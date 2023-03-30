https://ria.ru/20230330/ukraina-1861882312.html

Они повсюду. Кулеба раскрыл, кто решит судьбу Украины после наступления ВСУ

Они повсюду. Кулеба раскрыл, кто решит судьбу Украины после наступления ВСУ - РИА Новости, 30.03.2023

Они повсюду. Кулеба раскрыл, кто решит судьбу Украины после наступления ВСУ

Провал планируемого ВСУ наступления укрепит на Западе позиции сторонников компромисса с Россией, заявил в интервью Financial Times глава МИД Украины Дмитрий... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T16:05

2023-03-30T16:05

2023-03-30T21:45

политика

украина

россия

дмитрий кулеба

владимир зеленский

дмитрий медведев

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Провал планируемого ВСУ наступления укрепит на Западе позиции сторонников компромисса с Россией, заявил в интервью Financial Times глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.По его мнению, если украинское наступление захлебнется, это повлияет на дальнейшие поставки американских и европейских вооружений. Как отметил Кулеба, на Западе существует опасный для Киева нарратив о том, что ВСУ должны провести "одно решающее сражение", которое определит исход всего конфликта, в противном случае военную помощь следует прекратить."Мы должны всеми силами противостоять восприятию контрнаступления как решающего сражения", — резюмировал он.Ранее немецкая газета Bild со ссылкой на чиновника из НАТО утверждала, что Киев готовит наступление, основным направлением которого станут Луганск и Запорожье. Цель — отрезать России наземное сообщение с Крымом. При этом президент Украины Владимир Зеленский признал, что ВСУ пока не могут перейти в атаку из-за дефицита боеприпасов. По его словам, Киев еще ожидает поставок вооружения от партнеров. Ситуацию на востоке республики он назвал неблагоприятной.Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал киевские власти понять, что возможные удары украинской армии встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия.

https://ria.ru/20230325/lovushka-1860620235.html

https://ria.ru/20230325/vsu-1860606064.html

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политика, украина, россия, дмитрий кулеба, владимир зеленский, дмитрий медведев, вооруженные силы украины, нато