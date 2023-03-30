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Представителей УПЦ вынуждают покинуть Лавру в четверг, сообщили СМИ

Представителей УПЦ вынуждают покинуть Лавру в четверг, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.03.2023

Представителей УПЦ вынуждают покинуть Лавру в четверг, сообщили СМИ

Представителей канонической Украинской православной церкви вынуждают в четверг покинуть Киево-Печерскую лавру, несмотря на поданный иск, передает агентство... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T01:58

2023-03-30T01:58

2023-03-30T02:05

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Представителей канонической Украинской православной церкви вынуждают в четверг покинуть Киево-Печерскую лавру, несмотря на поданный иск, передает агентство Укринформ. "Пока Хозяйственный суд не примет решение об обеспечении ходатайства Украинской православной церкви (московского патриархата), у ее представителей нет правовых оснований находиться на территории Лавры. В УПЦ прибегают к юридическим злоупотреблениям и пытаются представить ситуацию так, что территории заповедника — в их собственности. Однако помещения Лавры принадлежат государству. Поскольку 29 марта истекает предупреждение о расторжении договора, то на следующий день у представителей УПЦ нет никаких правовых оснований находиться на территории заповедника", — говорится в сообщении. Ранее стало известно, что глава раскольнической Православной церкви Украины митрополит Епифаний назначил архимандрита Авраамия (Лотыша) исполняющим обязанности наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Авраамий обратился к священнослужителям УПЦ с призывом перейти в раскольническую ПЦУ. Каноническая церковь в ответ заявила, что запрещает в служении насельника Киево-Печерской лавры Авраамия.В начале марта дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра" сообщила о расторжении бессрочной аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ, предписав монахам покинуть обитель до 29 марта. Члены Синода УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием 20 марта прибыли к офису президента Украины, чтобы изложить свою позицию, но он отказался их принять. В итоге они опубликовали обращение к высшим иерархам, священнослужителям и прихожанам церкви с призывом защитить ее право находиться в лавре.Адвокат Киево-Печерской лавры протоиерей Никита Чекман сообщил, что подал иск в Хозяйственный суд Киева о недопустимости расторжения договора аренды. В свою очередь, как отметил митрополит Павел, разрыв договора в одностороннем порядке невозможен, для этого нужно решение суда. Таким образом до окончания судебного разбирательства с заповедником монахи не покинут обитель, добавил он.В последний год киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ, к которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, в храмах и монастырях, у священников и епископов проходят обыски, их обвиняют в "антиукраинской деятельности".На минувшей неделе Управление верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о свободе религии на Украине, в котором выразило обеспокоенность дискриминацией в отношении УПЦ.

https://ria.ru/20230329/namestnik-1861710925.html

https://ria.ru/20230329/goneniya-1861668777.html

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