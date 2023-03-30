https://ria.ru/20230330/upts-1861727450.html

Наместник Киево-Печерской лавры обратился к Зеленскому с предупреждением

Наместник Киево-Печерской лавры обратился к Зеленскому с предупреждением - РИА Новости, 30.03.2023

Наместник Киево-Печерской лавры обратился к Зеленскому с предупреждением

Господь не простит Владимиру Зеленскому выселение представителей канонической Украинской православной церкви из Лавры, заявил наместник Киево-Печерской лавры... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T02:15

2023-03-30T02:15

2023-03-30T02:28

украина

киев

россия

владимир зеленский

украинская православная церковь

страна.ua

служба безопасности украины

ситуация вокруг упц

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816566692_0:55:2961:1721_1920x0_80_0_0_c13a5e4d467af2741b9ef2ac3fbce292.jpg

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Господь не простит Владимиру Зеленскому выселение представителей канонической Украинской православной церкви из Лавры, заявил наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь). Его слова цитирует издание "Страна.ua".Также, по информации издания, сегодня верующие канонической церкви ночуют в Лавре, опасаясь захвата монастыря.Ранее стало известно, что глава раскольнической Православной церкви Украины митрополит Епифаний назначил архимандрита Авраамия (Лотыша) исполняющим обязанности наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, который обратился к священнослужителям УПЦ с призывом перейти в раскольническую ПЦУ. Каноническая церковь в ответ заявила, что запрещает в служении насельника Киево-Печерской лавры Авраамия.В начале марта дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра" сообщила о расторжении бессрочной аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ, предписав монахам покинуть обитель до 29 марта. Члены Синода УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием 20 марта прибыли к офису президента Украины, чтобы изложить свою позицию, но он отказался их принять. В итоге они опубликовали обращение к высшим иерархам, священнослужителям и прихожанам церкви с призывом защитить ее право находиться в лавре.Адвокат Киево-Печерской лавры протоиерей Никита Чекман сообщил, что подал иск в Хозяйственный суд Киева о недопустимости расторжения договора аренды. В свою очередь, как отметил митрополит Павел, разрыв договора в одностороннем порядке невозможен, для этого нужно решение суда. Таким образом до окончания судебного разбирательства с заповедником монахи не покинут обитель, добавил он.В последний год киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ, к которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, в храмах и монастырях, у священников и епископов проходят обыски, их обвиняют в "антиукраинской деятельности".На минувшей неделе Управление верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о свободе религии на Украине, в котором выразило обеспокоенность дискриминацией в отношении УПЦ.

https://ria.ru/20230330/upts-1861726293.html

https://ria.ru/20230329/goneniya-1861668777.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, киев, россия, владимир зеленский, украинская православная церковь, страна.ua, служба безопасности украины, ситуация вокруг упц, в мире