПЦ, опубликованном в телеграм-канале церкви. Накануне истек ультиматум, предъявленный минкультуры в адрес УПЦ. Дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра" в одностороннем порядке разорвала договор аренды и предписала монахам покинуть обитель. Ранее Ткаченко заявлял, что монахи смогут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины. В свою очередь, как отметил наместник монастыря митрополит Павел (Лебедь), заявил, что разрыв договора в одностороннем порядке невозможен, для этого нужно решение суда. Таким образом, до окончания судебного разбирательства монахи не покинут обитель, добавил он. Адвокат Киево-Печерской лавры протоиерей Никита Чекман сообщил, что подал иск в Хозяйственный суд Киева о недопустимости расторжения договора аренды. Суд принял иск монастыря, рассмотрение дела было назначено на 26 апреля.
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украина, киев, виктор янукович, оон, генеральная прокуратура рф, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, киево-печерская лавра
Религия, Украина, Киев, Виктор Янукович, ООН, Генеральная прокуратура РФ, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, Киево-Печерская Лавра
УПЦ хочет обратиться в ООН и ГПУ из-за отмены распоряжения об аренде лавры

УПЦ намерена обратиться в ООН и ГП Украины из-за отмены распоряжения об аренде лавры

© Фото : пресс-служба УПЦКиево-Печерская лавра в Киеве. 30 марта 2023
Киево-Печерская лавра в Киеве. 30 марта 2023 - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© Фото : пресс-служба УПЦ
Киево-Печерская лавра в Киеве. 30 марта 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Юридический отдел канонической УПЦ заявил о намерении подать в суд, обратиться в Генпрокуратуру Украины, ООН и другие международные организации по поводу незаконной отмены правительством Украины постановления кабмина Украины от 2013 года о заключении с монастырем договора аренды Киево-Печерской лавры.
Ранее министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что правительство Украины признало утратившим силу распоряжение кабинета министров Украины времен экс-президента Украины Виктора Януковича от 2013 года №519 "Вопрос передачи в бесплатное пользование Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры (мужской монастырь) Украинской православной церкви зданий и сооружений". В УПЦ заявили о намерении обжаловать решение.
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"Решениями Конституционного Суда Украины четко определено, что ненормативные правовые акты являются актами одноразового применения, исчерпывают свое действие фактом их исполнения, поэтому они не могут быть отменены или изменены органом государственной власти после их исполнения. В конституции Украины отмечено, что решения органов государственной власти по мотивам их несоответствия конституции или законам Украины останавливаются в установленном законом порядке одновременно с обращением в суд. Учитывая вышеизложенное, монастырем будут поданы иски в суд и обращение в генеральную прокуратуру Украины и международные организации, а также будет подан отчет в ООН", - говорится в комментарии юридического отдела УПЦ, опубликованном в телеграм-канале церкви.
Накануне истек ультиматум, предъявленный минкультуры в адрес УПЦ. Дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра" в одностороннем порядке разорвала договор аренды и предписала монахам покинуть обитель. Ранее Ткаченко заявлял, что монахи смогут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины.
В свою очередь, как отметил наместник монастыря митрополит Павел (Лебедь), заявил, что разрыв договора в одностороннем порядке невозможен, для этого нужно решение суда. Таким образом, до окончания судебного разбирательства монахи не покинут обитель, добавил он. Адвокат Киево-Печерской лавры протоиерей Никита Чекман сообщил, что подал иск в Хозяйственный суд Киева о недопустимости расторжения договора аренды. Суд принял иск монастыря, рассмотрение дела было назначено на 26 апреля.
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РелигияУкраинаКиевВиктор ЯнуковичООНГенеральная прокуратура РФУкраинская православная церковьСитуация вокруг УПЦКиево-Печерская Лавра
 
 
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