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Украина потребовала от мировых энергетических гигантов поделиться прибылью - РИА Новости, 30.03.2023
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08:59 30.03.2023 (обновлено: 15:26 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/ukraina-1861747160.html
Украина потребовала от мировых энергетических гигантов поделиться прибылью
Украина потребовала от мировых энергетических гигантов поделиться прибылью - РИА Новости, 30.03.2023
Украина потребовала от мировых энергетических гигантов поделиться прибылью
Крупнейшие мировые сырьевые компании должны поделиться с Украиной своими сверхприбылями, полученными из-за конфликта, заявил глава Минэнерго страны Герман... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T08:59
2023-03-30T15:26
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Крупнейшие мировые сырьевые компании должны поделиться с Украиной своими сверхприбылями, полученными из-за конфликта, заявил глава Минэнерго страны Герман Галущенко в интервью Politico.Как отмечает издание, названная Галущенко сумма часто упоминается как прибыль за 2022 год пяти ведущих компаний — BP, Chevron, ExxonMobil, Total и Shell.Министр также призвал Запад "закрыть лазейки" в санкциях, касающихся продажи российских энергоносителей. По его словам, Киев может предоставить альтернативное ядерное топливо, чтобы страны ЕС могли избавиться от зависимости от поставок из России.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Владимир Путин сообщил, что это стало ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту, и другие нападения на гражданские объекты в России.Как писало агентство Bloomberg со ссылкой на председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, прямой ущерб энергосистеме Украины оценивается в сотни миллионов долларов, а экономические потери исчисляются миллиардами.
https://ria.ru/20230330/agent-1861709243.html
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экономика, украина, россия, киев, денис шмыгаль, владимир зеленский, exxon mobil, chevron , bp plc.
Экономика, Украина, Россия, Киев, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Exxon Mobil, Chevron , BP Plc.
Украина потребовала от мировых энергетических гигантов поделиться прибылью

Минэнерго Украины призвало мировые энергетические компании отдать Киеву часть прибыли

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Крупнейшие мировые сырьевые компании должны поделиться с Украиной своими сверхприбылями, полученными из-за конфликта, заявил глава Минэнерго страны Герман Галущенко в интервью Politico.
«

"Многие энергетические компании получают огромную непредвиденную прибыль из-за войны. Мы оценили ее более чем в 200 миллиардов долларов. <...> Думаю, что было бы справедливо поделиться этими деньгами с Украиной. Я имею в виду, чтобы помочь нам восстановить энергетический сектор", — сказал украинский чиновник.

Как отмечает издание, названная Галущенко сумма часто упоминается как прибыль за 2022 год пяти ведущих компаний — BP, Chevron, ExxonMobil, Total и Shell.
Министр также призвал Запад "закрыть лазейки" в санкциях, касающихся продажи российских энергоносителей. По его словам, Киев может предоставить альтернативное ядерное топливо, чтобы страны ЕС могли избавиться от зависимости от поставок из России.
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Как писало агентство Bloomberg со ссылкой на председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, прямой ущерб энергосистеме Украины оценивается в сотни миллионов долларов, а экономические потери исчисляются миллиардами.
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