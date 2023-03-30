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"Отчаянный шаг гибнущей империи". В США оценили решение Британии по ВСУ
"Отчаянный шаг гибнущей империи". В США оценили решение Британии по ВСУ - РИА Новости, 30.03.2023
"Отчаянный шаг гибнущей империи". В США оценили решение Британии по ВСУ
Поставки снарядов с обедненным ураном ВСУ — безобразное решение руководства Соединенного Королевства, которое приведет к углублению конфликта на Украине,... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T23:31
2023-03-30T23:31
2023-03-30T23:31
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Поставки снарядов с обедненным ураном ВСУ — безобразное решение руководства Соединенного Королевства, которое приведет к углублению конфликта на Украине, написал в Twitter профессор экономики Ричард Вольф.На прошлой неделе замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что Лондон, помимо танков Challenger 2, передаст ВСУ боеприпасы, содержащие обедненный уран.При использовании таких снарядов на местности оседает радиоактивная пыль, она чрезвычайно токсична и не поддается дезактивации. Их применение может приводить к вспышкам онкологических заболеваний. Американские войска использовали боеприпасы с обедненным ураном во время операции "Буря в пустыне" в 1991 году, при бомбардировках Югославии в 1999-м и после вторжения в Ирак в 2003-м.Президент России Владимир Путин предупредил, что Москва отреагирует на такие поставки соответствующим образом.
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политика, украина, великобритания, вооруженные силы украины
Политика, Украина, Великобритания, Вооруженные силы Украины
"Отчаянный шаг гибнущей империи". В США оценили решение Британии по ВСУ
Экономист из США Вольф: поставки ВСУ снарядов с ураном приведут к эскалации конфликта