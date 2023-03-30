https://ria.ru/20230330/ukraina-1861747160.html
Украина потребовала от мировых энергетических гигантов поделиться прибылью
Украина потребовала от мировых энергетических гигантов поделиться прибылью - РИА Новости, 30.03.2023
Украина потребовала от мировых энергетических гигантов поделиться прибылью
Крупнейшие мировые сырьевые компании должны поделиться с Украиной своими сверхприбылями, полученными из-за конфликта, заявил глава Минэнерго страны Герман... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T08:59
2023-03-30T08:59
2023-03-30T15:26
экономика
украина
россия
киев
денис шмыгаль
владимир зеленский
exxon mobil
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Крупнейшие мировые сырьевые компании должны поделиться с Украиной своими сверхприбылями, полученными из-за конфликта, заявил глава Минэнерго страны Герман Галущенко в интервью Politico.Как отмечает издание, названная Галущенко сумма часто упоминается как прибыль за 2022 год пяти ведущих компаний — BP, Chevron, ExxonMobil, Total и Shell.Министр также призвал Запад "закрыть лазейки" в санкциях, касающихся продажи российских энергоносителей. По его словам, Киев может предоставить альтернативное ядерное топливо, чтобы страны ЕС могли избавиться от зависимости от поставок из России.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Владимир Путин сообщил, что это стало ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту, и другие нападения на гражданские объекты в России.Как писало агентство Bloomberg со ссылкой на председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, прямой ущерб энергосистеме Украины оценивается в сотни миллионов долларов, а экономические потери исчисляются миллиардами.
https://ria.ru/20230330/agent-1861709243.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, украина, россия, киев, денис шмыгаль, владимир зеленский, exxon mobil, chevron , bp plc.
Экономика, Украина, Россия, Киев, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Exxon Mobil, Chevron , BP Plc.
Украина потребовала от мировых энергетических гигантов поделиться прибылью
Минэнерго Украины призвало мировые энергетические компании отдать Киеву часть прибыли