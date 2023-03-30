https://ria.ru/20230330/upts-1861961084.html

Суд отклонил иск УПЦ о расторжении договора аренды Киево-Печерской лавры

Суд отклонил иск УПЦ о расторжении договора аренды Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 30.03.2023

Суд отклонил иск УПЦ о расторжении договора аренды Киево-Печерской лавры

Суд отклонил иск канонической УПЦ о признании недействительным одностороннего расторжения договора аренды, сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T18:56

2023-03-30T18:56

2023-03-30T20:04

религия

украина

ситуация вокруг упц

в мире

украинская православная церковь

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Суд отклонил иск канонической УПЦ о признании недействительным одностороннего расторжения договора аренды, сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко."Суд отказал в обеспечении иска по делу №910/4552/23 от УПЦ к Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра" о признании недействительным решения относительно одностороннего отказа от договора... о бесплатном использовании религиозной организацией культовых сооружений и другого имущества, являющегося государственной собственностью", - написал Ткаченко в своем телеграм-канале.Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230330/upts-1861861700.html

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украина, ситуация вокруг упц, в мире, украинская православная церковь