https://ria.ru/20230330/upts-1861861700.html

В РПЦ сообщили о достаточном числе монашествующих в канонической УПЦ

В РПЦ сообщили о достаточном числе монашествующих в канонической УПЦ - РИА Новости, 30.03.2023

В РПЦ сообщили о достаточном числе монашествующих в канонической УПЦ

Каноническая Украинская православная церковь по количеству монашествующих превосходит раскольничью структуру "ПЦУ" в 20 раз, заявил советник патриарха... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T14:53

2023-03-30T14:53

2023-03-30T14:53

религия

украина

николай балашов

православная церковь украины (пцу)

ситуация вокруг упц

украинская православная церковь

в мире

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Каноническая Украинская православная церковь по количеству монашествующих превосходит раскольничью структуру "ПЦУ" в 20 раз, заявил советник патриарха Московского и всея Руси в сфере внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня". Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался в начале марта с уведомления УПЦ министерством культуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. "Православная церковь Украины на всей территории страны располагает 233 монахами и монахинями. В одной Киево-Печерской лавре более 220 монахов и послушников, всего же их на территории Украины в Украинской православной церкви 4620. По количеству монашествующих каноническая УПЦ превосходит свою раскольничью реплику ровно в 20 раз. Это свидетельствует о жизнеспособности церкви и о наличии в ней достаточного числа людей, готовых полностью посвятить свою жизнь Богу", - заявил Балашов. Он добавил, что "предъявляемые монастырю требования должны быть по крайней мере отсрочены до завершения судебного заседания и вынесения решения по данному делу по существу". Протоиерей также напомнил, что "несколько судей взяли самоотвод, не желая или опасаясь принимать участие в рассмотрении этого дела". Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. А в январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 16 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.

https://ria.ru/20230330/rektor-1861839550.html

https://ria.ru/20230329/namestnik-1861710925.html

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украина, николай балашов, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, украинская православная церковь, в мире