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Наместник Киево-Печерской лавры обратился к Зеленскому с предупреждением - РИА Новости, 30.03.2023
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Религия
 
02:15 30.03.2023 (обновлено: 02:28 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/upts-1861727450.html
Наместник Киево-Печерской лавры обратился к Зеленскому с предупреждением
Наместник Киево-Печерской лавры обратился к Зеленскому с предупреждением - РИА Новости, 30.03.2023
Наместник Киево-Печерской лавры обратился к Зеленскому с предупреждением
Господь не простит Владимиру Зеленскому выселение представителей канонической Украинской православной церкви из Лавры, заявил наместник Киево-Печерской лавры... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T02:15
2023-03-30T02:28
украина
киев
россия
владимир зеленский
украинская православная церковь
страна.ua
служба безопасности украины
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Господь не простит Владимиру Зеленскому выселение представителей канонической Украинской православной церкви из Лавры, заявил наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь). Его слова цитирует издание "Страна.ua".Также, по информации издания, сегодня верующие канонической церкви ночуют в Лавре, опасаясь захвата монастыря.Ранее стало известно, что глава раскольнической Православной церкви Украины митрополит Епифаний назначил архимандрита Авраамия (Лотыша) исполняющим обязанности наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, который обратился к священнослужителям УПЦ с призывом перейти в раскольническую ПЦУ. Каноническая церковь в ответ заявила, что запрещает в служении насельника Киево-Печерской лавры Авраамия.В начале марта дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра" сообщила о расторжении бессрочной аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ, предписав монахам покинуть обитель до 29 марта. Члены Синода УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием 20 марта прибыли к офису президента Украины, чтобы изложить свою позицию, но он отказался их принять. В итоге они опубликовали обращение к высшим иерархам, священнослужителям и прихожанам церкви с призывом защитить ее право находиться в лавре.Адвокат Киево-Печерской лавры протоиерей Никита Чекман сообщил, что подал иск в Хозяйственный суд Киева о недопустимости расторжения договора аренды. В свою очередь, как отметил митрополит Павел, разрыв договора в одностороннем порядке невозможен, для этого нужно решение суда. Таким образом до окончания судебного разбирательства с заповедником монахи не покинут обитель, добавил он.В последний год киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ, к которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, в храмах и монастырях, у священников и епископов проходят обыски, их обвиняют в "антиукраинской деятельности".На минувшей неделе Управление верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о свободе религии на Украине, в котором выразило обеспокоенность дискриминацией в отношении УПЦ.
https://ria.ru/20230330/upts-1861726293.html
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украина, киев, россия, владимир зеленский, украинская православная церковь, страна.ua, служба безопасности украины, ситуация вокруг упц, в мире
Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Украинская православная церковь, Страна.ua, Служба безопасности Украины, Ситуация вокруг УПЦ, Религия, В мире
Наместник Киево-Печерской лавры обратился к Зеленскому с предупреждением

Наместник Киевской лавры Павел: Господь не простит Зеленскому выселение представителей УПЦ

© AP Photo / Andrew KravchenkoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Господь не простит Владимиру Зеленскому выселение представителей канонической Украинской православной церкви из Лавры, заявил наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь). Его слова цитирует издание "Страна.ua".
«
"Говорю вам и вашей своре, что наши слезы не упадут на землю, они упадут вам на голову. Вы думаете, что, войдя во власть на наших спинах, вы можете так поступать? Господь не простит ни вам, ни вашей семье! Потому что сегодня 220 человек братии выброшены вами на улицу. Потому что вы не смогли принять митрополита Киевского Онуфрия с Синодом. Вы не смогли остановить одержимого бешенством, злобой и ненавистью министра культуры – значит, он творит все с вашего разрешения. Горе вам. Бойтесь!" — сказал он.
Также, по информации издания, сегодня верующие канонической церкви ночуют в Лавре, опасаясь захвата монастыря.
Ранее стало известно, что глава раскольнической Православной церкви Украины митрополит Епифаний назначил архимандрита Авраамия (Лотыша) исполняющим обязанности наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, который обратился к священнослужителям УПЦ с призывом перейти в раскольническую ПЦУ. Каноническая церковь в ответ заявила, что запрещает в служении насельника Киево-Печерской лавры Авраамия.
Вид на Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Представителей УПЦ вынуждают покинуть Лавру в четверг, сообщили СМИ
01:58
В начале марта дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра" сообщила о расторжении бессрочной аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ, предписав монахам покинуть обитель до 29 марта. Члены Синода УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием 20 марта прибыли к офису президента Украины, чтобы изложить свою позицию, но он отказался их принять. В итоге они опубликовали обращение к высшим иерархам, священнослужителям и прихожанам церкви с призывом защитить ее право находиться в лавре.
Адвокат Киево-Печерской лавры протоиерей Никита Чекман сообщил, что подал иск в Хозяйственный суд Киева о недопустимости расторжения договора аренды. В свою очередь, как отметил митрополит Павел, разрыв договора в одностороннем порядке невозможен, для этого нужно решение суда. Таким образом до окончания судебного разбирательства с заповедником монахи не покинут обитель, добавил он.
В последний год киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ, к которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, в храмах и монастырях, у священников и епископов проходят обыски, их обвиняют в "антиукраинской деятельности".
На минувшей неделе Управление верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о свободе религии на Украине, в котором выразило обеспокоенность дискриминацией в отношении УПЦ.
Женщина проходит мимо Киево-Печерской лавры в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
Греческий митрополит призвал все церкви осудить гонения на монахов УПЦ
Вчера, 18:21
 
РелигияУкраинаКиевРоссияВладимир ЗеленскийУкраинская православная церковьСтрана.uaСлужба безопасности УкраиныСитуация вокруг УПЦВ мире
 
 
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