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ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлении потеряли до 180 военных
ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлении потеряли до 180 военных - РИА Новости, 30.03.2023
ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлении потеряли до 180 военных
На купянском и краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки около 180 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T14:18
2023-03-30T14:18
2023-03-30T14:26
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки около 180 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ."На купянском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Гряниковка, Синьковка Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской народной республики. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, а также два автомобиля", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) "Центр" поражены подразделения войск Украины в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Невское Луганской народной республики, Ямполовка, Торское и Григоровка Донецкой народной республики."За сутки уничтожено до 130 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, установка РСЗО "Град", а также самоходная гаубица "Акация", - отметили в министерстве.
https://ria.ru/20230330/zelenskiy-1861821749.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлении потеряли до 180 военных
Минобороны: ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлении потеряли до 180 военных