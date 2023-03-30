https://ria.ru/20230330/ubytki-1861746532.html

Посол рассказал об убытках Венгрии из-за отсутствия российских туристов

Посол рассказал об убытках Венгрии из-за отсутствия российских туристов - РИА Новости, 30.03.2023

Посол рассказал об убытках Венгрии из-за отсутствия российских туристов

Туристическая сфера Венгрии понесла значительные убытки из-за сокращения турпотока из России, заявил посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов в интервью РИА... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T08:56

2023-03-30T08:56

2023-03-30T08:56

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новости - туризм

венгрия

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БУДАПЕШТ, 30 мар - РИА Новости. Туристическая сфера Венгрии понесла значительные убытки из-за сокращения турпотока из России, заявил посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов в интервью РИА Новости. По словам посла, венгерская статистика зафиксировала значительное сокращение потока туристов из России, особенно по сравнению с данными до пандемии COVID-19. Если по итогам 2019 года российские туристы провели в венгерских гостиницах 655 тысяч гостевых ночей и Россия вошла в пятерку стран по этому показателю, то в 2022 году количество гостевых ночей сократилось до 158 тысяч, из которых две трети пришлись на первые два месяца, а с марта турпоток резко сократился в среднем до 6,8 тысячи в месяц. "Венгерскими экспертами отмечается, что, поскольку российские туристы являются, как правило, представителями верхнего слоя среднего класса и выбирают жилье для размещения, а также услуги в высоком ценовом сегменте, уменьшение их числа приводит к потере значительного дохода туристической отрасли", - сказал Станиславов. В качестве примера он привел заявление компании-оператора термальных купален в августе 2022 года о том, что четыре исторические купальни Будапешта из-за отсутствия российских туристов потеряли около 800 тысяч евро. Посол также отметил, что уменьшение количества российских туристов особенно негативно сказалось на курорте у термального озера Хевиз, где в 2019 году на россиян приходилось 17,7% гостевых ночей. "По словам представителей организации, отвечающей за развитие туристической деятельности в Хевизе, полностью восполнить потерю российских туристов за счет внутренних не представляется возможным, поскольку продолжительность пребывания россиян на курорте и их расходы были выше средних показателей", - добавил Станиславов. Ранее из-за энергетического кризиса вынуждена была закрыться на неопределенный срок единственная в Венгрии пещерная купальня в городе Мишкольц, а компания, управляющая будапештскими купальнями, подняла цены на 15% и не исключила сокращения времени работы и ограничения некоторых услуг. Одной из причин было названо сокращение турпотока из России.

https://ria.ru/20230322/vengriya-1859841170.html

https://ria.ru/20230323/putin-1860127866.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, венгрия, россия