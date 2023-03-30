https://ria.ru/20230330/ukraina-1861849581.html

ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлении потеряли до 180 военных

ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлении потеряли до 180 военных - РИА Новости, 30.03.2023

ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлении потеряли до 180 военных

На купянском и краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки около 180 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T14:18

2023-03-30T14:18

2023-03-30T14:26

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки около 180 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ."На купянском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Гряниковка, Синьковка Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской народной республики. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, а также два автомобиля", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) "Центр" поражены подразделения войск Украины в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Невское Луганской народной республики, Ямполовка, Торское и Григоровка Донецкой народной республики."За сутки уничтожено до 130 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, установка РСЗО "Град", а также самоходная гаубица "Акация", - отметили в министерстве.

https://ria.ru/20230330/zelenskiy-1861821749.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, в мире