Служба в Киево-Печерской лавре проходит в обычном режиме, заявили в УПЦ
В УПЦ заявили, что богослужение в Киево-Печерской лавре проходит в обычном режиме
© Фото : Украинская православная церковь/TelegramНесколько тысяч верующих пришли в Киево-Печерскую лавру на молитву
Несколько тысяч верующих пришли в Киево-Печерскую лавру на молитву . Архивное фото
МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Богослужение в Киево-Печерской лавре проходит в обычном режиме, храм полон людей, ворота открыты для прохода паломников и проезда автомобилей, заявили в четверг в информационно-просветительском отделе канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
"Лавра сейчас, 30 марта 2023 год. Идет богослужение в Крестовоздвиженском храме на Ближних пещерах, литургию преждеосвященных даров возглавляет блаженнейший митрополит Онуфрий. Ворота открыты для прохода паломников, проезда автомобилей. Представители полиции – на шлагбаумах. Храм полон людьми", - говорится в сообщении информотдела в телеграм-канале.
Уточняется, что также открыты для прихожан и пещеры. По данным украинского издания "Страна.ua", первое богослужение началось в 6.30 (совпадает с мск) и продолжается до сих пор, на нем присутствуют несколько сотен верующих. Кроме того, как сообщает издание, у монастыря значительно увеличилась численность сотрудников правоохранительных органов. У главного входа дежурят несколько патрулей полиции. Они по-прежнему досматривают машины, которые заезжают и выезжают с территории лавры.
В четверг начала работу комиссия по вопросам приема - передачи имущества объектов, находящихся в пользовании лавры.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ министерством культуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.
Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
Давление на каноническую Украинскую православную церковь, крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти Украины при содействии Константинопольского патриарха Варфоломея создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" (ПЦУ) - конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
На фоне гонений собор УПЦ в мае 2022 года объявил о ее полной самостоятельности и независимости. По данным на сайте РПЦ, Украинская православная церковь была создана в 1990 году (преобразована из Украинского экзархата РПЦ) по решению Архиерейского собора Русской православной церкви. Тогда УПЦ получила статус самоуправляемой церкви с правами широкой автономии в составе Московского патриархата, независимость и самостоятельность в управлении.