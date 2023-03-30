Рейтинг@Mail.ru
Суд отклонил иск УПЦ о расторжении договора аренды Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 30.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
18:56 30.03.2023 (обновлено: 20:04 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/upts-1861961084.html
Суд отклонил иск УПЦ о расторжении договора аренды Киево-Печерской лавры
Суд отклонил иск УПЦ о расторжении договора аренды Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 30.03.2023
Суд отклонил иск УПЦ о расторжении договора аренды Киево-Печерской лавры
Суд отклонил иск канонической УПЦ о признании недействительным одностороннего расторжения договора аренды, сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T18:56
2023-03-30T20:04
религия
украина
ситуация вокруг упц
в мире
украинская православная церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861375261_0:351:3015:2047_1920x0_80_0_0_a86cf7f5c8d6e8969bfaa3ddcb449f0d.jpg
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Суд отклонил иск канонической УПЦ о признании недействительным одностороннего расторжения договора аренды, сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко."Суд отказал в обеспечении иска по делу №910/4552/23 от УПЦ к Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра" о признании недействительным решения относительно одностороннего отказа от договора... о бесплатном использовании религиозной организацией культовых сооружений и другого имущества, являющегося государственной собственностью", - написал Ткаченко в своем телеграм-канале.Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230330/upts-1861861700.html
https://ria.ru/20230330/rektor-1861839550.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861375261_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a8d6461057c95c56ca8c68bdcbbbd77b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, ситуация вокруг упц, в мире, украинская православная церковь
Религия, Украина, Ситуация вокруг УПЦ, В мире, Украинская православная церковь
Суд отклонил иск УПЦ о расторжении договора аренды Киево-Печерской лавры

Суд отказался приостановить выселение монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры

© AP Photo / Efrem LukatskyТерритория Киево-Печерской лавры, Украина
Территория Киево-Печерской лавры, Украина - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Территория Киево-Печерской лавры, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Суд отклонил иск канонической УПЦ о признании недействительным одностороннего расторжения договора аренды, сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко.
"Суд отказал в обеспечении иска по делу №910/4552/23 от УПЦ к Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра" о признании недействительным решения относительно одностороннего отказа от договора... о бесплатном использовании религиозной организацией культовых сооружений и другого имущества, являющегося государственной собственностью", - написал Ткаченко в своем телеграм-канале.
Николай Балашов
В РПЦ сообщили о достаточном числе монашествующих в канонической УПЦ
Вчера, 14:53
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.
Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Вид на Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Ректор Киевской духовной академии не пустил комиссию в храм УПЦ
Вчера, 13:52
 
РелигияУкраинаСитуация вокруг УПЦВ миреУкраинская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала