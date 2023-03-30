Они повсюду. Кулеба раскрыл, кто решит судьбу Украины после наступления ВСУ
Глава МИД Украины Кулеба: после провала наступления ВСУ Запад навяжет Киеву "Минск-3"
© AP Photo / Valentyn OgirenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Valentyn Ogirenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Провал планируемого ВСУ наступления укрепит на Западе позиции сторонников компромисса с Россией, заявил в интервью Financial Times глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
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"Они (сторонники урегулирования конфликта дипломатическим путем. — Прим. ред.) повсюду — в Вашингтоне, в Берлине, в Париже, в Лондоне. Они попытаются сделать что-то творческое в духе "Минска-3", — считает министр.
По его мнению, если украинское наступление захлебнется, это повлияет на дальнейшие поставки американских и европейских вооружений. Как отметил Кулеба, на Западе существует опасный для Киева нарратив о том, что ВСУ должны провести "одно решающее сражение", которое определит исход всего конфликта, в противном случае военную помощь следует прекратить.
"Мы должны всеми силами противостоять восприятию контрнаступления как решающего сражения", — резюмировал он.
Ранее немецкая газета Bild со ссылкой на чиновника из НАТО утверждала, что Киев готовит наступление, основным направлением которого станут Луганск и Запорожье. Цель — отрезать России наземное сообщение с Крымом. При этом президент Украины Владимир Зеленский признал, что ВСУ пока не могут перейти в атаку из-за дефицита боеприпасов. По его словам, Киев еще ожидает поставок вооружения от партнеров. Ситуацию на востоке республики он назвал неблагоприятной.
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал киевские власти понять, что возможные удары украинской армии встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия.